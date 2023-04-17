Nghe tin vợ mang thai bị bắt, tối hốt hoảng không tin vào tai mình nhưng sau khi nghe tội danh tôi BÀNG HOÀNG quay mặt bỏ về

Tâm sự gia đình 17/04/2023 12:41

Tôi là một người đàn ông luôn mơ về một tình yêu bền vững, đã kết hôn với bạn gái đang mang thai của tôi. Hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi đã phải trải qua một ký ức kinh hoàng nhất trong cả đời tôi.

Cụ thể câu chuyện, trong một buổi hẹn hò do mai mối, anh A đã gặp cô B, cô là một người phụ nữ đã hai lần thất bại trong hôn nhân. Sau vài lần gặp gỡ, anh A dần dần nảy sinh tình cảm với cô B.

Vì cô B không có chỗ ở đàng hoàng nên anh A còn cho cô vào ở nhà mình. Anh A thậm chí còn trả tiền thuê nhà hàng tháng quá hạn mà cô B đã thiếu chủ nhà trước đó. Cả hai đã yêu nhau và phát sinh quan hệ.

Nghe tin vợ mang thai bị bắt, tối hốt hoảng không tin vào tai mình nhưng sau khi nghe tội danh tôi BÀNG HOÀNG quay mặt bỏ về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì công việc của anh A là kỹ sư tàu biển, nên anh A đã để cô B ở nhà và lên tàu ra biển để đi công tác. Mặc dù đi vắng nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ khắng khít với cô B qua điện thoại.

Nghe tin vợ mang thai bị bắt, tối hốt hoảng không tin vào tai mình nhưng sau khi nghe tội danh tôi BÀNG HOÀNG quay mặt bỏ về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau ba tháng lênh đênh trên biển, anh A hạnh phúc cực độ khi nghe cô B báo tin rằng mình đã có thai. Anh A lập tức quay về đi đăng ký kết hôn ngay mà không mảy may nghi ngờ.

Sau khi đăng ký kết hôn, anh A tiếp tục ra biển để đi làm, tuy nhiên anh lại mất liên lạc với cô B. Vì lo lắng nên anh quay về kiểm tra thì nghe được tin là cô B đã bị bắt. Anh A không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, anh A cũng được vô thăm cô B sau bao nhiêu khó khăn. Sau khi nghe cô B khẳng định chắc nịch: “Anh phải tin em”, anh A đã tin tưởng cô B vô điều kiện, thậm chí còn đi mua nhà tân hôn đã làm quà thoát án.

Nghe tin vợ mang thai bị bắt, tối hốt hoảng không tin vào tai mình nhưng sau khi nghe tội danh tôi BÀNG HOÀNG quay mặt bỏ về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình chuẩn bị chuyển nhà một mình, anh A bất ngờ phát hiện một 'thông báo bắt giữ' của cô B.

Tội danh là dô cô B đã tham gia bán dâm. Ngoài ra, đứa trẻ được sinh ra trong thời gian bị giam giữ đã được xét nghiệm và đó không phải là con của anh A. Đây là một cuộc hôn nhân dối trá từ đầu đến cuối.

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