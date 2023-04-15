Luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc chồng bị ung thư, tôi BÀNG HOÀNG khi phát hiện chồng mình uống thuốc NÀY để đi ngoại tình dẫn đến cái kết…

Tâm sự gia đình 15/04/2023 13:13

Trong lúc đang chiến đấu với bệnh ung thư, chồng tôi còn uống một loại thuốc để có thể đi ngoại tình với nhân tình của anh ta.

Một người đàn ông đang chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng vẫn không thể buông bỏ mối quan hệ với tình nhân của mình. Tình trạng sức khỏe của ang ta đã trở nên ngày càng tồi tệ do hóa trị, nhưng chuyện ngoại tình của của anh ta vẫn tiếp tục được duy trì. Cuối cùng, anh ta đã nhận được một kết cục buồn sau chuyện này.

Luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc chồng bị ung thư, tôi BÀNG HOÀNG khi phát hiện chồng mình uống thuốc NÀY để đi ngoại tình dẫn đến cái kết… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A kể rằng chồng mình và người phụ nữ ngoại tình với chồng cô đã gặp nhau qua một phòng chat mở. Cả hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và đã tiến đến mối quan hệ yêu đương. Chồng cô A sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn không gì có thể chia cắt được.

Ngay cả khi hóa trị khiến tình trạng của chồng cô A trở nên tồi tệ hơn, thì anh vẫn giữ liên lạc với tình nhân của mình và thậm chí còn đi hẹn hò.

Luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc chồng bị ung thư, tôi BÀNG HOÀNG khi phát hiện chồng mình uống thuốc NÀY để đi ngoại tình dẫn đến cái kết… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi một ngày, chồng cô A cảm thấy tình trạng thể chất của mình đang xấu đi nhanh chóng. Nguyên nhân gây sốc khiến sức khỏe của anh sa sút nhanh chóng chính là do thuốc 'chữa bệnh liệt dương'.

Luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc chồng bị ung thư, tôi BÀNG HOÀNG khi phát hiện chồng mình uống thuốc NÀY để đi ngoại tình dẫn đến cái kết… - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày trước khi nhập viện do sức khoẻ đột ngột chuyển xấu, chồng cô A đã uống thuốc rối loạn cương dương để đi hẹn hò với tình nhân của mình. Căn nguyên là do tác dụng phụ của thuốc, khiến chức năng gan của anh bị suy giảm và cuối cùng anh đã không qua khỏi chỉ trong khoảng một tuần sau khi nhập viện.

Luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc chồng bị ung thư, tôi BÀNG HOÀNG khi phát hiện chồng mình uống thuốc NÀY để đi ngoại tình dẫn đến cái kết… - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện trên đã được đăng tải trên đài KBS2 và khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Cư dân mạng sau khi đọc qua câu chuyện này đã để lại những bình luận như:

"Chỉ vì ham muốn tình dục mà tạo ra kết quả thảm hại như thế này đâu"

"Đang hoá trị mà cũng không bỏ được hay sao ..."

"Trái tim của người vợ chắc sẽ vỡ tan nát luôn”

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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