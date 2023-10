Đang hạnh phúc, nhưng đến một ngày tôi TÁI MẶT lập tức đòi ly dị khi chứng kiến hành động TÀY ĐÌNH của ba chồng

Cô A cho biết: “Ba chồng của tôi đã bị cảnh sát bắt sau khi buông những nhận xét tục tĩu với một nữ sinh trên phố."

Cô A nói thêm: “Mẹ chồng tôi đã bỏ sang nhà chị dâu ở và nói rằng không thể sống với ba chồng được nữa. Nhưng vấn đề là ở chồng tôi. Vì mẹ chồng đã bỏ đi rồi, nên khi thấy ba chồng ở nhà có một mình thì chồng tôi cảm thấy tội lỗi và tội nghiệp cho ông, vì thế chồng tôi nảy ra ý kiến là đón ông về nhà chúng tôi".

Ảnh minh họa: Internet

Cô A dứt khoát từ chối: "Em không thích đâu nha. Em không làm được đâu. Ba anh làm chuyện kinh khủng lắm đấy."

Nhưng chồng cô A vẫn cố thuyết phục cô: "Dù sao thì vợ chồng mình cũng đi làm cả ngày mà em, sáng đi làm chung với nhau, chiều tan làm rồi về nhà cùng nhau. Sẽ không sao đâu em".

Về điều này, cô A bực bội nói: “Chồng tôi hình như bị điên rồi. Biết rõ ba mình đã làm gì rồi mà còn dám đón ông ấy tới nhà chúng tôi sống. Chồng tôi cứ đinh ninh rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến những việc bố chồng làm thì tôi đã cảm thấy nó thật kinh khủng. Giờ tôi chặn số của chồng và dọn ra nhà nghỉ ở".

Cô A tâm sự rằng cô cũng muốn nhờ ba mẹ ruột giúp đỡ, nhưng ba mẹ cô đã ly hôn từ lâu và cả hai cũng đều đã tiến thêm bước nữa với người mới. Tất cả đều có cuộc sống riêng hết nên cô A gần như mất liên lạc với ba mẹ ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A run rẩy: "Tôi không muốn chung nhà với ba chồng. Làm sao tôi có thể ở cùng nhà với một người như vậy. Tôi thậm chí không muốn nhìn vào mặt ba chồng."

Cô A bối tối: "Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi muốn ly hôn. Tôi không nghĩ chồng tôi sẽ chấp nhận ly hôn đâu, nhưng ly hôn bằng kiện tụng thì có được không? Thật đau khổ khi chuyện này lại xảy ra với tôi. Xin mọi người hãy giúp đỡ".

Cư dân mạng sau khi thấy bài viết đã để lại các bình luận:

"Sự ép buộc trong hôn nhân cũng là một lý do để ly hôn, và che giấu sự tồn tại của một người từng có tiền and cũng là một lý do để ly hôn" "Nếu bạn tìm đến luật sư, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn đấy”

"Chẳng khác gì một cuộc hôn nhân lừa đảo"

"Bạn phải ly hôn đi"

Theo Insight