Đang hạnh phúc, nhưng đến một ngày tôi TÁI MẶT lập tức đòi ly dị khi chứng kiến hành động TÀY ĐÌNH của ba chồng

Theo bài viết, cô A tiết lộ rằng vợ chồng họ đã kết hôn được một năm. Cô A hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc: “Tôi với chồng tôi yêu nhau trong khoảng sáu tháng và quyết định tiến tới hôn nhân vào 1 năm trước. Tôi đã cân nhắc rất nhiều khi nhận được lời cầu hôn của chồng tôi.”

Mới đây, trên một trang mạng xã hội Hàn Quốc, một cô gái tên A đã đăng tải một vài viết bày tỏ sự lo lắng của mình về ba chồng.

Một người ba chồng mà cô A luôn kính trọng, không gia trưởng, không bạo hành gia đình. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ đẹp đẽ bọc bên ngoài còn bên trong ruột đã mục rữa. Ba chồng không những quấy rối nữ sinh đi đường, mà ông còn bị bắt quả tang đang quay lén bất hợp pháp và cuối cùng ông đã bị cảnh sát bắt.

Sau khi kết hôn, cô A rất hạnh phúc bên chồng của mình và họ vẫn chưa có con. Nhưng đến một ngày, phát hiện được một việc gây sốc đã khiến cô A bị đả kích rất nặng. Việc đó chính là ba chồng là kẻ phạm tội tình dục.

Cô A cho biết: “Ba chồng của tôi đã bị cảnh sát bắt sau khi buông những nhận xét tục tĩu với một nữ sinh trên phố."

Cô A nói thêm: “Mẹ chồng tôi đã bỏ sang nhà chị dâu ở và nói rằng không thể sống với ba chồng được nữa. Nhưng vấn đề là ở chồng tôi. Vì mẹ chồng đã bỏ đi rồi, nên khi thấy ba chồng ở nhà có một mình thì chồng tôi cảm thấy tội lỗi và tội nghiệp cho ông, vì thế chồng tôi nảy ra ý kiến là đón ông về nhà chúng tôi".

Ảnh minh họa: Internet

Cô A dứt khoát từ chối: "Em không thích đâu nha. Em không làm được đâu. Ba anh làm chuyện kinh khủng lắm đấy."

Nhưng chồng cô A vẫn cố thuyết phục cô: "Dù sao thì vợ chồng mình cũng đi làm cả ngày mà em, sáng đi làm chung với nhau, chiều tan làm rồi về nhà cùng nhau. Sẽ không sao đâu em".

Về điều này, cô A bực bội nói: “Chồng tôi hình như bị điên rồi. Biết rõ ba mình đã làm gì rồi mà còn dám đón ông ấy tới nhà chúng tôi sống. Chồng tôi cứ đinh ninh rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến những việc bố chồng làm thì tôi đã cảm thấy nó thật kinh khủng. Giờ tôi chặn số của chồng và dọn ra nhà nghỉ ở".

Cô A tâm sự rằng cô cũng muốn nhờ ba mẹ ruột giúp đỡ, nhưng ba mẹ cô đã ly hôn từ lâu và cả hai cũng đều đã tiến thêm bước nữa với người mới. Tất cả đều có cuộc sống riêng hết nên cô A gần như mất liên lạc với ba mẹ ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A run rẩy: "Tôi không muốn chung nhà với ba chồng. Làm sao tôi có thể ở cùng nhà với một người như vậy. Tôi thậm chí không muốn nhìn vào mặt ba chồng."

Cô A bối tối: "Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi muốn ly hôn. Tôi không nghĩ chồng tôi sẽ chấp nhận ly hôn đâu, nhưng ly hôn bằng kiện tụng thì có được không? Thật đau khổ khi chuyện này lại xảy ra với tôi. Xin mọi người hãy giúp đỡ".

Cư dân mạng sau khi thấy bài viết đã để lại các bình luận:

"Sự ép buộc trong hôn nhân cũng là một lý do để ly hôn, và che giấu sự tồn tại của một người từng có tiền and cũng là một lý do để ly hôn" "Nếu bạn tìm đến luật sư, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn đấy”

"Chẳng khác gì một cuộc hôn nhân lừa đảo"

"Bạn phải ly hôn đi"

Theo Insight