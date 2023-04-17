Sau ngày vợ mất khi đang dọn dẹp thì tôi phát hiện cuốn nhật ký lạ, tôi CHẾT LẶNG khi thấy nội dung bên trong

Theo bài viết, anh A gặp một phụ nữ chính là vợ quá cố của anh ở trường đại học, hai người yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân ngay sau khi tốt nghiệp. Cuộc sống của vợ chồng anh A là một chuỗi ngày hạnh phúc, vui vẻ. Mối quan hệ của hai người bền chặt đến mức không gì có thể cản trở.

Cụ thể, phương tiện truyền thông trực tuyến Good Times đã đăng tải câu chuyện về anh A, anh là một người đàn ông đã kết hôn với bạn thân của người vợ quá cố của mình, và sau khi đọc được nhật ký của người vợ hiện tại anh bắt đầu hoài nghi về cái chết của vợ quá cố.

Nhưng chẳng mấy chốc, cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc đã biến thành cơn ác mộng đối với anh A. Bất hạnh đã bất ngờ ập đến và cướp lấy người vợ anh A luôn yêu thương. Vợ anh qua đời trong một tai nạn bất ngờ khi đi leo núi với anh A.

Hai vợ chồng vốn thích leo núi và đi bộ đường dài, nên thường thích leo núi chung với cô B là bạn của vợ.

Sự qua đời đột ngột của vợ khiến cuộc sống của anh A vỡ nát. Anh A yêu vợ mình rất nhiều cũng đã yêu rất lâu nên anh rất đau khổ và trở nên nghiện rượu.

Bạn thân của vợ là cô B, người đã theo dõi toàn bộ quá trình hạnh phúc của hai người, đã ở bên an ủi anh A. Rồi một ngày, khi đang trong cơn say hai người đã lên giường với nhau. Cảm thấy phải chịu trách nhiệm về việc này, anh A đã kết hôn với cô B.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, anh A ngày càng bị thu hút bởi cô B, cô là người luôn quan tâm và chăm sóc cho anh A rất tốt. Cuộc sống hôn nhân của anh A và cô B là một chuỗi ngày yên bình. Vài tháng sau, hai người họ hân hoan đón thêm một sinh mệnh mới đến với gia đình. Anh A và cô B hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng cũng chính vì điều này mà anh A đã biết được một bí mật rợn người. Trong lúc cô B đang sanh tại bệnh viện, anh A gấp gáp chạy về nhà để lấy những vật dụng cần thiết cho cô. Nhưng trong lúc lục lộ đồ đạc của vợ, anh A đã phát hiện ra một cuốn nhật ký.

Ảnh minh họa: Internet

Vì tò mò nên anh chỉ định xem lướt qua cuốn nhật ký thôi rồi đi đến bệnh viện với cô B. Nhưng khi đọc nội dung trong cuốn nhật ký, anh A sững người ngay tại chỗ, trong cuốn nhật ký đã viết rằng cô B đã phải lòng mình từ rất lâu, từ những ngày còn học đại học.

Trong nhật ký, cô B còn nói rằng mình rất ghen tị với sự ngọt ngào mà anh A dành cho bạn thân của mình. Và trong cơn ghen, cô B còn thề rằng mình sẽ chiếm đoạt anh A vào một ngày nào đó.

Anh A sau đó bắt đầu nghi ngờ cô B có liên quan đến cái chết của vợ mình. Quá bối rối, anh A đã tiết lộ câu chuyện của mình lên mạng và nhờ mọi người cho lời khuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A kết thúc bài viết bằng câu hỏi: "Tôi nghĩ vợ cũ của tôi có thể không qua đời do tai nạn khi leo núi đâu. Cô ấy đã mất trong khoảng thời gian đi đâu đó một mình với bạn thân cổ cũng chính là người vợ hiện tại của tôi. Tôi có nên báo công an để họ điều tra không?".

Cư dân mạng sau khi đọc xong bài viết cđã kiến nghị rằng anh A nên yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra. Đó là bởi vì không chỉ có một hoặc hai hành vi đáng ngờ.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn khuyên anh A rằng vợ hiện đang mang thai nên khi báo công an hãy giữ kín bí mật, đến khi nào cô vợ sinh con an toàn xong rồi hãy nói chuyện nghiêm túc.