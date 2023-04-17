Sau ngày vợ mất khi đang dọn dẹp thì tôi phát hiện cuốn nhật ký lạ, tôi CHẾT LẶNG khi thấy nội dung bên trong

Tâm sự gia đình 17/04/2023 07:12

Tôi bị đả kích nặng nề khi nhìn thấy cuốn nhật ký của người vợ hiện tại của mình, tôi thậm chí còn hoài nghi cô ấy đã lên kế hoạch gây ra tai nạn cho người vợ quá cố của tôi.

Cụ thể, phương tiện truyền thông trực tuyến Good Times đã đăng tải câu chuyện về anh A, anh là một người đàn ông đã kết hôn với bạn thân của người vợ quá cố của mình, và sau khi đọc được nhật ký của người vợ hiện tại anh bắt đầu hoài nghi về cái chết của vợ quá cố.

Sau ngày vợ mất khi đang dọn dẹp thì tôi phát hiện cuốn nhật ký lạ, tôi CHẾT LẶNG khi thấy nội dung bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo bài viết, anh A gặp một phụ nữ chính là vợ quá cố của anh ở trường đại học, hai người yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân ngay sau khi tốt nghiệp. Cuộc sống của vợ chồng anh A là một chuỗi ngày hạnh phúc, vui vẻ. Mối quan hệ của hai người bền chặt đến mức không gì có thể cản trở.

Hai vợ chồng vốn thích leo núi và đi bộ đường dài, nên thường thích leo núi chung với cô B là bạn của vợ.

Sau ngày vợ mất khi đang dọn dẹp thì tôi phát hiện cuốn nhật ký lạ, tôi CHẾT LẶNG khi thấy nội dung bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chẳng mấy chốc, cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc đã biến thành cơn ác mộng đối với anh A. Bất hạnh đã bất ngờ ập đến và cướp lấy người vợ anh A luôn yêu thương. Vợ anh qua đời trong một tai nạn bất ngờ khi đi leo núi với anh A.

Sự qua đời đột ngột của vợ khiến cuộc sống của anh A vỡ nát. Anh A yêu vợ mình rất nhiều cũng đã yêu rất lâu nên anh rất đau khổ và trở nên nghiện rượu.

Bạn thân của vợ là cô B, người đã theo dõi toàn bộ quá trình hạnh phúc của hai người, đã ở bên an ủi anh A. Rồi một ngày, khi đang trong cơn say hai người đã lên giường với nhau. Cảm thấy phải chịu trách nhiệm về việc này, anh A đã kết hôn với cô B.

Sau ngày vợ mất khi đang dọn dẹp thì tôi phát hiện cuốn nhật ký lạ, tôi CHẾT LẶNG khi thấy nội dung bên trong - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, anh A ngày càng bị thu hút bởi cô B, cô là người luôn quan tâm và chăm sóc cho anh A rất tốt. Cuộc sống hôn nhân của anh A và cô B là một chuỗi ngày yên bình. Vài tháng sau, hai người họ hân hoan đón thêm một sinh mệnh mới đến với gia đình. Anh A và cô B hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng cũng chính vì điều này mà anh A đã biết được một bí mật rợn người. Trong lúc cô B đang sanh tại bệnh viện, anh A gấp gáp chạy về nhà để lấy những vật dụng cần thiết cho cô. Nhưng trong lúc lục lộ đồ đạc của vợ, anh A đã phát hiện ra một cuốn nhật ký.

Sau ngày vợ mất khi đang dọn dẹp thì tôi phát hiện cuốn nhật ký lạ, tôi CHẾT LẶNG khi thấy nội dung bên trong - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vì tò mò nên anh chỉ định xem lướt qua cuốn nhật ký thôi rồi đi đến bệnh viện với cô B. Nhưng khi đọc nội dung trong cuốn nhật ký, anh A sững người ngay tại chỗ, trong cuốn nhật ký đã viết rằng cô B đã phải lòng mình từ rất lâu, từ những ngày còn học đại học.

Trong nhật ký, cô B còn nói rằng mình rất ghen tị với sự ngọt ngào mà anh A dành cho bạn thân của mình. Và trong cơn ghen, cô B còn thề rằng mình sẽ chiếm đoạt anh A vào một ngày nào đó.

Anh A sau đó bắt đầu nghi ngờ cô B có liên quan đến cái chết của vợ mình. Quá bối rối, anh A đã tiết lộ câu chuyện của mình lên mạng và nhờ mọi người cho lời khuyên.

Sau ngày vợ mất khi đang dọn dẹp thì tôi phát hiện cuốn nhật ký lạ, tôi CHẾT LẶNG khi thấy nội dung bên trong - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Anh A kết thúc bài viết bằng câu hỏi: "Tôi nghĩ vợ cũ của tôi có thể không qua đời do tai nạn khi leo núi đâu. Cô ấy đã mất trong khoảng thời gian đi đâu đó một mình với bạn thân cổ cũng chính là người vợ hiện tại của tôi. Tôi có nên báo công an để họ điều tra không?".

Cư dân mạng sau khi đọc xong bài viết cđã kiến nghị rằng anh A nên yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra. Đó là bởi vì không chỉ có một hoặc hai hành vi đáng ngờ.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn khuyên anh A rằng vợ hiện đang mang thai nên khi báo công an hãy giữ kín bí mật, đến khi nào cô vợ sinh con an toàn xong rồi hãy nói chuyện nghiêm túc.

Tôi bàng hoàng khi thấy cảnh vợ tôi lên giường với trai lạ, lập tức đòi ly hôn, nhưng câu nói cuối cùng của vợ mới khiến tôi NGÃ KHUỴ

Tôi bàng hoàng khi thấy cảnh vợ tôi lên giường với trai lạ, lập tức đòi ly hôn, nhưng câu nói cuối cùng của vợ mới khiến tôi NGÃ KHUỴ

Tôi lập tức đệ đơn ly hôn sau khi phát hiện vợ mình ngoại tình, không những vậy cô ấy còn tiết lộ một bí mật còn sốc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 33 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh