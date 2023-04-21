Ngày mẹ mất, tôi vô tình nhặt được một tấm ảnh cũ, khi thấy rõ ảnh tôi run rẩy chỉ vào mặt bố vợ rồi ngất lịm

Nhân vật chính của bài viết này là anh Lâm (tên nhân vật đã được thay đổi), anh sinh ra trong một gia đình đơn thân, lớn lên cùng mẹ và bà ngoại. Mẹ anh là một bác sĩ nên từ nhỏ đến giờ anh bao Lâm chưa bao gặp khó khăn về vấn đề tài chính nhưng có đôi lúc anh thấy rất nhớ bố của mình.

Gần đây, kênh truyền thông Hồng Kông HK01 đã đăng tải câu chuyện về một người đàn ông phát hiện ra bố vợ lại là người bố ruột bội bạc bỏ mẹ con anh khi xưa.

Buồn thay, mẹ anh Lâm không thể gặp mặt được gia đình nhà gái cũng như tham gia hôn lễ được, bởi vì mẹ anh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Sau nhiều lần hoá trị mẹ anh Lâm rất ít khi có thời gian tỉnh táo. Vì thế hôn lễ của anh Lâm vắng mặt mẹ mình. Cuối cùng, không có phép màu nào xảy ra cả, sau một tháng anh Lâm kết hôn, mẹ anh đã được đưa lên thiên đàng.

Sau đó, khi đã đến tuổi trưởng thành, anh Lâm quyết định kết hôn với bạn gái sau một năm chung sống.

Ảnh minh họa: Internet

Anh Lâm đang vô cùng suy sụp và đau khổ. Nhưng vì đứa con trai duy nhất của mẹ, anh Lâm phải xốc lại tinh thần lo xong tang lễ cho bà. Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc của mẹ thì anh Lâm vô tình thấy được một cuốn album ảnh được mẹ bảo quản rất kỹ.

Vô cùng tò mò nên anh Lâm đã mở cuốn album ra xem. Ngay khi nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên, anh Lâm đã vô cùng sốc. Tấm ảnh là mẹ anh Lâm thời còn trẻ đang cười tươi đứng kế một bạn nam. Nhìn bằng mắt thường cũng biết đây là một cặp yêu nhau. Nhưng thứ làm anh Lâm sốc nặng là khuôn mặt của bạn nam, đó chính là bố vợ của anh.

Anh Lâm hoảng loạn cầm lấy ảnh rồi chạy như điên về nhà. Cuối cùng, anh Lâm quyết định sẽ đưa tấm ảnh cho bố vợ xem sau khi nghe lời khuyên của vợ. Khi nhìn thấy tấm ảnh, bố vợ cũng sốc không kém anh Lâm, ông nhìn bức ảnh hồi lâu rồi thú nhận: “Thực ra, có một bí mật mà bố đã luôn giấu mãi trong lòng. Bố đã làm bạn gái mình mang thai khi còn học đại học. Người bạn nữ trong bức ảnh là bạn gái khi đó của bố. Mà sao con lại có tấm ảnh đấy?”.

Ảnh minh họa: Internet

Anh Lâm lập tức lớn tiếng thừa nhận người bạn gái mà bố vợ làm mang thai xong rồi bỏ đi, chính là mẹ ruột của anh. Nghe xong, bố vợ xém ngất xỉu tại chỗ, ông lập tức dẫn anh Lâm và vợ anh đi xét nghiệm DNA.

Đúng như dự đoán, kết quả của xét nghiệm DNA cho biết họ là một cặp anh em cùng cha khác mẹ. Cả hai vô cùng sốc và suy sụp không biết tương lai ra sao, nhưng cả hai cũng cảm thấy may mắn khi chưa có con.