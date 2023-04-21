Đưa con gái 3 tuổi về thăm ông nội, nghe cách xưng hô "lạ đời" của 2 ông cháu khiến con dâu 'mắt tròn mắt dẹt'

Tâm sự gia đình 21/04/2023 06:42

Thái độ kì lạ của người ông trong câu chuyện này đang khiến dư luận cực kỳ phẫn nộ.

Mới đây, bài viết về thái độ của một của cụ ông đã được đăng tải trên các trang cộng đồng mạng Hàn Quốc gây ra sự phẫn nộ lớn. Cụ thể, một bài viết có với tiêu đề 'Bố chồng tôi có vấn đề' đã được đăng tải trên cộng đồng trực tuyến 'Nate Pan'.

Tác giả của câu chuyện là cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi), cô là mẹ của một đứa trẻ 3 tuổi. Gần đây cô đang bị căng thẳng tột độ vì những lời nói và hành động của bố chồng.

Đưa con gái 3 tuổi về thăm ông nội, nghe cách xưng hô 'lạ đời' của 2 ông cháu khiến con dâu 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi con cô Lee bắt đầu học nói, người đáng ra là ông nội lại nói với cháu gái của mình: "Hãy gọi ông là anh".

Nghe bố chồng nói vậy, cô Lee vô cùng sốc. Sau đó, cô lập tức ngăn cản: "Nó mới học nói thôi, bố nói như vậy lỡ nó bị nhầm lẫn danh xưng thì làm sao? Bố hãy dừng lại đi ạ”

Tuy nhiên, bố chồng lại như không nghe cô Lee nói gì. Ông vẫn tiếp diễn những lời nói kì cục với cháu gái của mình.

Đưa con gái 3 tuổi về thăm ông nội, nghe cách xưng hô 'lạ đời' của 2 ông cháu khiến con dâu 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng bắt chị mỗi lần đưa con về nhà chồng phải kêu cháu gái gọi ông bằng 'anh'.

Một lần khác, trong một cuộc gọi video, bố chồng đã thêm tên mình vào sau chữ anh để nói chuyện với con gái cô Kim: "Cháu gái đáng yêu nhà chúng ta không nhớ anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) sao?”

Quá sức chịu đựng, vợ chồng cô Lee liên tục ngăn cản ông và nói: “Xin bố đừng có làm vậy nữa”.

Đưa con gái 3 tuổi về thăm ông nội, nghe cách xưng hô 'lạ đời' của 2 ông cháu khiến con dâu 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phớt lờ như những lần trước, lần này bố chồng tỏ ra khá tức giận nạt nộ vợ chồng cô Lee nói ra lý do mình làm vậy: "Đó là biệc danh đặc biệt thôi, tôi chỉ muốn đặc biệt với cháu gái tôi thôi. Nó là cháu gái ruột của tôi đấy, cô cậu coi tôi như là ông già thiếu thốn, có ý gì với cháu mình à?”

Bố chồng là người có tính gia trưởng, do tính cách hay bạo lực nên mẹ chồng đã ly hôn với ông.

Cư dân mạng sau khi đọc xong câu chuyện của cô Lee đã vô cùng phẫn nộ bình luận:

"Ông ta nghĩ mình đang làm gì với một đứa trẻ 3 tuổi vậy?"

"Ông nội kiểu gì vậy trời?"

"Thật đáng sợ quá"

Đưa con gái 3 tuổi về thăm ông nội, nghe cách xưng hô 'lạ đời' của 2 ông cháu khiến con dâu 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xem phản ứng của cư dân mạng, cô Lee đã đăng thêm một bài viết khác. Cô Lee nói "Tôi đã cho chồng tôi thấy những bình luận trong bài viết trước. Tôi khẳng định rằng bố chồng không thể nào có thể gặp con tôi được nữa. Chồng tôi đã đồng ý và vạch ra một ranh giới là không cho con gái gặp bố chồng nữa".

Đang cho con bú, bố chồng thình lình xuất hiện tôi chưa kịp phản ứng thì nghe được câu... "ngớ người" khiến tôi bật khóc

Đang cho con bú, bố chồng thình lình xuất hiện tôi chưa kịp phản ứng thì nghe được câu... "ngớ người" khiến tôi bật khóc

Ba chồng nhìn tôi cho con bú xong phán một câu xanh rờn khiến tôi bật khóc ngay tại chỗ.

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