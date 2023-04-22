Cho em gái sinh đôi ở chung nhà, một hôm quá chén nên sáng sớm mới tỉnh giấc, thấy cảnh tượng ‘kinh hãi’ trong phòng

Cô Choi có một người em gái song sinh, trong thời gian đi tìm việc, cô em gái đã tìm được một công việc ở Seoul, nên đã hỏi ý được sống chung với cô Choi. Được sự đồng ý của chồng, ba người họ sống hoà thuận với nhau dưới một mái nhà.

Mới đây, trên cộng đồng trực tuyến 'Nate Pan' (Hàn Quốc) đã xuất chiện một câu chuyện về một cặp sinh đôi đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nhân vật chính của câu chuyện là cô Choi (tên nhân vật đã được thay đổi), cô đã kết hôn với chồng mình được ba năm. Từ khi kết hôn cô theo chồng từ quê nhà Daegu lên Seoul sinh sống ở đó.

Rồi một ngày, nhân dịp ngày nghỉ cuối tuần, họ đã tổ chức ăn uống nhậu nhẹt tại gia. Khoảng một giờ sáng, cô Choi mơ màng mở mắt ra thì thấy mình say rượu nên ngủ quên trên ghế sô pha, em gái thì nằm dựa vào người cô, còn chồng cô thì đang dọn dẹp lại đống đồ nhậu khi nãy.

Vì tính chất công việc của chồng, cô Choi nghĩ sẽ không có chuyện gì phiền phức xảy ra giữa ba người họ, vì thế họ luôn sống nhường nhịn lẫn nhau. Mỗi tuần họ luôn dành 3-4 ngày để về quê thăm ba mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Vì còn hơi men nên cô Choi lại ngủ thiếp đi trong tình trạng đó. Cô tỉnh dậy hẳn vào khoảng 6h30 sáng và cô đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng trong phòng mình.

Trong căn phòng của cô và chồng, người em gái song sinh và chồng cô đang ôm nhau ngủ. Cả hai người đều mặc quần áo, nhưng khi lia mắt vào góc phòng cô Choi bàng hoàng khi thấy chiếc áo ngực của em gái mình nằm rải rác ở đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Quá tức giận, cô Kim đã lao vào phòng tách hai người ra và lớn tiếng chất vấn hai người đang làm cái gì.

Chồng của cô Choi hoảng loạn thanh minh rằng: “Anh muốn dìu em vào phòng nhưng có lẽ do quá say, trời thì tối nên anh đã dìu nhầm em vợ vào. Vì anh tưởng người anh dìu vào là em nên anh mới ôm cổ thôi.”

Em gái song sinh của cô Choi cũng lên tiếng biện minh: "Lúc mơ màng tỉnh dậy, em thấy anh rể tự nhiên đang ôm em nên em đã giật ra rồi định đi về phòng mình, khi đó em vẫn còn hơi men. Lúc đứng lên chuẩn bị đi về phòng, thì bụng em lại khó chịu quá nên em mới cởi đồ lót của mình ra, rồi nằm vật xuống giường ôm bụng rên rỉ. Em đã giật ra rồi, em không biết tại sao sáng nay em với ảnh lại ôm nhau nữa.”

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe lời thanh minh của hai người, cô Choi vẫn còn rất nhiều nghi ngờ: "Càng nghe họ giải thích tôi càng thấy vô lý. Nhưng cả hai cứ khăng khăng là họ vô tội, nên tôi nghĩ rằng tôi nên tin tưởng họ lần này".

Cô Choi nói thêm: "Sau chuyện xấu hổ này, em gái song sinh của tôi đang nghĩ đến việc tìm một ngôi nhà và chuyển ra ngoài sống".

Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi đang rời vào tình thế hoang mang cực độ, chuyện này đã trở thành một cái gai trong lòng cô và khó có thể nhổ nó ra được.