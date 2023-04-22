Cho em gái sinh đôi ở chung nhà, một hôm quá chén nên sáng sớm mới tỉnh giấc, thấy cảnh tượng ‘kinh hãi’ trong phòng

Tâm sự gia đình 22/04/2023 10:46

Tỉnh giấc từ cơn say, tôi đau khổ tột cùng thì thấy cảnh tượng ‘kinh hãi tột độ’ của chồng và người em gái song sinh.

Mới đây, trên cộng đồng trực tuyến 'Nate Pan' (Hàn Quốc) đã xuất chiện một câu chuyện về một cặp sinh đôi đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nhân vật chính của câu chuyện là cô Choi (tên nhân vật đã được thay đổi), cô đã kết hôn với chồng mình được ba năm. Từ khi kết hôn cô theo chồng từ quê nhà Daegu lên Seoul sinh sống ở đó.

Cô Choi có một người em gái song sinh, trong thời gian đi tìm việc, cô em gái đã tìm được một công việc ở Seoul, nên đã hỏi ý được sống chung với cô Choi. Được sự đồng ý của chồng, ba người họ sống hoà thuận với nhau dưới một mái nhà.

Vì tính chất công việc của chồng, cô Choi nghĩ sẽ không có chuyện gì phiền phức xảy ra giữa ba người họ, vì thế họ luôn sống nhường nhịn lẫn nhau. Mỗi tuần họ luôn dành 3-4 ngày để về quê thăm ba mẹ.

Cho em gái sinh đôi ở chung nhà, một hôm quá chén nên sáng sớm mới tỉnh giấc, thấy cảnh tượng ‘kinh hãi’ trong phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi một ngày, nhân dịp ngày nghỉ cuối tuần, họ đã tổ chức ăn uống nhậu nhẹt tại gia. Khoảng một giờ sáng, cô Choi mơ màng mở mắt ra thì thấy mình say rượu nên ngủ quên trên ghế sô pha, em gái thì nằm dựa vào người cô, còn chồng cô thì đang dọn dẹp lại đống đồ nhậu khi nãy.

Cho em gái sinh đôi ở chung nhà, một hôm quá chén nên sáng sớm mới tỉnh giấc, thấy cảnh tượng ‘kinh hãi’ trong phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì còn hơi men nên cô Choi lại ngủ thiếp đi trong tình trạng đó. Cô tỉnh dậy hẳn vào khoảng 6h30 sáng và cô đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng trong phòng mình.

Trong căn phòng của cô và chồng, người em gái song sinh và chồng cô đang ôm nhau ngủ. Cả hai người đều mặc quần áo, nhưng khi lia mắt vào góc phòng cô Choi bàng hoàng khi thấy chiếc áo ngực của em gái mình nằm rải rác ở đấy.

Cho em gái sinh đôi ở chung nhà, một hôm quá chén nên sáng sớm mới tỉnh giấc, thấy cảnh tượng ‘kinh hãi’ trong phòng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quá tức giận, cô Kim đã lao vào phòng tách hai người ra và lớn tiếng chất vấn hai người đang làm cái gì.

Chồng của cô Choi hoảng loạn thanh minh rằng: “Anh muốn dìu em vào phòng nhưng có lẽ do quá say, trời thì tối nên anh đã dìu nhầm em vợ vào. Vì anh tưởng người anh dìu vào là em nên anh mới ôm cổ thôi.”

Em gái song sinh của cô Choi cũng lên tiếng biện minh: "Lúc mơ màng tỉnh dậy, em thấy anh rể tự nhiên đang ôm em nên em đã giật ra rồi định đi về phòng mình, khi đó em vẫn còn hơi men. Lúc đứng lên chuẩn bị đi về phòng, thì bụng em lại khó chịu quá nên em mới cởi đồ lót của mình ra, rồi nằm vật xuống giường ôm bụng rên rỉ. Em đã giật ra rồi, em không biết tại sao sáng nay em với ảnh lại ôm nhau nữa.”

Cho em gái sinh đôi ở chung nhà, một hôm quá chén nên sáng sớm mới tỉnh giấc, thấy cảnh tượng ‘kinh hãi’ trong phòng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe lời thanh minh của hai người, cô Choi vẫn còn rất nhiều nghi ngờ: "Càng nghe họ giải thích tôi càng thấy vô lý. Nhưng cả hai cứ khăng khăng là họ vô tội, nên tôi nghĩ rằng tôi nên tin tưởng họ lần này".

Cô Choi nói thêm: "Sau chuyện xấu hổ này, em gái song sinh của tôi đang nghĩ đến việc tìm một ngôi nhà và chuyển ra ngoài sống".

Cho em gái sinh đôi ở chung nhà, một hôm quá chén nên sáng sớm mới tỉnh giấc, thấy cảnh tượng ‘kinh hãi’ trong phòng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi đang rời vào tình thế hoang mang cực độ, chuyện này đã trở thành một cái gai trong lòng cô và khó có thể nhổ nó ra được.

Ngày mẹ mất, tôi vô tình nhặt được một tấm ảnh cũ, khi thấy rõ ảnh tôi run rẩy chỉ vào mặt bố vợ rồi ngất lịm

Ngày mẹ mất, tôi vô tình nhặt được một tấm ảnh cũ, khi thấy rõ ảnh tôi run rẩy chỉ vào mặt bố vợ rồi ngất lịm

Tôi bàng hoàng phát hiện danh tính thật sự của bố vợ nhờ tấm ảnh cũ mà mẹ để lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm