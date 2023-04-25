Đưa vợ ra ngoài hâm nóng tình cảm, tôi chết điếng người khi thấy vợ bị đánh ghen còn bị chửi là tiểu tam

Tâm sự gia đình 25/04/2023 12:19

Gia đình hạnh phúc của tôi đã tan vỡ trong phút chốc vì hành động ‘ô uế’ trong quá khứ của vợ.

Dạo gần đây, một câu chuyện gây sốc đang được lan truyền khắp nơi trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc khiến cư dân bàn tán xôn xao. Nội dung của câu chuyện xoay quanh một gia đình đang hạnh phúc mà chỉ trong phút chốc đã tan nát chỉ vì người vợ ‘làm điều này’.

Đưa vợ ra ngoài hâm nóng tình cảm, tôi chết điếng người khi thấy vợ bị đánh ghen còn bị chửi là tiểu tam - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người chồng là anh Kang đang rất tận hưởng cuộc sống vì anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng dạo gần đây, anh phát hiện ra rằng vợ mình có một khoảng tiền nhưng lại gọi là tiền trả nợ. Khi thấy anh Kang biết chuyện nợ nần của mình, vợ anh rối rít giải thích rằng đó khoản nợ đó là do cô đứng ra bảo lãnh cho người thân của mình. Anh Kang đương nhiên tin những lời vợ nói.

Tuy nhiên, bi kịch cũng bắt đầu từ đây. Kể từ thời điểm anh Kang biết vợ mình nợ nần, ngày nào anh cũng nhận được rất nhiều tin nhắn với nội dung:"Tôi biết mọi thứ mà vợ anh đã làm trong quá khứ, tôi biết bộ mặt thật của cô ta. Nếu anh muốn biết sự thật, chúng ta hãy gặp nhau và nói chuyện."

Đưa vợ ra ngoài hâm nóng tình cảm, tôi chết điếng người khi thấy vợ bị đánh ghen còn bị chửi là tiểu tam - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không kìm được sự tò mò, nên anh Kang đã chấp nhận cuộc hẹn. Tưởng người lạ gửi tin nhắn cho mình chỉ nói quá lên, nhưng khi nghe kể lại toàn bộ những việc vợ làm trong quá khứ, anh Kang chết điếng.

Người lạ mặt đã vạch trần mọi sự thật với anh Kang, người vợ đáng yêu hiền lành của anh là tiểu tam giật chồng người khác, tính đến hiện tại quan hệ của vợ anh Kang với người đàn ông đã có vợ chấm dứt đã lâu nhưng anh Kang vẫn vô cùng bàng hoàng.

Đưa vợ ra ngoài hâm nóng tình cảm, tôi chết điếng người khi thấy vợ bị đánh ghen còn bị chửi là tiểu tam - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh Kang cảm thấy vợ mình không phải là người như vậy nên luôn muốn phủ nhận mọi chuyện, nhưng người lạ mặt đã đưa cho anh Kang xem hình ảnh một người đàn ông đã có vợ con đuề huề, tấm hình còn lại là vợ anh đang tình tứ với người đàn ông có vợ đó.

Vợ anh Kang thậm chí còn xăm cặp với người đàn ông đã có gia đình đó. Anh Kang nghĩ rằng vợ mình đã đi xoá xăm trước khi yêu đương với anh vì anh chưa bao giờ thấy hình xăm đó trên người vợ anh bao giờ. Người lạ mặt suy đoán rằng vợ anh Kang đã ngoại tình với chủ tịch, vì lúc đó cô đang làm thư ký riêng cho ông.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, anh Kang đã bình tĩnh về nhà để kiếm thêm bằng chứng. Anh đã đi tìm kiếm trong các tập hồ sơ của vợ, và kết quả là anh đã tìm thấy các tài liệu về khoảng ‘tiền trả nợ’ của vợ mình. Số tiền ‘khổng lồ’ mà vợ kêu là tiền đã trả nợ, thực chất nó không phải nợ nần hay gì cả mà nó là tiền cấp dưỡng.

Người vợ biết được mình không thể giấu mọi chuyện được nữa nên đã vừa ôm con vừa khóc vừa thanh minh với anh Kang: “Mọi chuyện không xảy ra như anh nghĩ đâu”.

Thậm chí, vợ còn đang mang thai nên cuối cùng anh Kang vì còn quá thương vợ nên không còn cách nào khác là phải bỏ qua chuyện đó. Tuy nhiên, cuộc sống hàng ngày của vợ chồng anh Kang không bao giờ có thể trở lại hạnh phúc như trước.

Đưa vợ ra ngoài hâm nóng tình cảm, tôi chết điếng người khi thấy vợ bị đánh ghen còn bị chửi là tiểu tam - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dù bỏ qua, nhưng mỗi lần anh Kang nhìn thấy vợ là anh lại nhớ về quá khứ ‘ô uế’ đó, nên anh càng đối xử lạnh lùng với vợ hơn. Chuyện đó xảy ra ngày càng nhiều, vợ anh Kang đã vô cùng mỏi mệt.

Cuối cùng, người vợ không thể chịu đựng được các đối xử lạnh nhạt của chồng nữa, cô đã lên tiếng: "Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống một cuộc sống như thế này thì thà rằng chúng ta hãy li dị đi".

Anh Kang tâm sự: "Tôi nghĩ mình cần bỏ lại quá khứ tàn nhẫn đó đi, nhưng tôi đau lắm vì cảm giác bị chính vợ mình phản bội".

 

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