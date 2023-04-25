Cãi nhau với chồng, nghe lời bạn thân ‘đổ dầu vào lửa’ không thèm xin lỗi, tôi chết điếng khi biết đó là âm của cô ta

Tâm sự gia đình 25/04/2023 06:58

Tôi rất tin tưởng và lúc nào cũng tâm sự bạn thân mỗi khi cãi nhau với chồng, nào ngờ cô ấy lại âm mưu giật luôn chồng tôi.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc đã xuất hiện câu chuyện buồn của một người phụ nữ bị chính người bạn thân nhất của mình phản bội. 

Cụ thể, cô Dương (tên nhân vật đã được thay đổi) là một người phụ nữ sống ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cô có một người bạn cực kỳ thân, cả hai đã làm bạn với nhau trong một thời gian dài. Tình bạn của hai người chớm nở từ khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngay cả sau khi cô Dương kết hôn, cả hai vẫn rất tự hào khoe khoang tình bạn của mình với mọi người. Cứ tưởng đâu tình bạn của hai người sẽ mãi luôn gắn bó nhưng cuối mối quan hệ của họ đã tan vỡ bởi vì một ‘âm mưu rùng mình’.

Mỗi khi cô Dương cãi nhau với chồng, cô ấy luôn chạy đến tâm sự và bày tỏ hết sự khó chịu trong lòng của mình với người cô bạn thân nhất và hỏi xin lời khuyên của cô ấy.

Cô bạn thân luôn khuyên cô Dương rằng: “Đã là phụ nữ thì tụi mình đừng bao giờ mở lời xin lỗi trước” và “Chồng bạn lúc nào cũng đối xử quá đáng bạn, nên đừng bao giờ xin lỗi trước”.

Cãi nhau với chồng, nghe lời bạn thân ‘đổ dầu vào lửa’ không thèm xin lỗi, tôi chết điếng khi biết đó là âm của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự khuyên nhủ và động viên của người bạn thân, cô Dương bắt đầu chiến tranh lạnh với chồng và dần cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa. Cứ thế kéo ngày qua ngày, mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã tệ đến không thể cứu vãn được nữa.

Cô Dương bắt đầu cảm thấy hối hận, cô cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ của hai vợ chồng nhưng đã quá muộn màng, trái tim của chồng cô đã hướng về người khác.

Cãi nhau với chồng, nghe lời bạn thân ‘đổ dầu vào lửa’ không thèm xin lỗi, tôi chết điếng khi biết đó là âm của cô ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thể cứu vãn được mối hôn nhân này, cô Dương còn đau đớn phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình với ai đó. Một hôm, cô đã đi theo dõi chồng mình, cô xông vào hiện trường để bắt quả tang tận mặt nhưng cô lập tức ngã khuỵ khi phát hiện ra một gương mặt quen thuộc.

Người bạn thân nhất của cô, người thường xuyên chửi bới chồng cô và bảo cô phải ly dị chồng ngay lập tức chính là nhân tình của chồng cô. Trong cơn bàng hoàng cô Dương mới muộn màng ngận ra rằng mình đã bị bạn thân lừa.

Cãi nhau với chồng, nghe lời bạn thân ‘đổ dầu vào lửa’ không thèm xin lỗi, tôi chết điếng khi biết đó là âm của cô ta - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô Dương vỡ lẽ ra sự thật phũ phàng, hóa ra cô bạn thân của tôi luôn ghen tị với cô Dương vì đã lấy được một người chồng cao ráo, giỏi giang và đẹp trai.

Cô bạn thân luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ muốn chiếm đoạt chồng của cô Dương, vì vậy cô đã lợi dụng khi vợ chồng cô Dương đang mâu thuẫn, cô sẽ thêm dầu vào lửa và cố gắng tiếp cận chồng của cô Dương.

Âm mưu của cô bạn thân đã thành công suôn sẻ, cô đã chia rẽ được vợ chồng cô Dương và cướp luôn chồng của cô Dương.

Khi bị cô Dương bắt quả tang đang ngoại tình, cô bạn thân liền quỳ xuống khóc van xin tha thứ, và nói lời trơ trẽn: "Tôi có làm gì sai đâu. Chúng ta là bạn thân mà đúng không, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ mà. Vì vậy, hãy nhường chồng của cô cho tôi đi.”

 

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