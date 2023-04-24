Đi chợ về, tôi tái mặt thấy chồng tôi đang làm hành động lạ với chị dâu, định lao vào tách ra thì mẹ liền ngăn lại, còn quay ra mắng ngược

Chủ của bài viết cũng là nhân vật chính trong câu chuyện, cô Choi (tên nhân vật đã được thay đổi) kể rằng: "Anh trai ruột của tôi và chồng tôi rất thân thiết với nhau, như một cặp anh em ruột vậy”.

Mới đây trên nhiều trang cộng đồng mạng Hàn Quốc có đăng tải một bài viết với tiêu đề "Chồng tôi giúp chị dâu hút sữa ra".

Cô Choi cho biết thêm: “Thỉnh thoảng, tôi thấy chị dâu nặn sữa ra bằng thứ gì đó giống như máy hút sữa, khi nào anh tôi đi làm về thì anh tôi xoa bóp ngực cho chị ấy để hút sữa ra”.

Cô Choi tiếp tục nói: “Cách đây không lâu, anh trai tôi và chị dâu mới sinh con đầu lòng sau 5 năm kết hôn và đang nuôi con bằng sữa mẹ. Tôi vẫn chưa có con nên không biết, nhưng nghe nói nếu sữa bị tắt hay vón cục và không vắt ra thì sẽ rất là đau”.

Ảnh minh họa: Internet

Sự việc xảy ra vào ngày hôm trước. Cô Choi và chồng đã về nhà mẹ của cô để ăn cơm với gia đình bên vợ. Sau bữa ăn, cô Choi và bố mẹ có việc cần ra ngoài mua một số thứ, và khi trở về nhà cô Kim đã phải chứng kiến một cảnh tượng bàng hoàng. Khi cô Kim mở cửa phòng ra, cô phải chứng kiến chồng mình đang giúp chị dâu hút sữa.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi không tin vào mắt mình và hét toáng lên chát vấn: “Hai người đang làm cái trò gì vậy hả”

Tuy nhiên, chồng cô Kim chỉ quay lại và nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ và nói như chuyện đương nhiên: “Anh chỉ đang giúp chị dâu vắt sữa mà. Anh coi chị ấy như chị ruột của mình, em đừng có hiểu lầm anh.”

Anh trai của cô Choi cũng đứng kế bên cô nhưng anh lại vô cùng thản nhiên với cảnh tượng trước mắt. Anh trai bình tĩnh nói với cô Kim rằng: “Em đừng suy nghĩ bậy bạ nhé.”

Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi đang cực kỳ sốc bởi cả nhà đều đang phản bội cô, kể cả người cô tin tưởng nhất là mẹ ruột cũng thờ ơ với cảnh tượng trước mắt. Bố ruột của cô Choi lên nhà sau vì phải kiếm nơi đỗ xe, sai khi ông lên và thấy tình hình trước mắt, ông cũng kêu cô Kim nên ngậm miệng lại rằng: "Con hãy lặng lẽ vượt qua chuyện này và đừng gây náo loạn mọi việc lên".

Cuối cùng, cô Choi quá sốc nên không biết phải nói gì. Nhưng cô vẫn rất tức giận nên đã tiếp tục truy hỏi chồng mình: “Coi như cái hành động nàu gọi là giúp đỡ chị dâu đi, nhưng giúp thôi mà tại sao mặt anh lại đỏ như vậy?”

Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi bộc bạch: “Chuyện này là chuyện bình thường hả mọi người? Bây giờ tôi vẫn rất tức giận nên vừa khóc vừa viết bài này. Tức giận đến mức chảy nước mắt"

Khi nghe câu chuyện của cô Choi, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng. Họ bình luận:

"Nó là giống như một gia đình, nhưng hành động lại chứng minh ngược lại”

"Gia đình nào mà làm điều này"

"Thật nực cười. Nếu người chồng tự tin, trong sạch sao lại không đường đường chính chính nói với vợ?"