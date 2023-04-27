Tác giả của câu chuyện là cô Jay (tên nhân vật đã được thay đổi), cô là một cô gái ở độ tuổi 20. Cô kể rằng mình rất có ác cảm với bố ruột của mình. Cô cho biết, trong ký ức tuổi thơ của cô, không một giây phút nào cô và mẹ được hạnh phúc bên bố.

Gần đây, nhật báo của Anh đã đưa tin về câu chuyện gây sốc của một người phụ nữ khi phát hiện ra bố mình là kẻ hiếp dâm đã cưỡng hiếp mẹ cô.

Mỗi lần như vậy, cô Jay và chị gái của mình chỉ biết quỳ lạy cầu xin bố và trơ mắt nhìn mẹ mình bị đánh đập dã man trong góc phòng khách. Mẹ của cô Jay từng bị bố bạo hành đến mức bị trầm cảm nặng.

Khi cô Jay còn nhỏ, ba cô lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô trong bộ dạng say xỉn, và ký ức duy nhất khắc sâu vào đầu cô là mỗi khi bố say xỉn về nhà là sẽ ra tay đánh mẹ cô.

Cô Jay lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, nên tình cảm của cô dành cho bố mình dần dần thay đổi từ sợ hãi sang thù hận và căm ghét.

Rồi vào một ngày nọ, cô phát hiện ra một sự thật gây sốc. Đó chính là bố ruột của cô là một kẻ hiếp dâm mất nhân tính, đã cưỡng hiếp mẹ cô khi xưa.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ của Jay đã mang thai sau khi bị chính người ba ruột của cô cưỡng hiếp khi bà mới 17 tuổi, vì vậy bà buộc phải kết hôn với người đàn ông đã cưỡng hiếp mình. Đứa trẻ được sinh đó là chị gái của cô Jay.

Mẹ của cô Jay đã phải sống cả đời với nỗi đau bị hãm hiếp, chấn thương tâm lý vì bị chồng bạo lực gia đình.

Cô Jay không thể hiểu được tại sao mẹ mình không ly hôn, tại sao bà lại chọn kết hôn với một người đàn ông đã cưỡng hiếp mình. Nỗi căm hận của cô Jay đối với cha mình ngày càng tăng.

Mẹ cô Jay đã giải thích cho cô: "Thời xưa của mẹ thì ai cũng vậy cả. Mẹ không thể làm khác được vì chị gái con đang lớn từng ngày trong bụng mẹ."

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi cô Jay nói đến việc ly dị thì mẹ cô lại lảng tránh: “Con hãy quên hết mọi chuyện đi và hãy sống cuộc đời của con”. Những câu nói của mẹ khiến cô Jay càng thêm đau lòng.

Cô Jay quá xót xa cho hoàn cảnh của mẹ mình, cô đau khổ không hiểu tại sao mẹ mình lại buông bỏ tất cả để sống cam chịu một cuộc sống như vậy. Và nỗi căm hận của cô với bố mình đã lên đến đỉnh điểm. Cô xin cư dân mạng cho cô ít lời khuyên nếu phải ở trong hoàn cảnh như thế này.

Ảnh minh họa: Internet

Đáp lại bài viết của cô Jay, cư dân mạng và các chuyên gia cho biết họ hoàn toàn hiểu cảm giác của cô Jay nhưng người cần được an ủi nhất lúc này chính là mẹ của cô. Đồng thời, họn đề nghị hai mẹ con phải được chuyên gia tư vấn và điều trị cùng nhau.