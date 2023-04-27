Thấy em dâu và chồng thân mật bất thường, tôi tức giận ra "tối hậu thư" thì nhận ngay cái kết đắng, đau đớn nhất là hành động của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 27/04/2023 06:39

Chồng tôi và em dâu thân thiết đến mức vượt quá ranh giới anh em bình thường, nhưng chỉ có mình tôi trong nhà là thấy tức giận.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc đã mạng xuất hiện bài viết với tiêu đề 'Chồng tôi và em dâu thân thiết một cách thái quá. Ai không biết quan hệ của họ, nhìn vào sẽ nghĩ họ là một cặp'.

Nhân vật chính của bài viết là cô Trần (tên nhân vật đã được thay đổi), cô giới thiệu mình là một người phụ nữ khoảng giữa 30 tuổi. Còn chồng cô là khoảng cuối 30 tuổi, em dâu là khoảng đầu 30 tuổi. Mỗi lần về thăm nhà chồng, cô Trần đều cảm thấy khó chịu vì sự thân mật quá mức giữa chồng và em dâu.

Cô em dâu cứ luôn miệng gọi chồng cô là ‘anh ơi anh à’ bằng tông giọng rất ngọt ngào, hành động thân thiết của hai người nhìn không giống anh em bình thường chút nào. Ví dụ như em dâu hay nằm trên đầu gối, nằm lên bụng của chồng cô Trần. Những lúc như thế cô Trần cảm thấy cực kỳ tức giận.

Thấy em dâu và chồng thân mật bất thường, tôi tức giận ra 'tối hậu thư' thì nhận ngay cái kết đắng, đau đớn nhất là hành động của mẹ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, người em dâu còn khoác vai và hay ôm sau lưng cô Trần. Nếu không biết mối quan hệ của 2 người họ mà chỉ nhìn vào hành động của hai người họ thì đa số đều hiểu lầm rằng họ là người yên của nhau.

Cô Trần buồn tủi nói: “Khi về nhà chồng, hàng ngày tôi phải chứng kiến hai người họ còn lên chiếc sô pha chật hẹp ngủ, nằm sát với nhau còn đắp chung 1 cái mền.”

Rồi một ngày, cô Trần rốt cuộc cùng bùng nổ vì một cảnh tượng khiếp sợ giữa chồng và em dâu.

Thấy em dâu và chồng thân mật bất thường, tôi tức giận ra 'tối hậu thư' thì nhận ngay cái kết đắng, đau đớn nhất là hành động của mẹ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần trước khi hai vợ chồng cô Trần về thăm nhà chồng, người chồng và em dâu lại tiếp tục những hành động thân mật quá mức, và khi cô Trần nhìn thấy điều ấy, cô không thể chịu đựng được nữa và đã nổi giận.

Cô Trần kể: “Cuối tuần, đáng ra chỉ có hai vợ chồng tôi về nhà chồng, nhưng vì thấy chúng tôi về, mẹ chồng cũng gọi thêm cả gia đình của em dâu về chơi”

Quá tức giận, cô Trần mỉa mai chồng mình và em dâu: "Vào phòng ngủ ở đằng kia mà chơi với nhau đi. Chắc kiếp trước hai người là một cặp rồi. Trông đẹp đôi đấy".

Nhưng điều khiến cô Trần càng suy sụp hơn là thấy chồng và em dâu hành động như vậy không ai có ý định nhắc nhở và khi cô mỉa mai thì cả gia đình chồng lại tức giận với cô Trần.

Thấy em dâu và chồng thân mật bất thường, tôi tức giận ra 'tối hậu thư' thì nhận ngay cái kết đắng, đau đớn nhất là hành động của mẹ chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình nhà chồng tức giận đáp trả cô Trần: “Cô nói vậy là có ý gì? Hiếm có cặp anh rể em dâu nào mà thân nhau như thế này, cô phải cảm thấy vui vì gia đình hoà thuận chứ. Tại sao cô lại nhạy cảm như vậy?”

Bỏ ngoài tai mọi lời gia đình nói, cô Trẩn bỏ ra ra khỏi nhà chồng với em gái của chồng: “Sau này em phải lấy chồng ở nhà tử tế nhé, chứ đừng lấy con trai của nhà có chị dâu bám theo anh rể như cái gia đình này nha.”

Sau khi kể câu chuyện của mình, cô Trần tâm sự rằng mình đang cân nhắc việc ly hôn, cô nói: “Mọi việc đã thành ra như vậy rồi, nhưng chồng tôi vẫn không nhận mình sai mà còn nói với tôi rằng 'Anh mong em, hãy hiểu cho anh một chút được chứ. Anh ta không thèm hiểu cho tôi, lại còn bắt tôi hiểu cho anh ta”

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