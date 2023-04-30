Bạn trai cũ đến phá hoại đám cưới, đe dọa chiếu ‘clip nóng’ của tôi lên màn hình lớn, hành động của chồng khiến tôi cười trong nước mắt

Tâm sự gia đình 30/04/2023 17:57

Bạn trai cũ của tôi doạ tung clip nóng nhằm phá hoại đám cưới của tôi, nhưng chồng tôi chỉ lạnh lùng làm một việc.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc đang bàn tán xôn xao về câu chuyện một cô gái bạn trai cũ dọa phát tán clip nóng trong ngày cưới.

Theo lời kể, cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi) đã chia tay bạn trai cũ là anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) được khoảng một năm, bạn trai cũ của cô là một người rất kinh khủng. Dù đã chia tay, nhưng anh Kang liên tục đe dọa cô Yoon phải đi gặp mặt mình, thậm chí hết lần này đến lần khác đến nhà thăm và quấy rối cô Yoon.

Hậu quả là cô Yoon phải nghỉ việc và chuyển nhà để tránh mặt bạn trai cũ. Sau khi cô đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh Kang, cô đã có thể yên tâm gặp gỡ những người mới.

Rồi cô có bạn trai mới là anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) và cũng là chồng hiện tại của cô. Anh Park là một người đàn ông tinh tế luôn quan tâm và tận tình đến cô.

Bạn trai cũ đến phá hoại đám cưới, đe dọa chiếu ‘clip nóng’ của tôi lên màn hình lớn, hành động của chồng khiến tôi cười trong nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc tình của hai người vô cùng ngọt ngào, vì vậy cả hai đã quyết định tiến đến hôn nhân sau 1 năm hẹn hò. Đầu tiên họ đã chuẩn bị tổ chức lễ ăn hỏi, mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo và suôn sẻ.

Bạn trai cũ đến phá hoại đám cưới, đe dọa chiếu ‘clip nóng’ của tôi lên màn hình lớn, hành động của chồng khiến tôi cười trong nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vấn đề kinh khủng đã ập đến vào ngay ngày cưới của cô. Khi đang ở trong phòng chờ cô dâu, cô run rẩy tay chân trước sự viếng thăm của một vị khách.

Vị khách đó chính là bạn trai cũ của cô Yoon, anh Kang bước vô một cách lạnh lùng, mặc lễ phục như chú rể và tiến đến nở nụ cười rạng rỡ với cô

"Em sẽ kết hôn với anh ta? Tôi sẽ chiếu toàn bộ những chiếc video thân mật của chúng ta lên màn hình lớn nếu cô dám kết hôn với anh ta."

Bạn trai cũ đến phá hoại đám cưới, đe dọa chiếu ‘clip nóng’ của tôi lên màn hình lớn, hành động của chồng khiến tôi cười trong nước mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh Kang đe dọa cô Yoon bằng cách cho cô kiểm chứng xem đoạn clip nóng là có thật, nhưng cô không rõ quay từ khi nào. Sau đó anh Kang lạnh lùng nói: "Anh cũng đang mặc đồ chú rể đây. Nếu em không lấy hắn ta, anh sẽ bỏ qua chuyện này. Em hãy lấy anh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Vào lúc đó, cô Yoon cảm thấy thế giới như sụp đổ. Tuy nhiên, cô không hoảng loạn, hạ thấp giọng và đáp lại anh Kang một cách bình tĩnh.

Bạn trai cũ đến phá hoại đám cưới, đe dọa chiếu ‘clip nóng’ của tôi lên màn hình lớn, hành động của chồng khiến tôi cười trong nước mắt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì nếu cô lộ ra là mình đang hoảng sợ, thì cô sẽ bị bạn trai cũ huỷ hoại nhanh hơn. Cô lập tức gọi cho chồng mình là anh Park và thông báo sự việc cho chồng. Nghe giọng nói căng thẳng của vợ, anh Park đã xoa dịu vợ mình, đồng thời cử đội bảo vệ đuổi bạn trai cũ của cô Yoon đi.

Cô Yoon đã kể hết mọi chuyện và không giấu diếm gì cho chồng mình nghe. Cô tâm sự: ”Tôi chọn nói ra sự thật vì tôi tin vào chồng tôi”.

Bạn trai cũ đến phá hoại đám cưới, đe dọa chiếu ‘clip nóng’ của tôi lên màn hình lớn, hành động của chồng khiến tôi cười trong nước mắt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cô cũng bày tỏ cảm xúc hạnh phúc và nói: "Tôi lại cảm nhận được tình yêu sâu đậm của chồng, vì anh ấy không hề nghi ngờ hay hỏi về quá khứ của tôi”.

Ngày cưới tưởng như sẽ bị phá huỷ tan nát bởi người bạn trai cũ. Nhưng dưới sự quan tâm, tin tưởng vợ. Cô Yoon và anh Park đã có một đám cưới cực kỳ suôn sẻ. Tự hỏi phải chăng tình yêu giữa hai người phải được xây dựng trên sự tin tưởng vô hạn và tình yêu sâu đậm đủ để vượt qua mọi gian nan thử thách.

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