Đang vui vẻ với vợ, bạn gái cũ bỗng nhiên lẻn vào nhà và đem theo một thứ gây sốc khiến vợ tôi hét lên kinh hãi đòi ly hôn

Tâm sự gia đình 29/04/2023 09:30

Bạn gái cũ chia tay đã lâu cố tình lẻn vào nhà tôi rồi đem theo một thứ khiến gia đình tôi đổ vỡ.

Trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc mới đây đang lan truyền câu chuyện về gia đình một người đàn ông tan nát chỉ vì bạn gái cũ.

Nhân vật chính của câu chuyện là anh Lee (tên nhân vật đã được thay đổi), anh chỉ mới kết hôn gần đây. Nhưng chỉ mới sau khi kết hôn anh mới phát hiện ra rằng bạn gái cũ mà anh chia tay từ lâu đã sinh con và nuôi con của anh.

Đang vui vẻ với vợ, bạn gái cũ bỗng nhiên lẻn vào nhà và đem theo một thứ gây sốc khiến vợ tôi hét lên kinh hãi đòi ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh Lee không biết liệu đứa con có thật sự là của mình hay không nhưng bạn gái cũ đã ‘đánh nhanh thắng nhanh’ không cho anh đường lui. Gia đình bạn gái cũ đi thông báo cho tất cả mọi người trong nhà anh Lee và bạn gái cũ đã nhắn tin thông báo sự việc cho vợ của anh Lee trước tiên.

Đang vui vẻ với vợ, bạn gái cũ bỗng nhiên lẻn vào nhà và đem theo một thứ gây sốc khiến vợ tôi hét lên kinh hãi đòi ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy vợ của anh Lee  trả lời, bạn gái cũ còn bất ngờ đột nhập vào nhà của anh Lee lẫn bố mẹ anh chỉ để tiết lộ rằng anh Lee đã có con riêng bên ngoài.

Lý do chia tay của anh Lee đưa ra là khi còn hẹn hò, bạn gái cũ của anh đi nhậu nhẹt ‘thâu đêm suốt sáng’ với nhiều bạn nam, nhậu xong còn buông lời ‘cưa cẩm’ nhau mặc dù biết đối phương đã có người yêu. Quá sức chịu đựng nên anh Lee đã chia tay cô.

Đang vui vẻ với vợ, bạn gái cũ bỗng nhiên lẻn vào nhà và đem theo một thứ gây sốc khiến vợ tôi hét lên kinh hãi đòi ly hôn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh Lee nói: “Tôi thà hàng tháng trả tiền nuôi con và không bao giờ muốn gặp lại cô ta.”

Anh Lee đang rất đau khổ vì đang trên bờ vực phải ly hôn với vợ, anh rơi vào tình trạng 'suy sụp tinh thần' theo đúng nghĩa đen chỉ sau một đêm.

Đang vui vẻ với vợ, bạn gái cũ bỗng nhiên lẻn vào nhà và đem theo một thứ gây sốc khiến vợ tôi hét lên kinh hãi đòi ly hôn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng đã bình luận dưới bài viết của anh Lee rằng:

"Bạn gái cũ không nói ngay cho anh lúc mới sinh con không phải là không muốn nói, có thể là vì lúc đó cô ta thật sự không biết ba đứa trẻ là ai?"

"Tôi không biết bạn gái cũ của bạn tồi tệ như thế nào, nhưng tôi hy vọng nếu đó đúng là con bạn thì bạn hãy chịu trách nhiệm với con mình"

"Cảm thấy tội nghiệp đứa trẻ quá"

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