Vợ về thăm ba mẹ tôi, sang đón vợ tôi vô tình thấy chiếc ô tô của mình đang ‘rung lắc’, lại gần để xem khi thấy vợ cùng em trai đầu óc tôi quay cuồng

Tôi sốc nặng khi phải tận mắt chứng kiến cảnh vợ và em trai ruột của tôi ân ái trên chính chiếc ô tô của tôi.

Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc đang bàn tán xôn xao về câu chuyện một người đàn ông phải tận mắt chứng kiến cảnh vợ và em trai mình quan hệ với nhau. Ảnh minh họa: Internet Nhân vật chính của câu chuyện là anh Kim (tên nhân vật đã được thay đổi), anh và vợ đã hẹn cùng nhau sang thăm ba mẹ anh. Nhưng vì có việc bận đột xuất nên vợ của anh Kim đã đi trước còn anh xong việc thì sẽ đi sau.

Lúc anh Kim xong việc và đi đến nhà ba mẹ, anh Kim giật mình khi thấy chiếc xe ô tô của mình đỗ dưới tầng hầm đang bị rung lắc kịch liệt. Anh đã tiến lại gần để kiểm tra nguyên nhân. Nhưng khi anh vừa bước chân đến và thấy được toàn bộ cảnh tượng trong xe đầu óc anh Kim như quay cuồng. Ảnh minh họa: Internet Cảnh tượng đó cả đời này anh Kim cũng không bao giờ quên, đó là vợ và em trai anh đang ân ái với nhau. Anh Kim nổi giận và kéo hai người xuống xe và tra hỏi. Vợ và em trai anh Kim đã thừa nhận tất cả, họ cho biết đây là lần thứ hai họ ngoại tình sau lần đầu tiên cách đây hai ngày.

Anh Kim muốn ly dị vợ ngay lập tức và tiết bộ toàn bộ sự thật này cho họ hàng hai bên. Nhưng cuối cùng anh Kim lại do dự không biết phải làm sao mới tốt. Tất cả là do đứa em trai của anh. Anh không thể tha thứ cho đứa em trai đã thông dâm với chị dâu mình. Nhưng khi anh nghĩ đến vợ của em trai tức là em dâu của anh anh lại khó đưa ra quyết định. Bởi vì em dâu được bác sĩ chuẩn đoán khó có thai nhưng lại mới có thai gần đây, khiến cả nhà rất vui mừng. Anh Kim không muốn khiến cho gia đình đang đằm thắm bị rối tung lên. Ảnh minh họa: Internet Anh Kim đang rơi vào tình thế ‘tiến thoái lưỡng nan’, anh không biết nên lựa chọn thú nhận tất cả rồi ly hôn hay im lặng chung sống suốt đời vì gia đình và cháu. Ảnh minh họa: Internet Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của anh Kim đã lên tiếng khuyên nhủ anh là nên ly hôn: “Niềm tin của gia đình anh đã bị phá vỡ, anh không thể tiếp tục nhìn mặt họ được đâu. Đừng nói là sống chung cả đời, sau mọi chuyện đã xảy ra thì việc sống chung 1 2 ngày là đã khó chịu rồi.”

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