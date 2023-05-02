Nhặt được thứ lạ trong xe ô tô của chồng, anh ấy ‘chối đây đẩy’ không ngoại tình, tôi đưa ra bằng chứng ‘đanh thép’ và cái kết

Tâm sự gia đình 02/05/2023 07:07

Tôi tái mặt khi thấy đồ lạ trong xe ô tô của chồng, nhưng thái độ của anh mới khiến tôi đau đớn hơn.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc đang lan truyền câu chuyện về người vợ lỡ nhặt được 1 chiếc bao cao su đã dùng rồi ở trong xe của chồng.

Theo bài viết được đăng tải, khi đang trên đường trở về nhà sau chuyến dã ngoại, cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) ngồi ở ghế sau đã vô tình tìm thấy một chiếc bao cao su trên sàn xe. Chiếc bao cao su đã bị xé rách bao bì.

Nhặt được thứ lạ trong xe ô tô của chồng, anh ấy ‘chối đây đẩy’ không ngoại tình, tôi đưa ra bằng chứng ‘đanh thép’ và cái kết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giận tái mặt, cô Lee lập tức hỏi chồng đây là cái gì. Khi thấy đồ vật mà cô Lee đang cầm, người chồng không những không hoảng loạn mà còn mắng ngược lại cô Lee và nói rằng anh hoàn toàn không biết gì về nó.

Nhặt được thứ lạ trong xe ô tô của chồng, anh ấy ‘chối đây đẩy’ không ngoại tình, tôi đưa ra bằng chứng ‘đanh thép’ và cái kết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hành động của chồng càng khiến cô Lee nghi ngờ hơn nhưng cô đã giữ im lặng cho đến khi về nhà. Về đến nhà, cô Lee lập tức đi so sánh nó với những chiếc bao cao su ở nhà. Cô run rẩy khi thấy ngày sản xuất cũng như ngày hết hạn của bao cao su trên xe của chồng và bao cao su ở nhà đều trùng khớp.

Nhặt được thứ lạ trong xe ô tô của chồng, anh ấy ‘chối đây đẩy’ không ngoại tình, tôi đưa ra bằng chứng ‘đanh thép’ và cái kết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cô Lee lại không hiểu tại sao số lượng bao cao su trong nhà lại không giảm đi. Dựa vào điều này, người chồng đã viện cớ rằng mình đã cho một nhân viên cùng công ty mượn xe.

Và vài ngày sau, cô Lee nhận được một cuộc gọi đến từ điện thoại di động của chồng mình. Đầu dây giới thiệu mình là nhân viên trong công ty của chồng cô. Người nhân viên công ty đó đã xin lỗi cô và giải thích rằng anh đã bỏ nó vào túi nhưng khi lấy ví ra trả tiền, thì nó mới bị rơi ra mà anh không hề phát hiện.

Nhặt được thứ lạ trong xe ô tô của chồng, anh ấy ‘chối đây đẩy’ không ngoại tình, tôi đưa ra bằng chứng ‘đanh thép’ và cái kết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, người nhân viên đó còn kêu bạn gái của anh ta gọi cho cô Lee để giải thích mọi chuyện thêm phần chắc chắn cho anh Lee. Họ giải thích với cô Lee rằng bao của họ giống hạn sử dụng với bao ở nhà cô thì là vì nhân viên và chồng cô đã đặt hàng chung một chỗ.

Cô Lee đã dần dần tin tưởng lại chồng mình, cô kết thúc bài viết bằng cách nói: "Chỉ là một biến cố nhỏ trong mọi gia đỉnh bình thường thôi, hên là nó đã kết thúc bằng một. Thật tốt khi gia đình tôi đã bình yên trở lại."

Tuy nhiên, cư dân mạng khi đọc hết bài viết của cô Lee đã không tin vào lời giải thích của người chồng và nhân viên. Họ đều chỉ ra điểm bất hợp lý là: Ai lại mang vỏ bao cao su rỗng đã dùng rồi ra ngoài đường mà còn để trong túi?

Một cư dân mạng đã bình luận:

“Chồng cô là sếp nhỉ, anh ta có thể bắt nhân viên làm vậy để gạt cô. Xong sau đó chồng cô sẽ trả thêm tiền hoặc thăng chức cho nhân viên đó đấy. Cô phải cẩn thận.”

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