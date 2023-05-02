Khuyên nhủ hết lời cuối cùng chồng cũng chịu bỏ hút thuốc sau 16 năm, tưởng đã biết yêu thương vợ con, ai ngờ lý do khiến anh bỏ thuốc không phải vì tôi

Tôi vui vẻ khi thấy chồng cuối cùng cũng bỏ thuốc sau ngần ấy năm, nhưng sau đó tôi phát hiện ra sự thật phũ phàng chồng cai thuốc không phải vì mẹ con tôi.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội Hàn Quốc đang xôn xao về bài viết tâm sự của một người vợ. Cụ thể bài viết là, cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) là người phụ nữ đã có chồng con và là một bà nội trợ. Chồng cô có một tật xấu là hút thuốc nhiều và cô rất ghét tật xấu của chồng mình. Người chồng không phải mới chỉ hút ngày một ngày hai, chồng cô đã 16 năm không thể bỏ thuốc. Quá đáng hơn nữa là chồng cô vẫn cứ hút thuốc trong khi chăm con.

Ảnh minh họa: Internet Cô Lee đã rất cố gắng khuyên nhủ chồng bỏ thuốc, nói rằng nó rất có hại cho sức khoẻ của người hút lẫn người hít phải khói. Nhưng chồng cô chưa bao giờ để tâm đến lời khuyên mà vẫn cứ hút ngày này qua tháng nọ. Nhưng tới một ngày cô vừa mừng vừa lo, khi thấy chồng mình đột nhiên quyết tâm phải bỏ thuốc lá. Cô Lee cực kỳ hạnh phúc vì nghĩ chồng mình đã biết nghĩ cho sức khoẻ của cả gia đình. Nhưng mãi gần đây, cô mới biết chồng cô đang cặp kè với một người phụ nữ khác cả năm trời. Cô lén lút đọc những tin nhắn mùi mẫn của chồng và nhân tình, sau đó mới muộn màng nhận ra chồng bỏ thuốc là vì yêu cầu của nhân tình.

Ảnh minh họa: Internet Người tình của chồng nói rằng cô ấy sẽ chỉ gặp chồng cô Lee khi nào mà chồng cô Lee bỏ hút thuốc hoàn toàn. Và ngay khi chồng cô Lee nhận được tin nhắn cảnh cáo của người tình, anh đã cuống cuồng dập tắt điếu thuốc trên tay và lập tức cai thuốc từ đó. Thấy những tin nhắn mùi mẫn ngọt ngào của chồng và người tình kém anh 12 tuổi, kêu nhau bằng những biệt danh như “em bé của anh, bé cún của anh và em bé đáng yêu”. Cô Lee thật sự rất thất vọng và ghê tởm. Cô Lee hoàn toàn thất vọng về chồng của mình. Trong bao năm qua cô đã rất cố gắng khuyên nhủ từ cứng rắng đến nhỏ nhẹ chỉ mong rằng chồng có thể cai hút thuốc. Thậm chí, cô còn nhấn mạnh về sức khoẻ của những đứa con ở nhà. Nhưng chồng cô đã phớt lờ tất cả, giờ đây chỉ vì một yêu cầu của người tình chồng cô lại sẵn sàng cai thuốc ngay lập tức. Ảnh minh họa: Internet Cư dân mạng sau khi đọc bài viết của cô Lee đăng tải đã an ủi cho cô rất nhiều. Họ rất phẫn nộ trước câu chuyện và cảm thông cho cô. Và họ cũng khuyên cô nhanh chóng ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khuyen-nhu-het-loi-cuoi-cung-chong-cung-chiu-bo-hut-thuoc-sau-16-nam-tuong-da-biet-yeu-thuong-vo-con-ai-ngo-ly-do-khien-anh-bo-thuoc-khong-phai-vi-toi-577865.html