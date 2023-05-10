Nhờ vào sự khác thường của khoảng thời gian thanh toán thẻ ngân hàng, tôi tận tay bắt được vợ mình đang ‘đò đưa’ với trai trẻ

Theo lời kể của tác giả bài đăng, anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết vào một ngày, vợ anh đi nhậu với bạn bè đến tối mịt mới về.

Từ khoảng 3 giờ sáng đến khoảng thời gian vợ về tới nhà cách nhau khá lâu, sự nghi ngờ của anh Park đã lên đến đỉnh điểm. Vì muốn xác thực, anh đã đợi vợ ngủ và đặt ngón tay của vợ lên điện thoại để mở khoá.

Tuy nhiên, vào lúc vợ bước vào nhà, anh Park đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khi thấy dáng đi đứng và hành động của vợ. Vì vậy, anh Park đã kiểm tra chi tiết thẻ ngân hàng của vợ qua điện thoại di động, lần thanh toán thẻ cuối cùng là một chuyến taxi và thời gian thanh toán là khoảng 3 giờ sáng.

Sau đó, anh vội vàng lục tìm các cuộc trò truyện của vợ. Vợ anh Park từng nói với anh rằng cô là người ít liên lạc gì với bạn bè, nhưng khi anh kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện vợ anh liên lạc với rất nhiều người đàn ông lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Anh Park cực kỳ sốc khi thấy có người đàn ông còn lấy ảnh vợ mình làm ảnh đại diện. Anh Park nghẹn ngào khi phải đọc những dòng tin nhắn thân mật của vợ với những người đàn ông khác như: "Anh nhớ em rất nhiều", "Anh yêu em", "Baby", "My love".

Sau khi kiểm tra xong, anh Park mới cay đắng phát hiện ra là vợ anh ngoại tình trong khoảng thời gian sau khi cho đứa con gái 7 tuổi đi học và sau khi cô đi làm về. Vợ anh đã liên tục gặp gỡ nhiều người đàn ông, cũng như nhiều lần điện thoại cho những người đàn ông để hẹn họ đi ngoại tình.

Tức giận vì sự không chung thủy của vợ, anh Park đã cố gắng nói chuyện với người đàn ông đã ngoại tình với vợ trong thời gian gần đây nhất. Ngay sau khi nhận được tin nhắn của anh Park, người đàn ông đó đã liên tục xin lỗi anh Park.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, anh Park đã tiếp tục hẹn gặp một người đàn ông khác đã ngoại tình với vợ anh. Anh Park đã tra hỏi những vấn đề như cả hai đã gặp nhau lúc nào, gặp như thế nào, gặp để làm gì.

Người đàn ông này đã kể lại tất cả sự thật cho anh Park. Anh Park nhớ lại: “Vợ tôi và người đàn ông này đã gặp nhau khi đang làm việc bán thời gian tại một trung tâm phân phối vào năm 2021. Họ 'thân mật' trên ô tô vào giờ ăn trưa. Lâu lâu, họ còn thuê phòng trọ để quan hệ nhiều lần để không bị ai gián đoạn.”

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, anh Park còn sốc hơn khi nghe người đàn ông này tiết lộ rằng: "Người đàn ông ngoại tình với vợ tôi cũng là một người đàn ông đã có vợ và 3 con".