Tôi sốc nặng khi không chỉ phải gánh món nợ khổng lồ của vợ mà còn đau đớn khi biết được bí mật kinh hoàng mà vợ đã che dấu hơn 10 năm.

Theo lời kể của người chồng là anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi), vào 10 năm trước, sau khi xuất ngũ anh đã lựa chọn đi du học và có rất nhiều dự định cũng như kế hoạch cho tương lai của mình. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của anh đều bị đổ bể sau một lần lỡ 'lên giường' với một người phụ nữ mà anh tình cờ gặp khi đi du học. Sau đêm đó khoảng 1 tháng sau, người phụ nữ đó phát hiện ra mình đang mang thai và khẳng định rằng đó là con của anh Kang.

Anh Kang quyết định sẽ chịu trách nhiệm về đứa trẻ, thế nên anh đã từ bỏ việc du học để trở về nước, tổ chức lễ kết hôn và tiếp quản công việc kinh doanh của bố mẹ anh. Sau khi kết hôn, vợ anh đã hạ sinh một cô con gái xinh xắn. Anh Kang đã đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi được làm bố. Con gái của anh đã lớn lên rất khỏe mạnh, còn anh và vợ mình sau 10 năm vẫn ‘tương kính như tân’. Rồi khi con gái chuẩn bị vào cấp 2, anh Kang bàng hoàng phát hiện ra vợ mình vay nặng lãi mà không nói gì với anh.

Ảnh minh họa: Internet Sợ rằng vợ mình đang bị thua lỗ trong làm ăn, nên anh đã ngay lập tức chạy về gặng hỏi vợ về điều này. Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng thì người vợ cũng thú nhận với anh Kang: “Em đã bị một người đàn ông mà em đã từng qua lại trong quá khứ đe dọa. Vì vậy, em phải phải vay tiền để che đậy cũng như giữ gìn hạnh phúc của gia đình này." Sau khi nghe điều này, anh Kang bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ trong lòng mình. Anh đã âm thầm tiến hành xét nghiệm gen để đề phòng và đúng như anh dự đoán, kết quả cho thấy cô con gái không phải là con gái ruột của anh. Ảnh minh họa: Internet Anh Kang tâm sự: "Tôi không thể tha thứ cho người vợ đã phản bội mình. Tôi muốn chấm dứt hoàn toàn với cô ta, nhưng tôi vẫn muốn nuôi nấng con gái dù đã biết nó không phải là con ruột của tôi.” Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-vo-i-vay-nang-lai-e-che-dau-mot-thu-am-tham-ieu-tra-toi-ngat-xiu-khi-biet-uoc-mot-bi-mat-kinh-hoang-580385.html