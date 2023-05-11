Bắt quả tang vợ ‘cặp kè’ với trai trẻ hơn 8 năm, chưa kịp ly hôn, vợ và người tình làm ra một chuyện khiến tôi phải chịu đựng trong căm hận

Tâm sự gia đình 11/05/2023 11:52

Tôi lấy vợ chưa được 1 năm nhưng cô ấy đã cặp kè với đàn ông đã có chồng được 8 năm, khi bị tôi phát hiện họ còn...

Câu chuyện về một người chồng bị sốc nặng trước những bí mật còn đáng sợ hơn việc vợ mình ngoại tình.

Anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) và vợ mình là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc và chỉ mới kết hôn chưa đầy 1 năm.

Anh Park vô cùng yêu vợ mình vì cô tấm lòng nhân hậu và hiền lành, cô còn làm tình nguyện cho những chú chó bị bỏ rơi suốt 8 năm trời. Tuy nhiên, vào ngày kỷ niệm 8 năm làm tình nguyện anh Park đã bắt đầu nghi ngờ vợ mình. Vợ anh đã diện những bộ quần áo chưa từng mặc bao giờ, rất sang chảnh và đi ra khỏi nhà với bạn bè.

Bắt quả tang vợ ‘cặp kè’ với trai trẻ hơn 8 năm, chưa kịp ly hôn, vợ và người tình làm ra một chuyện khiến tôi phải chịu đựng trong căm hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quá lo lắng nên anh Park cũng đã đi theo và sự nghi ngờ của anh đã trở thành sự thật. Anh sốc nặng khi phát hiện ra rằng vợ mình đã ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình trong 8 năm.

Không những thế anh Park còn được người khác kể lại: "Có một 'quán cà phê ngoại tình', đó là nơi những kẻ ngoại tình cặn bã tụ tập lại với nhau và vợ anh cũng là một thành viên ở đó đấy.”

Bắt quả tang vợ ‘cặp kè’ với trai trẻ hơn 8 năm, chưa kịp ly hôn, vợ và người tình làm ra một chuyện khiến tôi phải chịu đựng trong căm hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh Park vẫn không tin vào sự thật kinh hoàng đấy, nên anh đã đi đến quán cà phê bằng chứng minh thư của vợ và anh đã phải đối mặt với sự thật không thể nào sốc hơn.

Vợ anh đã ghi lại tất cả những gì xảy ra trong 8 năm ngoại tình trên cuốn nhật ký của 'quán cà phê ngoại tình'. Anh Park đã rất đau khổ khi đọc những dòng nhật ký mà vợ viết, anh gục ngã được vợ và người tình đã gặp nhau ngay trong ngày cưới của anh. Không chịu nổi, anh Park đã ngay lập tức đòi ly hôn với vợ và tìm cách kiện vợ và bạn bè của cô để đòi tiền cấp dưỡng.

Bắt quả tang vợ ‘cặp kè’ với trai trẻ hơn 8 năm, chưa kịp ly hôn, vợ và người tình làm ra một chuyện khiến tôi phải chịu đựng trong căm hận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh Park đã đi gặp thêm những bạn của vợ để thu thập bằng chứng. Nhưng anh Park không ngờ mình lại bị bạn của vợ chuốt say, tâm trí thất thần mất kiểm soát. Đến khi anh tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường với một người bạn của vợ.

Lúc đó, vợ của anh Park và một người bạn khác lập tức ập vào và đuổi mắng anh Park, người vợ nói: “Tôi bắt quả tang anh rồi nhé”.

Anh Park cực kỳ sốc khi nghe vợ và bạn bè của cô nói rằng nếu anh ly dị thì cô sẽ đến công ty vạch trần anh đã ngoại tình với người khác.

Bắt quả tang vợ ‘cặp kè’ với trai trẻ hơn 8 năm, chưa kịp ly hôn, vợ và người tình làm ra một chuyện khiến tôi phải chịu đựng trong căm hận - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Anh Park đau khổ nói: "Tôi oan ức quá, giờ tôi phải im lặng chịu đựng hay sao?”

Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời

Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời

Khi biết tôi phát hiện ra là họ đang ngoại tình, vợ tôi và người tình đã làm ra một hành động khiến tôi ngất xỉu tại chỗ.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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