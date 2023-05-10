Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời

Tâm sự gia đình 10/05/2023 16:36

Khi biết tôi phát hiện ra là họ đang ngoại tình, vợ tôi và người tình đã làm ra một hành động khiến tôi ngất xỉu tại chỗ.

Đây là một câu chuyện buồn được một người kể lại trên một trang mạng xã hội Hàn Quốc. Câu chuyện có nội dung về người chồng không những phải chứng kiến cảnh vợ ngoại tình mà còn bị vợ và người tình kiện ra tòa.

Nhân vật chính của câu chuyện được đăng tải là anh Choi (tên nhân vật đã được thay đổi), anh và vợ mình cưới nhau cũng đã lâu. Nhưng có một khoảng thời gian anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về hành động của vợ mình.

Có nhiều hôm, vợ anh cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó ‘thâu đêm suốt sáng’, ít khi nào thấy cô buông điện thoại di động xuống. Trong lúc anh Choi bối rối không biết có phải là mình quá đa nghi hay không thì đến một ngày anh bắt gặp vợ mìn bước xuống từ xe của người đàn ông khác ngay trước cửa nhà.

Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhìn thấy điều này, anh Choi khẳng định rằng suy nghĩ của anh đã đúng: "Sự nghi ngờ đã chuyển thành chắc chắn."

Biết được vợ mình không chung thủy, nhưng anh Choi vẫn không đủ bằng chứng để vạch mặt vợ mình. Vì vậy, anh đã theo dõi cô khắp nơi để thu thập thêm bằng chứng.

Trong lúc theo dõi, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ vào nhà của người tình trong một khoảng thời gian rất dài. Và anh cũng đã quay được cảnh hai người họ đang ‘vui đùa’ ở hành lang tòa nhà xong sau đó cùng đi ra.

Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày đi theo dõi vợ, mặc dù không muốn tin không muốn nhìn, nhưng những việc đau đớn vẫn cứ diễn ra trước mắt của anh Choi.

Sau khi anh Choi đã thu nhập xong và có đầy đủ tất cả các bằng chứng, anh đã về nhà và chất vấn vợ mình. Nhưng thứ anh Choi nhận được lại là một đơn kiện từ người tình của vợ.

Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tình của vợ đã kiện anh Choi về tội xâm phạm quyền riêng tư và vi phạm Đạo luật Bảo vệ Bí mật Truyền thông. Anh Choi bị sốc nặng và cảm thấy rất bất công nên đã đăng tải bài viết cầu cứu cư dân mạng trong thời gian chuẩn bị hầu tòa.

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