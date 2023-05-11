Chồng chỉ lo ngủ vì say rượu, tỉnh giấc nửa đêm vì con ‘đạp’ trong bụng, nhận được đoạn ghi âm từ số lạ, tôi chết lặng khi nghe thấy âm thanh kinh hoàng

Tâm sự gia đình 11/05/2023 15:44

Đang mang thai tôi còn phát hiện ra chồng mình ngoại tình, khi bị phát hiện anh ta còn đổ lỗi ngược cho tôi.

Chuyện kể về một người vợ phát hiện ra chồng mình ngoại tình khi đang mang thai, đang muốn ly hôn và đòi tiền cấp dưỡng từ ‘tiểu tam’.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Choi (tên nhân vật đã được thay đổi), cô và chồng đã kết hôn được 5 năm, hiện tại cô đang mang thai. Chồng cô Choi lúc nào cũng yêu thương cô hết mực nên trước đó cô không hề nghi ngờ gì về chồng mình.

Nhưng vào một hôm, chồng cô say rượu nên về muộn, vì quá say nên chồng cô ngủ rất sâu giấc và không quan tâm mọi việc xung quanh. Lúc đấy, điện thoại di động của chồng cô Kim liên tục đổ chuông.

Chồng chỉ lo ngủ vì say rượu, tỉnh giấc nửa đêm vì con ‘đạp’ trong bụng, nhận được đoạn ghi âm từ số lạ, tôi chết lặng khi nghe thấy âm thanh kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu vì không muốn xen vào chuyện riêng tư của chồng nên cô Choi đã phớt lờ nó tự tắt nhưng điện thoại di động của chồng liên tục đổ chuông đến tận khuya. Cô Choi cuối cùng cũng quyết định mở lên nghe và khi nghe giọng nói phụ nữ ngọt ngào phía đầu dây bên kia, tay chân cô run rẩy ngã khuỵ. Người phụ nữ phía bên đầu dây tự nhận là bạn gái của chồng cô Choi. Cô run rẩy bấm tắt máy, nhưng vì sợ hiểu lầm chồng nên cô quyết định đợi đến ngày mai khi chồng tỉnh táo sẽ hỏi rõ.

Ngày hôm sau, khi cô Choi hỏi chồng về người phụ nữ lạ đó. Chồng của cô Choi ngay lập tức đổ lỗi ngược lại cho cô: “Vì em đang mang thai và thường xuyên đến nhà bố mẹ đẻ nên anh mới cảm thấy cô đơn mà quen cô ấy.”

Chồng chỉ lo ngủ vì say rượu, tỉnh giấc nửa đêm vì con ‘đạp’ trong bụng, nhận được đoạn ghi âm từ số lạ, tôi chết lặng khi nghe thấy âm thanh kinh hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cô Choi cho biết sau khi xem sao kê thẻ của chồng cô, thì cô thấy chồng đã thanh toán tại khách sạn rất nhiều lần và rất lâu trước kia.

Chồng chỉ lo ngủ vì say rượu, tỉnh giấc nửa đêm vì con ‘đạp’ trong bụng, nhận được đoạn ghi âm từ số lạ, tôi chết lặng khi nghe thấy âm thanh kinh hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi tâm sự: “Chồng tôi đã xin tôi tha thứ cho anh ấy, anh ấy nói rằng sẽ chỉ phạm sai lầm lần đầu cũng như lần cuối. Tôi thực sự không biết phải làm sao, điều này sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Chồng tôi cũng đã phá vỡ sự hạnh phúc của một người mẹ đang ngày ngày chờ đợi sự chào đời một đứa trẻ khỏe mạnh".

Đi làm về, tôi khóc oà khi thấy chồng và bạn thân đang ‘thân mật’ trong ô tô, chồng bình tĩnh bước xuống phán thêm một câu khiến tôi ngất xỉu tại chỗ

Đi làm về, tôi khóc oà khi thấy chồng và bạn thân đang ‘thân mật’ trong ô tô, chồng bình tĩnh bước xuống phán thêm một câu khiến tôi ngất xỉu tại chỗ

Thấy tôi đã phát hiện họ ngoại tình, chồng chỉ bình tĩnh nói nhỏ một câu khiến tôi đau đớn ‘sống không bằng chết’.

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