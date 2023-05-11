Chồng đi đón con nhưng chưa thấy về, lo lắng nên chạy lên xem, tôi tá hoả thấy con thì chưa ai đón còn chồng và cô hiệu trưởng trường thì đang…

Con của cô đã thích nghi rất tốt với trường mẫu giáo và đã gặp được nhiều người bạn tốt. Các bà mẹ cũng bày tỏ sự hài lòng với trường mẫu giáo và nói: "Tôi nghe nói rằng họ còn thuê một người bản ngữ để dạy tiếng Anh cho chuyên nghiệp đó."

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi), cô là một phụ nữ thành đạt. Cô cùng chồng làm phiên dịch tự do và đang chăm chăm sóc con cái. Cô Lee đã tìm kiếm rất lâu một trường mẫu giáo để con mình theo học. Cuối cùng cô đã chọn được một trường mẫu giáo làm cô rất hài lòng với sự nhiệt tình và giáo dục cao.

Tuy nhiên niềm vui chẳng tày gang, vào một hôm, các bà mẹ của học sinh khác đã nói nhỏ với cô một chuyện gây sốc: "Dạo này chồng chị có gì lạ không? Hình như chồng chị và hiệu trưởng trường có mối quan hệ đặc biệt lắm đấy. Hai người nói chuyện rất nhiều".

Cô Lee cũng rất vui mừng nói: “Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt khi chuyển con tôi đến trường mẫu giáo này.”

Lúc đấy, cô Lee vẫn cố gắng bào chữa cho chồng: "Chồng tôi không phải học đại học ở Boston sao? Giám đốc trường hình như cũng vậy đấy. Có lẽ họ trở nên thân thiết vì có điểm chung". Dù trả lời như vậy nhưng cô vẫn không thể xóa đi sự khó chịu trong lòng.

Đến một ngày, khi chồng đi đón con mãi chưa về tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ cô chủ nhiệm: "Bố cháu không nghe điện thoại. Xin chị hãy lên đón cháu về nhé."

Cô đã rất lo lắng chạy đến trường mẫu giáo. Cảnh tượng trước mắt sẽ khiến cô không bao giờ quên, đứa con thì đứng một mình không ai đón còn chồng xuất hiện với cô hiệu trưởng trường mẫu giáo.

Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy cô, hiệu trưởng đã nhanh chóng giải thích rằng : "Dạo gần đây, tôi đang đọc các tài liệu về giáo dục mầm non cho trẻ em và tôi rất biết ơn vì chồng chị đã dịch nó dùm tôi. Chúng tôi đã đọc sách rất chú tâm nên đã không để ý thời gian. Tôi sẽ rút kinh nghiệm không bao giờ làm như thế nữa. "

Người chồng đứng bên cạnh cũng nhanh chóng đáp lời: “Mất nhiều thời gian tại vì dịch luận án phức tạp quá”.

Cô đã cảm nhận được sự vô lý trong lời nói của hai người họ, nhưng cô đã bỏ qua nó và về nhà. Vẫn còn nghi ngờ trong lòng nên cô đã mở điện thoại di động của chồng ra kiểm tra. Cô đã tìm thấy một đoạn ghi âm ngọt ngào giữa chồng cô với hiệu trưởng trường.

Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này, cô mới cay đắng phát hiện chồng đang ngoại tình với hiệu trưởng. Quá tức giận, cô Lee ngay lập tức yêu cầu chồng đi ra khỏi nhà.

Chồng cô Lee đã quỳ xuống năn nỉ và nói: "Anh biết mình đã mắc sai lầm. Đó là do anh quá căng thẳng khi mọi việc không suôn sẻ. Xin hãy tha thứ cho anh."