Đem cơm lên cho chồng vì thư ký xin nghỉ, đứng trước cửa phòng làm việc của chồng tôi run rẩy ngã khuỵ khi nghe tiếng vọng ra từ bên trong

Tâm sự gia đình 12/05/2023 10:51

Nghe tin thư ký nghỉ, lo chồng không đủ bữa tôi bèn đem cơm lên cho anh, nhưng thứ tôi nhận được lại là...

Khi xưa, cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) đã bất chấp sự phản đối của ba mẹ để đi theo chồng và bắt đầu cuộc sống hôn nhân ở một thị trấn nhỏ trong tỉnh mà không hề tổ chức lễ cưới.

Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, vì chỉ trong 5 năm cả hai đã kinh doanh cực kỳ thành công và chung sống rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau khi sinh con, cô Lee đã bắt đầu ít đến công ty hơn. Vào một hôm, cô đột nhiên nghe là thư ký của chồng hôm nay xin nghỉ, sợ không có nhân viên mua đồ, chồng cô sẽ bỏ bữa vì thế cô đã mang đồ ăn lên cho chồng.

Khi đến công ty cô sốc nặng khi thấy thư ký vẫn còn đi làm, không những vậy cô Lee còn không nhận ra mặt của thư ký. Đó là bởi vì cô thư ký từ một cô nàng quê mùa mập mạp đã giảm 35kg lột xác hoàn toàn thành một cô gái bốc lửa và cực kỳ lộng lẫy.

Đem cơm lên cho chồng vì thư ký xin nghỉ, đứng trước cửa phòng làm việc của chồng tôi run rẩy ngã khuỵ khi nghe tiếng vọng ra từ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng cô Lee và thư ký cùng ngồi ăn cùng nhau, chồng cô và thư ký luôn ám chỉ và chê bai khuôn mặt gầy gò và khắc khổ của cô Lee. Lúc này cô đã bắt đầu cảm thấy bất an về mối quan hệ giữa chồng và thư ký.

Khi cô Lee đang trên đường về nhà cô còn nghe hàng xóm đồn ầm lên là chồng cô đang ngoại tình.

Cuối cùng cô Lee cũng bắt gặp được cảnh hai người họ ngoại tình. Cô còn cay đắng phát hiện ra rằng thư ký giảm cân thành công phần lớn là nhờ sự giúp đỡ và động viên của chồng cô.

Cô Lee suy sụp khóc lóc với chồng rằng: "Vì anh mà em đã ruồng bỏ ba mẹ em. Em bỏ cả công việc tốt để cùng anh đến sống ở một vùng quê không quen biết ai. Sao anh có thể làm vậy với em?"

Đem cơm lên cho chồng vì thư ký xin nghỉ, đứng trước cửa phòng làm việc của chồng tôi run rẩy ngã khuỵ khi nghe tiếng vọng ra từ bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đáp lại, người chồng chỉ nói rằng: "Vì vậy, giờ đây anh luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Nếu em muốn ly hôn, anh sẽ làm".

Cô Lee nức nở nói rằng: "Anh sẽ làm theo những gì em nói à? Em muốn anh sa thải cô ta."

Người chồng đã đồng ý và những tưởng vụ việc đã được giải quyết. Chồng và tiểu tam vẫn tiếp tục gặp nhau trong lúc cô Lee không hề hay biết. Tiểu tam thậm chí còn trở thành giám đốc điều hành của văn phòng mới mở của chồng. Khi mối quan hệ bị bại lộ, tiểu tam phớt lờ cô Lee và trơ trẽn nói rằng đây là chuyện mà cô Lee không có quyền xen vào.

Đem cơm lên cho chồng vì thư ký xin nghỉ, đứng trước cửa phòng làm việc của chồng tôi run rẩy ngã khuỵ khi nghe tiếng vọng ra từ bên trong - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cô Lee cuối cùng đã bỏ khỏi nhà, tới sống với tiểu tam và ngoại tình công khai. Cô Lee đang rất suy sụp không biết phải làm sao.

Mặc kệ sự can ngăn chồng vẫn cưới tôi, ngày anh công khai ngoại tình, mẹ chồng thì hả hê đay nghiến còn cuộc sống của tôi thì như ‘địa ngục trần gian’

Mặc kệ sự can ngăn chồng vẫn cưới tôi, ngày anh công khai ngoại tình, mẹ chồng thì hả hê đay nghiến còn cuộc sống của tôi thì như ‘địa ngục trần gian’

Mẹ chồng ghét tôi ra mặt vì tôi có thai trước khi cưới, ngày chồng công khai ngoại tình mẹ chồng liền cay nghiệt đổ lỗi cho tôi.

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