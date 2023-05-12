Xông vào bắt tận tay chồng đang ‘ân ái’ với gái trẻ, nhưng khi thấy khuôn mặt nhân tình của anh, tôi bàng hoàng chỉ vào mặt cô ta rồi té xỉu

Tâm sự gia đình 12/05/2023 15:07

Tôi đau đớn cực độ khi phải tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình, lý do anh đưa ra là vì quá yêu tôi nên mới ngoại tình.

Câu chuyện về một người vợ, cả đời kiên cường đứng đằng sau sự thành công của chồng nhưng cuối cùng lại bị phản bội một cách đau đớn.

Vào 20 năm trước, cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) là một cô gái rất nổi tiếng và được nhiều người theo đuổi. Anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) cũng là một trong số đó. Khi đấy, cô Kim cảm thấy anh Kang thật thà chất phát nên đã đồng ý gặp anh, thậm chí còn kết hôn với anh.

Sau khi cưới nhau, để có tiền giúp cho công việc kinh doanh của chồng, cô đã làm việc một chăm chỉ, như là làm gia sư tại nhà và giúp đỡ chồng. Và bây giờ, cô đã ngoài 40 tuổi và sau bao nỗ lực, chồng cô cũng đã thành đạt.

Tuy nhiên, vào một ngày cô Kim lục tìm được một lá thư của một người phụ nữ trong túi quần áo của chồng. Cô cực kỳ sốc khi đọc nội dung của bức thư, bức thư viết: “Tại sao chúng ta lại gặp nhau vào lúc này? Em yêu anh và anh hãy yêu em một lần nữa nhé. Em sẽ đi trước và đợi anh.”

Xông vào bắt tận tay chồng đang ‘ân ái’ với gái trẻ, nhưng khi thấy khuôn mặt nhân tình của anh, tôi bàng hoàng chỉ vào mặt cô ta rồi té xỉu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim ngay lập tức cầm bức thư đi hỏi anh Kang, anh đã biện minh rằng: “Trong số các khách hàng, có một người phụ nữ thích anh đấy mà nhưng anh không có thích cô ấy.”

Vẫn còn nghi ngờ nên cô Kim đã lén chồng đi kiểm tra hộp đen ô tô ngay trong đêm. Nhưng ngay sau đó, chồng cô đã phát hiện ra và ngăn cô lại: “Em làm gì ở đây vậy?”. Vì thế, cô đã công khai khám xét chiếc xe ô tô của chồng.

Khi lục tìm được một sợi dây chuyền cho nữ trên xe, cô đã định lao vào chất vấn thì chồng đã nói với cô rằng: “Anh mua cho em mà”. Và đúng là trong tấm thiệp kèm theo có đề tên cô. Lúc này, cô đã chọn tin tưởng chồng. Nhưng mọi chuyện đã không kết thúc như vậy.

Tuy nhiên, sự thật gây sốc còn ở phía trước. Đó chính là tiểu tam cũng tên là Kim và sợi dây chuyền cô lục được trên xe chồng là tặng cho tiểu tam chứ không phải cho cô.

Xông vào bắt tận tay chồng đang ‘ân ái’ với gái trẻ, nhưng khi thấy khuôn mặt nhân tình của anh, tôi bàng hoàng chỉ vào mặt cô ta rồi té xỉu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim nổi cơn thịnh nộ điều tra và xông vào nơi hai người đang ngoại tình. Và khi nhìn thấy mặt của tiểu tam, cô Kim quá sốc đến nổi không nói được gì. Đó là vì khuôn mặt của nhân tình giống y như đúc khuôn mặt của cô khi còn trẻ.

Cô Kim lớn tiếng chất vấn: “Sao nó giống em của 20 năm trước thế? Bây giờ em già rồi xấu xí nên anh không muốn chạm vào em nữa có phải không?"

Nghe những lời chất vấn của cô, anh Kang đã bật khóc và nói: “Bởi vì anh quá yêu em.. Anh đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Bởi vì cô ấy trông giống hệt em khi xưa. Em không biết anh đã ngạc nhiên như thế nào khi biết rằng không chỉ mặt mà ngay cả cái tên cũng giống hết em. Khi anh gặp cô ấy, anh như quay trở lại năm 23 tuổi vậy. Nhưng anh vẫn yêu em hơn cô ấy.”

Đáp lại, cô Kim tuyệt vọng nói: “Em hết lòng vì anh như vậy mà anh lại khiến em ra nông nỗi này sao?”

Xông vào bắt tận tay chồng đang ‘ân ái’ với gái trẻ, nhưng khi thấy khuôn mặt nhân tình của anh, tôi bàng hoàng chỉ vào mặt cô ta rồi té xỉu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, anh Kang đã hối lỗi và cả hai đang cố gắng phục hồi lại như trước kia. Nhưng nhân tình của chồng lại bắt đầu phá gia đình cô, tiểu tam nói rằng nếu anh Kang không đến chỗ hẹn, cô ta sẽ tự tử. Và chồng của cô quyết định vẫn đi đến chỗ hẹn.

Nhân tình đã khóc nấc nhào vào lòng chồng cô Kim: “Em quá yêu anh, giờ anh nói xem em phải làm gì đây?”.

Quá tức giận vì sự trơ trẽn cô Kim đã ra tay tát tiểu tam, nhưng người chồng lại đứng về phía nhân tình và nói: “Em đừng làm thế với người bệnh”. Cuối cùng, không chịu nỗi nữa cô Kim đã chọn ly hôn.

Đang ‘thân mật’ với chồng, mẹ chồng bỗng dưng kéo theo một cô gái lạ xông vào, quăng ra tờ ly hôn rồi chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chỉ biết khóc trong tức tưởi

Đang ‘thân mật’ với chồng, mẹ chồng bỗng dưng kéo theo một cô gái lạ xông vào, quăng ra tờ ly hôn rồi chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chỉ biết khóc trong tức tưởi

Tôi bàng hoàng khi phát hiện chồng đang ‘ăn chơi đổ đốn’ với gái trẻ, nhưng tôi còn sốc hơn khi nghe những lời của mẹ chồng.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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