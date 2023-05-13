Chồng thường xuyên về thăm trường cũ, thấy lạ nên đi theo, đến nơi thấy xe của chồng đang ‘rung lắc’, bước lại xem tôi tá hoả khi thấy anh và cô giáo U40

Tâm sự gia đình 13/05/2023 07:15

Chồng tôi cứ cách ngày lại về thăm trường cũ, nhưng không phải vì nhớ mà là vì một cô giáo U40 ở trong trường.

Trước đây, cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) dường như ngay lập tức phải lòng anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) từ cái nhìn đầu tiên, anh Kang là một người đàn ông thông minh và cực kỳ lôi cuốn. Hai người đã tìm hiểu nhau và nhận ra đối phương rất hợp với mình, thế nên cả hai quyết định đi đến hôn nhân.

Tuy nhiên, hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới không kéo dài được bao lâu. Cô Kim bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ là do hàng động của chồng. Ngay đêm tân hôn, anh Kang đã khóc khi đọc một tập thơ, sau đó cứ mỗi đêm ở chung phòng với cô là sẽ đọc đi đọc lại tập thơ đó và rơi nước mắt

Và sau khi cô Kim mang thai, chồng càng ngày càng lơ là với cô. Sự nghi ngờ của cô lúc này đã lên đến đỉnh điểm, cuối cùng cô đã lén lút mở cuốn sổ ghi chép của chồng mà chồng cô thường xem và tìm thấy một bức ảnh của chồng chụp với giáo viên cùng trường.

Chồng thường xuyên về thăm trường cũ, thấy lạ nên đi theo, đến nơi thấy xe của chồng đang ‘rung lắc’, bước lại xem tôi tá hoả khi thấy anh và cô giáo U40 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, dòng chữ đằng sau bức ảnh mới khiến cô sốc nặng, dòng chữ này là do cô giáo viết cho chồng cô với nội dung: 'Em hãy biến niềm hạnh phúc được ngủ trong vòng tay cô thành của riêng em'.

Lúc này, cô cay đắng nhận ra rằng chồng mình đã ngoại tình với một giáo viên hơn 20 tuổi mà anh đã gặp khi mới 18 tuổi.

Không để cô Kim làm ầm lên, người tình là giáo viên U40 của chồng đã liên lạc trực tiếp với cô để hẹn gặp mặt.

Chồng thường xuyên về thăm trường cũ, thấy lạ nên đi theo, đến nơi thấy xe của chồng đang ‘rung lắc’, bước lại xem tôi tá hoả khi thấy anh và cô giáo U40 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp cô Kim, người tình U40 của chồng là cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi) đã thú nhận rằng mối quan hệ giữa mình và chồng cô Kim là mối quan hệ không bình thường. Cô Yoon còn nói rằng anh Kang thích cô Yoon ngay từ ngày đầu tiên anh đi học trung học. Mẹ chồng của cô Kim cũng biết chuyện này đã ra sức can ngăn nhưng cô Yoon và chồng cô Kim ngày càng tình cảm hơn.

Vì quá suy sụp nên cô Kim đứng trước nguy cơ phải sinh non, thấy vậy anh Kang lập tức hứa là sẽ vứt bỏ ngay ‘cô bồ nhí’ và tất cả những vật dụng chứa đựng kỷ niệm, anh nói với cô Kim rằng: "Anh sẽ chấm dứt ngay quan hệ với cô giáo"

Tuy nhiên, anh Kang đã không thực sự cắt đứt mọi thứ, và cô Kim đang một lần nữa rơi vào cảm giác bị phản bội.

Anh Kang đã cầu xin cô Kim và nói rằng: "Anh vẫn chưa thể cắt đứt mối quan hệ này liền được, em cho tụi anh đi một chuyến du lịch để từ biệt nhau nhé. Và khi quay về anh chắc chắn với em, anh và cô giáo sẽ chấm dứt sạch sẽ.” vì vậy hãy để tôi đi một chuyến từ biệt.

Chồng thường xuyên về thăm trường cũ, thấy lạ nên đi theo, đến nơi thấy xe của chồng đang ‘rung lắc’, bước lại xem tôi tá hoả khi thấy anh và cô giáo U40 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tình U40 còn khiêu khích cô Kim rằng: "Tôi chưa từng đi du lịch bao giờ. Nếu cô cho em ấy đi thì khi về tôi sẽ lập tức rút lui. Cô không đủ tự tin để chồng mình đi sao?"

Cô Kim khóc nấc tâm sự rằng: “Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này bây giờ, vì con mà tôi không thể làm gì được bây giờ?”.

Xông vào bắt tận tay chồng đang ‘ân ái’ với gái trẻ, nhưng khi thấy khuôn mặt nhân tình của anh, tôi bàng hoàng chỉ vào mặt cô ta rồi té xỉu

Xông vào bắt tận tay chồng đang ‘ân ái’ với gái trẻ, nhưng khi thấy khuôn mặt nhân tình của anh, tôi bàng hoàng chỉ vào mặt cô ta rồi té xỉu

Tôi đau đớn cực độ khi phải tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình, lý do anh đưa ra là vì quá yêu tôi nên mới ngoại tình.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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