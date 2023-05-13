Đi đón con tan học về, thấy vợ đang ‘ân ái’ với đồng nghiệp, định lao vào tách ra thì vợ chỉ nói một câu khiến tôi ngã gục

Thấy vợ mình ngoại tình ngay trước mắt, lao vào định tách đôi ‘gian phu dâm phụ’ ra thì vợ tôi chỉ bình tĩnh ngồi dậy và nói…

Anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) là người đàn ông có một gia đình vợ con đầy đủ cực kỳ hạnh phúc. Vợ của anh Kang là cô Jang (tên nhân vật đã được thay đổi), cô là một giáo viên, cả hai vợ chồng đã có chung với nhau 2 mặt con đang đi nhà trẻ. Nhưng dạo gần đây, anh Kang đang rất bực tức với hành động của vợ mình, trong khi anh phải sống trong cảnh tất bật vừa đi làm vừa đón con, thì vợ anh lại thường xuyên đi nhậu nhẹt về muộn. Anh những tưởng chuyện này sẽ sớm kết thúc, thì một hôm anh bàng hoàng thấy mình vợ cặp kè với một nam giáo viên đồng nghiệp của cô trên ô tô.

Ảnh minh họa: Internet Anh ngay lập tức chạy lại kéo cô Jang ra, thấy anh đã phát hiện nhưng cô Jang vẫn cực kỳ bình tĩnh khẳng định rằng: “Tụi em có tình cảm với nhau là thật, nhưng chúng em chưa từng quan hệ với nhau”. Nhưng niềm tin trong anh Kang đã không còn vì vậy anh không tin lời vợ mình và ngay lập tức đệ đơn ly hôn. Thấy vậy, cô Jang lập tức chạy theo khóc lóc níu kéo nói: “Em sẽ không bao giờ cặp kè với thầy giáo nam đó nữa. Em sẽ viết một bản cam kết không tham gia bất cứ một nhậu nhẹt nào nữa.”

Ảnh minh họa: Internet Anh Kang vì nghĩ đến tương lai của con mình nên đã đồng ý bỏ qua cho vợ lần này. Nhưng sự chung sống hạnh phục lại tiếp tục không kéo dài lâu. Anh phát hiện ra vợ mình dùng ghi chú trên điện thoại để tiếp tục nhắn tin yêu đương với giáo viên nam đồng nghiệp của cô. Họ còn cẩn thận đến mức lập ra một cái 'thời gian biểu' cho anh Kang như mấy giờ anh đi làm, tan làm, ngày nào anh đi công tác hay ngoại tình ở đâu để không bị bắt gặp. Ảnh minh họa: Internet Tới lúc này anh Kang đã cảm thấy cực kỳ thất vọng với vợ mình, anh nói rằng mình đã cho cô một cơ hội để sửa đổi rồi và lần này không thể bỏ qua được nữa. Anh sẽ nhanh chóng nói chuyện rõ với cô Jang và đệ đơn ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-on-con-tan-hoc-ve-thay-vo-ang-an-ai-voi-ong-nghiep-inh-lao-vao-tach-ra-thi-vo-chi-noi-mot-cau-khien-toi-nga-guc-581533.html