Vắng nhà đã lâu vì phải ở bệnh viện điều trị ung thư, ngày về anh 'tặng' cho tôi một 'phần quà' bất ngờ khiến tôi suy sụp, đau đớn còn hơn những lúc hóa trị

Tâm sự gia đình 15/05/2023 14:04

Chồng lúc nào cũng ở bên động viên khi tôi điều trị ung thư, những tưởng mình đã lấy đúng người nhưng ngày tôi hết bệnh mọi bí mật 'ô uế' mới được hé lộ.

Cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) là một người phụ nữ đã có gia đình. Mặc dù hai vợ chồng rất nghèo khó lại luôn sống trong hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc của cặp đôi không kéo dài lâu khi cô Kim được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Vắng nhà đã lâu vì phải ở bệnh viện điều trị ung thư, ngày về anh 'tặng' cho tôi một 'phần quà' bất ngờ khiến tôi suy sụp, đau đớn còn hơn những lúc hóa trị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cô Kim sau khi nghe chẩn đáng đã rất đau khổ và khóc rất nhiều từ ngày này sang ngày nọ. Đứng trước người chồng đang ngày càng sụp đổ bởi vì căn bệnh của mình, cô Kim buộc phải tỏ ra dũng cảm hơn.

Tuy nhiên, khi quá trình hóa trị bắt đầu, tóc cô Kim đã bị rụng hết và ngực của cô sau đó cũng bị cắt, lòng dũng cảm của cô cũng theo đó mà giảm sút. Nhưng ít nhất, khoản bảo hiểm ung thư trị giá khoảng 1,2 tỷ VND cũng đã an ủi cho cặp vợ chồng số khổ này được một phần nào.

Vắng nhà đã lâu vì phải ở bệnh viện điều trị ung thư, ngày về anh 'tặng' cho tôi một 'phần quà' bất ngờ khiến tôi suy sụp, đau đớn còn hơn những lúc hóa trị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim cũng được chuyển vào bệnh viện để điều dưỡng miễn phí trong một năm bằng tiền bảo hiểm. Không chỉ lo cho mình, cô Kim còn dành một phần bảo hiểm để mở cơ sở kinh doanh cho chồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài phải ở bệnh viện và không về nhà. Khi trở về nhà trong niềm vui hết bệnh, thì cô đã nhanh chóng trở nên suy sụp vì phải tận mắt chứng kiến ​​cảnh chồng mình ngoại tình với một đàn em cùng quê ngay tại nhà. Cô Kim nghĩ rằng lý do chồng đi ngoại tình có thể là do cô đã mất đi bộ ngực. 

Vắng nhà đã lâu vì phải ở bệnh viện điều trị ung thư, ngày về anh 'tặng' cho tôi một 'phần quà' bất ngờ khiến tôi suy sụp, đau đớn còn hơn những lúc hóa trị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng tha thứ cho chồng vì đã biết hối lỗi và chịu làm ăn kinh doanh. Cả hai cùng sống hạnh phúc trong 5 năm kế tiếp. Lúc này, chị cũng phát hiện mình đã có thai nên là quan hệ của hai vợ chồng đã hàn gắn lại được như xưa.

Tuy nhiên, chỉ có người không ngoại tình chứ không có người nào ngoại tình chỉ một lần. Một hôm đưa con đi học, cô sững người ngay tại chỗ khi thấy chồng bước ra khỏi nhà nghỉ với một người phụ nữ lạ. Nhưng lúc đó cô không làm gì cả, chỉ im lặng về nhà đợi chồng về. Chồng cô về với một cái bánh mì ngọt trên tay và ngọt ngào nói là bánh anh mua cho cô. Tới lúc này, cô Kim nổi da gà khi nhận ra rằng rất có thể những lần mua bánh ngọt về cho cô là những lần chồng mình đi ngoại tình. luôn mua bánh mì soboru sau khi ngoại tình.

Điều sốc hơn nữa chồng cô vẫn đang ngoại tình với người đàn em cùng quê 5 năm trước. Ngoài ra, người chồng còn ngăn vợ phẫu thuật tái tạo ngực, nhưng lại lấy tiền giúp người tình nâng ngực.

Vắng nhà đã lâu vì phải ở bệnh viện điều trị ung thư, ngày về anh 'tặng' cho tôi một 'phần quà' bất ngờ khiến tôi suy sụp, đau đớn còn hơn những lúc hóa trị - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết chuyện chồng làm, cô Kim tức giận hét ầm lên: "Vợ bị ung thư vú phải cắt hết ngực, nhưng lại lấy tiền cho người tình đi nâng ngực. Anh đang chế giễu nỗi đau của tôi đấy à?". Tuy nhiên thấy cô đau khổ như vậy, người chồng chỉ thờ ơ.

Cô Kim nghẹn ngào trong nước mắt: "Tôi có một đứa con gái. Tôi không thể suy sụp như thế này được. Xin hãy giúp tôi nghĩ cách vượt qua cơn khủng hoảng này với?"

Trúng số độc đắc tôi liền đem tiền chữa ung thư cho chồng, ngày hết bệnh anh liền 'ân ái' với gái U40 tại nhà, còn cay nghiến một câu khiến tôi đau đớn gục ngã 

Trúng số độc đắc tôi liền đem tiền chữa ung thư cho chồng, ngày hết bệnh anh liền 'ân ái' với gái U40 tại nhà, còn cay nghiến một câu khiến tôi đau đớn gục ngã 

Đem hết tiền trúng số đi chữa bệnh cho chồng nhưng thứ tôi nhận lại được là một 'cặp sừng' và một câu nói khiến tôi ám ảnh cả đời.

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