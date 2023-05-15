Người chồng ở bên tôi nửa đời người che dấu tôi một bí mật 'kinh hoàng' cho đến khi anh ấy mất.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Jang (tên nhân vật đã được thay đổi). Cô và chồng của mình anh Lee là một cặp vợ chồng trung niên đã kết hôn được 20 năm. Cả hai có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ hạnh phúc và bền chặt, đến nỗi khiến nhiều ganh tị. Ảnh minh họa: Internet Nhưng vì tuổi cũng đã cao nên anh Lee trong một lần không may đã đổ bệnh nặng. Cô Jang phải ngày đêm tận tụy chăm sóc cho người chồng bị ốm nặng. Nhưng không có may mắn nào xảy ra với gia đình cô, anh Lee đã qua đời sau 3 năm chống chọi với bệnh tật. Cô Lee cực kỳ sốc trước sự ra đi của người bạn đời đã chung sống với cô cả nửa đời người.

Ảnh minh họa: Internet Ngày tổ chức tang lễ cô rất đau buồn và suy sụp, nhất là khi cô phải thu dọn di vật lại cho chồng. Cô đã phải đến công ty viễn thông để hủy số điện thoại di động của chồng và vô cùng sửng sốt khi phát hiện anh Lee đăng ký đến 2 số điện thoại. Từ lúc này, cô Jang đã bắt đầu có những nghi ngờ. Cô đã tức tốc chạy về nhà và tìm kiếm và cô thực sự tìm thấy một chiếc điện thoại di động khác của chồng mà cô chưa thấy bao giờ. Khi kiểm tra chiếc đoạn thoại này, cô đã vô cùng bàng hoàng khi thấy chiếc điện thoại này chứa đầy những dấu vết ngoại tình của chồng cô. Từ ảnh, tin nhắn, hội thoại không thiếu một thứ gì. Chồng cô không phải chỉ ngoại tình với một người mà là ngoại tình với tận ba người phụ nữ khác nhau. Thậm chí trong lúc bệnh nặng, chồng cô còn ngoại tình tích cực hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet Cô Jang đang rất đau khổ khi vừa mới mất chồng mà còn phát hiện chồng lại lừa dối mình bao nhiêu năm qua. Cô nghẹn ngào nói: "Ngoại tình thì chỉ mãi mãi là ngoại tình và nó sẽ không bao giờ được coiu là một tình yêu đích thực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các bạn đừng bao giờ làm điều đó."

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