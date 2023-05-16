Gia đình đông con nhưng lại rất hạnh phúc, tá hỏa phát hiện cả 5 đứa đều không phải con ruột, vợ chỉ bình tĩnh nói thêm một câu khiến tôi ám ảnh cả đời

Ngày nào tôi cũng hạnh phúc vì vợ đã sinh cho tôi nhiều đứa con dễ thương, trong một lần con bị bệnh tôi tá hỏa nhận ra cả 5 đứa con đều không phải con tôi.

Gần đây trên khắp các trang mạng xã hội của Hàn Quốc, mọi người đang bàn tán xôn xao về một bài viết có tiêu đề là "Em trai tôi là người nổi tiếng trong vấn đề đổ vỏ". Người chia sẻ bài viết là anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) và anh tự giới thiệu mình là anh trai của nhân vật chính. Nhân vật chính của câu chuyện là anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi), anh đã từ bỏ việc học hành, thi cử của mình và tiến đến cuộc sống hôn nhân cách đây 8 năm do bạn gái có thai ngoài ý muốn. Nhưng tiếc thay anh Park lại có một cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet Theo bài tâm sự, vợ của anh Park đột nhiên biến mất sau khi gia đình đã tiền đặt cọc phòng sinh cho cô, khi cô chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Mặc dù cả gia đình anh Park và nhà vợ đều đi khắp nơi tìm cô nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Sau khoảng mấy tháng mất tích, vợ của anh Park đã xuất hiện và nói mình đã sinh được 1 cặp sinh đôi. Lúc đấy, anh Park chưa kịp vui mừng vì có con và vợ trở về thì người vợ đã bỏ lại hai đứa con rồi biến mất một lần nữa. Mấy tháng sau, người vợ lại tiếp tục xuất hiện rồi quay trở về sống với anh Park như không có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ anh Park lúc nào cũng sống trong thấp thỏm là vợ mình sẽ tiếp tục bỏ đi mà không nói lời nào, cô vẫn phớt lờ. Cô chỉ nói rằng mình có việc nên mới phải đi mà không báo lại.

Ảnh minh họa: Internet Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, vợ anh Park lại tiếp tục mang thai rồi lại bỏ đi biệt tích trước khi sinh và sau khi sinh lại đem con bỏ cho anh. Anh Park đã phải sống một cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy đến tận lúc nhà đã có 5 đứa con. Trong một lần, vì đứa con út bị sốt nên phải đi xét nghiệm máu, anh mới tá hỏa nhận ra nhóm máu của con khác hoàn toàn với anh. Anh Park run rẩy đưa cả 4 đứa con còn lại đi xét nghiệm DNA để giải quyết nỗi lo trong lòng mình. Và đúng như những gì anh đã nghi ngờ, kết quả cả 5 người con trai đều không cùng huyết thống với anh. Nói cách khác, vợ anh đã ngoại tình với những người đàn ông khác trong suốt 8 năm. Ảnh minh họa: Internet Đáp lại sự thật nghiệt ngã đó, anh Park chỉ nghẹn ngào nói rằng: "Các con cũng đã có tên trong hộ khẩu của tôi rồi, vậy tôi có thể làm gì? Tôi phải chịu trách nhiệm cho các con đến cùng"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-inh-ong-con-nhung-lai-rat-hanh-phuc-ta-hoa-phat-hien-ca-5-ua-eu-khong-phai-con-ruot-vo-chi-binh-tinh-noi-them-mot-cau-khien-toi-am-anh-ca-oi-582421.html