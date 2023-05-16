Chồng đi học nhảy để rèn luyện sức khỏe, nửa đêm anh mò vào phòng cô giáo bị tôi bắt gặp, anh chỉ nhìn tôi rồi làm ra một hành động khiến tôi run rẩy ngất lịm

Tâm sự gia đình 16/05/2023 11:54

Cho chồng đi học nhảy để rèn luyện sức khỏe chiến đấu với căn bệnh ung thư, nhưng tôi không ngờ quyết định này của tôi đã khiến gia đình tôi tan nát.

Dạo gần đây, cư dân mạng Hàn Quốc đang rất quan tâm đến câu chuyện 'Chồng dù bị ung thư nhưng vẫn không yên phận' đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

Nhân vật chính của câu chyện này là cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi). Cách đây không lâu, chồng cô là anh Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Nhưng cũng không vì vậy mà cô Yoon bỏ chồng mình, cô và anh đã cùng nhau vượt qua nỗi khó khăn của bệnh tật. Cô đã chăm sóc cho chồng mình rất kỹ càng. 

Chồng đi học nhảy để rèn luyện sức khỏe, nửa đêm anh mò vào phòng cô giáo bị tôi bắt gặp, anh chỉ nhìn tôi rồi làm ra một hành động khiến tôi run rẩy ngất lịm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng sau bao nỗ lực, sức khỏe của chồng cô đã được cải thiện đáng kể. Khi biết được việc này cô Yoon đã rất vui mừng. Cô đã để nghị chồng mình hãy chọn một môn vận động để có thể rèn luyện thêm về sức khỏe, vì thế chồng cô đã chọn đến trung tâm dạy nhảy. Nhưng cô Yoon không ngờ đây sẽ trở thành quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cô. 

Sau khi anh Kim đến trường dạy nhảy, anh đã gặp giáo viên dạy nhảy của mình là cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi). Anh Kim nói rằng mình đã yêu cô Lee từ cái nhìn đầu tiên. Qua nhiều buổi tập nhảy, cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn. Và điều gì đến cũng sẽ đến, cô Lee và anh Kim đã nảy sinh thứ 'tình cảm cấm kị' với nhau. Anh Kim ngày càng ít về nhà và qua đêm ở chỗ người tình của mình, mặc kệ cho người vợ tảo tần luôn đợi chồng ở nhà.

Chồng đi học nhảy để rèn luyện sức khỏe, nửa đêm anh mò vào phòng cô giáo bị tôi bắt gặp, anh chỉ nhìn tôi rồi làm ra một hành động khiến tôi run rẩy ngất lịm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một hôm cô Lee bất ngờ nói là sẽ chia tay với anh Kim. Những tưởng rằng cô đã biết hối hận vì phá hoại gia đình người khác nhưng ngay ngày hôm sau cô đã gửi một tin nhắn cho anh Kim và nói rằng: "Nếu anh ly hôn với vợ, em sẽ quay lại với anh".

Nghe lời nhân tình nói xong, anh Lee ngay lập tức về nhà đệ hơn ly hôn vợ mình với lý do: "Không chăm sóc cho chồng đúng cách khi chồng đang bị ốm đau và là một người phụ nữ keo kiệt."

Chồng đi học nhảy để rèn luyện sức khỏe, nửa đêm anh mò vào phòng cô giáo bị tôi bắt gặp, anh chỉ nhìn tôi rồi làm ra một hành động khiến tôi run rẩy ngất lịm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô Yoon cực kỳ sốc trước những lời trơ trẽn của chồng, cô tuyệt vọng nghĩ rằng sao cô lại có thể lấy một người đàn ông tồi tệ như thế này. 

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