Nhưng trong chính khoảng khắc đó, cô Kim bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy ánh mắt của chồng mình khi nhìn cô em dâu tương lai. Không chỉ có mình cô cảm thấy kì lạ, em trai cô cũng chú ý rất nhiều đến ánh mắt đó.

Ảnh minh họa: Internet

Lý do khiến cô Kim mẫn cảm như vậy là do cô và chồng lúc yêu nhau cũng không đẹp đẽ gì, chuyện tình của cô Kim và anh Kang cũng bắt đầu do ngoại tình. Cô Kim từng là 'tiểu tam' phá hoại gia đình cũ của anh Kang, khiến anh phải bỏ cả vợ con để đi theo cô. Vì vậy, ánh mắt của chồng khi nhìn em dâu khiến cô rất khó chịu.

Cùng nhận được sự khác thường của anh Kang, cô Kim và em trai đã lập kế hoạch cùng nhau theo dõi anh Kang. Và đúng như những gì cô Kim suy đoán, anh Kang đã bị chị em họ bắt gặp đi vào nhà nghỉ với một người phụ nữ che kín mặt. Và khi cô Kim lao vào để xem rõ mặt người tình của chồng thì cả hai chị em họ cực kỳ bàng hoàng khi thấy đó chính là em dâu.