Khi biết tôi phát hiện chuyện ngoại tình, chồng không những không hối lỗi còn định trả thù ngược lại tôi.

Vào một ngày, cô Kim dẫn chồng mình là anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) về nhà mẹ đẻ để gặp em dâu sắp cưới của gia đình cô. Khi đến, vợ chồng cô đã được em trai cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) đứng đón sẵn ở cửa nhà. Em trai ngay lập tức dẫn vợ chồng cô Kim vào nhà để giới thiệu về vợ sắp cưới. Nhưng trong chính khoảng khắc đó, cô Kim bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy ánh mắt của chồng mình khi nhìn cô em dâu tương lai. Không chỉ có mình cô cảm thấy kì lạ, em trai cô cũng chú ý rất nhiều đến ánh mắt đó.

Ảnh minh họa: Internet Lý do khiến cô Kim mẫn cảm như vậy là do cô và chồng lúc yêu nhau cũng không đẹp đẽ gì, chuyện tình của cô Kim và anh Kang cũng bắt đầu do ngoại tình. Cô Kim từng là 'tiểu tam' phá hoại gia đình cũ của anh Kang, khiến anh phải bỏ cả vợ con để đi theo cô. Vì vậy, ánh mắt của chồng khi nhìn em dâu khiến cô rất khó chịu. Cùng nhận được sự khác thường của anh Kang, cô Kim và em trai đã lập kế hoạch cùng nhau theo dõi anh Kang. Và đúng như những gì cô Kim suy đoán, anh Kang đã bị chị em họ bắt gặp đi vào nhà nghỉ với một người phụ nữ che kín mặt. Và khi cô Kim lao vào để xem rõ mặt người tình của chồng thì cả hai chị em họ cực kỳ bàng hoàng khi thấy đó chính là em dâu.

Ảnh minh họa: Internet Cuối cùng, cả hai chị em cô Kim đã kiện anh Kang và em dâu về tội ngoại tình. Anh Kang và người em dâu đã phải trả một số tiền lớn để vụ việc này lắng xuống. Sau khi mọi chuyện được êm xui, anh Kang không còn kiêng dè gì nữa lập tức bỏ vợ và tổ chức lễ cưới lần thứ ba với em dâu. Nhưng đúng lúc đó, cảnh sát đã ập vào sảnh cưới để bắt anh Kang, vì anh đã bị buộc tội giết người. Lý do là vì quá tức tối vợ mình, anh Kang đã thuê 'giang hồ' với ý định bắt cóc và làm hại cô Kim. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, khi mọi chuyện êm xui và anh Kang chuẩn bị kết hôn lần nữa, anh vẫn chưa đưa tiền cho 'giang hồ' mà anh thuê. Vì thế họ đã đến gặp cô Kim kể ra tất cả. Nhìn thấu bộ mặt thật của chồng cũng như sự ngu ngốc của 'giang hồ', cô đã trấn an họ bằng cách nói là sẽ cho họ 5 tỷ VND, sau đó bắt họ đợi trước nhà để đến ngân hàng rút tiền vào buổi sáng. Sau đó cô đã báo cảnh sát. Cuối cùng, anh Kang và 'giang hồ' đều bị kết án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-thuc-ngay-lam-toi-bang-hoang-khi-thay-chong-ang-thang-hoa-voi-em-dau-trong-xe-toi-noi-ien-tra-thu-anh-chi-am-tham-lam-mot-viec-khien-toi-suyt-bo-mang-582643.html