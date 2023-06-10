Những hành động 'hư hỏng' nhưng cánh mày râu lại thích mê, chị em nào áp dụng thường xuyên, chồng cưng chiều như bà hoàng

Tâm sự 10/06/2023 06:10

Đàn ông nào cũng thích phụ nữ đảm đang, chu toàn việc gia đình, nhưng trên giường lại mong muốn một người phụ nữ có khả năng tạo 'hưng phấn' và có những hành động mê người.

Phải biết vận dụng lời nói trong khi quan hệ

Chắc chắn 100% đàn ông không ai thích quan hệ với một khúc gỗ ở trên giường cả. Đôi khi bạn có những động tác tuyệt vời nhưng nếu cứ im lìm thì sẽ không bao giờ đưa chồng lên đỉnh được.

Chính vì vậy, hãy có những lời mật ngọt, khen về khả năng của anh ấy để tạo hưng phấn hơn. Bạn sẽ không thể biết được chính những lời khen hoặc chỉ đơn giản là tiếng rên xiết của mình lại là một trong những cách chiều chồng hiệu quả nhất.

Những hành động 'hư hỏng' nhưng cánh mày râu lại thích mê, chị em nào áp dụng thường xuyên, chồng cưng chiều như bà hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy là người con gái hư hỏng

Hư hỏng ở đây chỉ tính khi lên giường với chồng và là một cách chiều chồng trên giường hiệu quả. Đàn ông luôn thích những người vợ hiền hậu, chung thủy lúc bình thường nhưng khi ân ái lại là chuyện khác.

Khi bước vào cuộc chơi, bạn hãy sexy hết mức có thể. Lúc tạo được cảm hứng cho đối phương, bạn hãy thốt ra những lời khen ngợi hoặc những câu nói kích thích. Đôi khi bạn hãy chủ động làm những động tác mới, điều này sẽ khiến chàng phải chết mê chết mệt và phục tùng bạn như một bà hoàng.

Đôi lúc bạn cũng có những hành động quái đản hoặc sử dụng một số dụng cụ riêng biệt để điều khiển chồng mình, tất cả sẽ làm bầu không khí thêm hừng hực hơn và khiến chồng bạn không thể nào quên được.

Những hành động 'hư hỏng' nhưng cánh mày râu lại thích mê, chị em nào áp dụng thường xuyên, chồng cưng chiều như bà hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phải biết sở thích của chồng khi quan hệ

Cách chiều chồng khi quan hệ này mới khẳng định được quyền sở hữu của bạn và hạn chế tối đa việc chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Chính sự am hiểu trong nhiều lần làm chuyện đó nên bạn có thể kích thích chồng nhiều hơn, giúp anh ấy lên đỉnh tốt hơn.

Trong những lần 2 người ân ái, bạn hãy để ý làm các động tác mân mê, âu yếm ở những chỗ nhạy cảm. Khu vực nào khiến chàng phải run lên và thậm chí là rên nhẹ chính là điểm yếu của anh ta. Hãy nhớ những điểm đó và luôn luôn kích thích chúng trong những lần quan hệ của 2 người.

Hãy chủ động tấn công chàng

Hãy dẹp bỏ suy nghĩ rằng chuyện gối chăn là phải để đàn ông chủ động, đôi khi một suy nghĩ lệch lạc cũng làm cho cuộc sống hôn nhân nhàm chán.

Tự chủ động về việc chuẩn bị một không gian lãng mạn, đầu tư cho mình một bộ cánh sexy, điểm trang thêm một chút son môi và đôi má ửng hồng. Dùng tuyệt chiêu massage nhẹ cho chàng trước lúc lâm trận. Chắc chắn rằng dù hôm đó anh có mệt đến mấy cũng phải bừng tỉnh bởi sự ‘hư hỏng’ bất ngờ của vợ. Đó cũng là cách bạn ghi đậm dấu ấn trong mắt chàng, tuy nhỏ nhưng sẽ không thể nào quên.

Những hành động 'hư hỏng' nhưng cánh mày râu lại thích mê, chị em nào áp dụng thường xuyên, chồng cưng chiều như bà hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đâu quá khó khăn để làm được những việc này đúng không nào. Hãy giúp cho cuộc hôn nhân luôn nồng ấm, dù là mới hay cũ bạn cũng nên tạo cảm giác lạ cho một nửa của cuộc đời mình nhé.

Mỗi lần chồng đi công tác bố chồng lại rủ tôi qua nhà, đến khi biết lý do tôi hãi hùng và không ngờ ông ấy lại là người như thế

Mỗi lần chồng đi công tác bố chồng lại rủ tôi qua nhà, đến khi biết lý do tôi hãi hùng và không ngờ ông ấy lại là người như thế

Khi đến nhà, bố chồng rất nhiệt tình. Thật ra, tôi chưa thấy ông ấy vui như thế khi chúng tôi cưới nhau. Ông ấy hỏi về công việc của tôi, hỏi chồng tôi khi nào trở về, tôi trả lời từng câu hết. Sau khi ăn xong, tôi đưa con cái về nhà.

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