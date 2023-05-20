Nhu cầu 'chuyến ấy' cao liệu có phải mắc chứng nghiện 'yêu'?

Nghiện tình dục là sự tập trung cao độ vào những tưởng tượng tình dục, sự thôi thúc hoặc các hoạt động không thể kiểm soát và gây ra đau khổ hoặc gây tổn hại đến sức khỏe , các mối quan hệ, sự nghiệp hoặc các khía cạnh khác trong cuộc sống của bản thân.

Mặc dù nghiện tình dục liên quan đến các hoạt động có thể phổ biến đối với đời sống tình dục , chẳng hạn như thủ dâm, khiêu dâm, quan hệ tình dục qua điện thoại, nhiều bạn tình và hơn thế nữa. Nhưng khi những suy nghĩ và hoạt động tình dục ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh thì có thể bị coi là mắc chứng nghiện tình dục.

Dấu hiệu thường gặp là tần suất quan hệ tình dục cao bất thường, có thể xảy ra với nhiều đối tác hoặc thậm chí là người lạ. Bệnh nhân có thể nói dối để bao che cho những hành động này hoặc có những ám ảnh về hoạt động tình dục, thường bứt rứt, khó chịu khi không đạt được các hành vi tình dục quá mức của mình, làm giảm năng suất công việc, mất khả năng kiểm soát... Người bị nghiện tình dục dễ từ bỏ các thói quen hàng ngày, các sở thích trước đây để dành thời gian cho suy nghĩ, tưởng tượng, thực hiện hành vi tình dục.

Các tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện tình dục thường mơ hồ và chủ quan. Tuy nhiên, một số đặc điểm xác định phổ biến đối với những người mắc chứng nghiện tình dục được đề xuất như sau:

- Tình dục chi phối cuộc sống của một người để loại trừ các hoạt động khác.

- Các hoạt động tình dục có thể không phù hợp hoặc rủi ro và có thể bao gồm việc thích thể hiện, quan hệ tình dục nơi công cộng, quan hệ tình dục với gái mại dâm hoặc thường xuyên tham gia các câu lạc bộ tình dục.

- Sự thôi thúc liên tục về tình dục thường xen kẽ với cảm giác hối tiếc, lo lắng, trầm cảm hoặc xấu hổ.

- Tham gia vào các hình thức quan hệ tình dục khác khi ở một mình, bao gồm quan hệ tình dục qua điện thoại, nội dung khiêu dâm hoặc quan hệ tình dục trên máy tính.

- Quan hệ tình dục với nhiều bạn tình hoặc có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

- Khi không được thỏa mãn, thường thủ dâm khi ở một mình.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh, tuy nhiên những người tiếp xúc nhiều với những nội dung khiêu dâm, mắc rối loạn tâm thần, lạm dụng chất kích thích hoặc có tiền sử bị lạm dụng tình dục dễ mắc bệnh nghiện tình dục.

Nhu cầu tình dục mỗi người sẽ khác nhau

Các cặp đôi cần chú trọng chất lượng hơn số lượng khi quan hệ tình dục, "quan trọng là cả hai cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ khi tận hưởng nó". Nếu chỉ có một người cảm thấy hài lòng, việc quan hệ sẽ trở thành nghĩa vụ với người còn lại, lâu dần ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trường hợp này, bạn có thể tâm sự với bạn gái để điều tiết lại tần suất, nhu cầu hợp lý hoặc cải thiện sức khỏe bằng tập luyện và dinh dưỡng.

Không có con số chính xác về việc quan hệ tình dục bao nhiêu là đủ, bởi liên quan nhu cầu của mỗi người. Nhu cầu này tùy thuộc tuổi tác, lối sống, thói quen sinh hoạt, sức khỏe của mỗi đối tượng và chất lượng của mối quan hệ, "không ai giống ai".

Một nghiên cứu của Viện nghiên cứu Kinsey cho thấy trung bình từ 18 đến 29 tuổi, con người quan hệ tình dục 112 lần mỗi năm. Ở lứa tuổi 30 đến 39, quan hệ khoảng 86 lần mỗi năm được xem là lành mạnh, theo Men Journal. Tiến sĩ trị liệu tình dục Ian Kerner cho rằng hầu hết các cặp đôi nên có quan hệ tình dục ít nhất một lần mỗi tuần. Trong giai đoạn say mê, hay còn gọi là tuần trăng mật, các cặp vợ chồng thường có xu hướng quan hệ tình dục mỗi khi họ ở cùng nhau trong không gian riêng. Sau này, các cặp đôi nên duy trì quan hệ một đến hai lần mỗi tuần là lý tưởng cho một cuộc sống tình dục lành mạnh.



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Khi các điều chỉnh về thói quen sinh hoạt, lối sống không mang lại hiệu quả, cặp đôi nên tìm đến sự giúp đỡ của các bác sĩ chuyên khoa để được hỗ trợ. Ngoài ra, các cặp đôi cần thẳng thắn trao đổi về mong muốn cũng như nhu cầu về chuyện tình dục của mình, tránh bất đồng và ức chế kéo dài, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.

Nhu cầu sinh lý cao có phải là nghiện tình dục?

Trong quan hệ lứa đôi, nhiều người có nhu cầu tình dục cao hơn hẳn những người khác. Tuy nhiên, tăng nhu cầu sinh lý đơn thuần khong hẳn là mắc bệnh nghiện tình dục. Theo BS. Lê Vũ Tân (Bệnh viện Bình Dân), điều quan trọng cần nhớ là thích hoạt động tình dục không phải là dấu hiệu của chứng nghiện tình dục. Tình dục là một hoạt động lành mạnh của con người và việc tận hưởng nó là điều bình thường. Ngoài ra, sự khác biệt về mức độ quan tâm tình dục giữa các đối tác không có nghĩa là một đối tác bị nghiện tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Không có con số chính xác về việc quan hệ tình dục bao nhiêu là đủ, bởi liên quan nhu cầu của mỗi người. Nhu cầu này tùy thuộc tuổi tác, lối sống, thói quen sinh hoạt, sức khỏe của mỗi đối tượng và chất lượng của mối quan hệ. Trong khi đó, ham muốn tình dục là một cảm giác rất thất thường, nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào và ở bất cứ độ tuổi nào. "Chuyện ấy" quan trọng là chất lượng của mỗi lần "yêu" như thế nào và cảm giác mang lại ra sao, chứ không quan trọng ở số lượng bao nhiêu thì đủ. Trong đời sống vợ chồng, tình dục thật là quan trọng, nhưng quan trọng hơn rất nhiều là sự chia sẻ, hòa hợp.

Khi bạn tình có nhu cầu cao, hai người có thể chia sẻ một cách thẳng thắn để điều tiết lại tần suất, nhu cầu hợp lý hoặc cải thiện sức khỏe bằng tập luyện và dinh dưỡng.

Cần làm gì nếu nghi ngờ mắc chứng nghiện tình dục?

Đừng e ngại về việc gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị. Mục tiêu chính của việc điều trị chứng nghiện tình dục là giúp kiểm soát sự thôi thúc và giảm bớt các hành vi thái quá trong khi duy trì các hoạt động tình dục lành mạnh .

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Nếu bạn có hành vi tình dục cưỡng bức, bạn cũng có thể cần điều trị cho một tình trạng sức khỏe tâm thần khác. Những người có hành vi tình dục cưỡng bức thường có vấn đề về lạm dụng rượu hoặc ma túy hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần khác, chẳng hạn như lo lắng hoặc trầm cảm, cần được điều trị.

Tham gia các hoạt động thể dục thể thao lành mạnh, tham gia các câu lạc bộ, theo đuổi sở thích hoặc trở thành tình nguyện viên cho các tổ chức giúp đỡ người khác. Tập thiền, yoga hoặc các phương pháp giảm căng thẳng khác… sẽ rất có lợi cho người mắc chứng nghiện tình dục.