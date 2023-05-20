Thành - người đàn ông có 1 cuộc hôn nhân viên mãn từng suýt mất tất cả chỉ vì 1 phút "sa chân". Anh thú nhận: "Cho đến khi tôi có ý định bỏ vợ, tôi mới hiểu được bản chất thật sự của cô ấy. Đó là điều khiến tôi vô cùng ân hận".

Cuộc sống hôn nhân đôi khi xảy đến những điều bất ngờ mà chính người trong cuộc cũng không tin nổi.

Có lần Thành đề nghị đưa vợ đi mua sắm nhưng cô ấy chẳng ưng chiếc váy nào anh chọn. Cô ấy còn nói: "Mỗi người 1 sở thích. Anh muốn ăn cá thì cũng đừng bắt em phải ăn giống anh. Chúng ta cứ tôn trọng sở thích, thói quen của nhau".

Thành sở hữu 1 gia đình mà ai nhìn vào cũng mơ ước, vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng. Thế nhưng chỉ bản thân anh mới biết cuộc hôn nhân này nhạt nhẽo đến mức nào. Vợ Thành là mẫu phụ nữ truyền thống, ngày làm việc 8 tiếng, về đến nhà là cơm nước con cái. Ra đường thì quần áo công sở, về nhà lại mấy bộ đồ quen thuộc, mùa hè nóng bức cũng không hở chút da thịt.

Cứ như thế Thành dần chán vợ, sa vào 1 cô nhân viên mới đến công ty. Những buổi tăng ca khiến họ có nhiều cơ hội gần gũi nhau. Cô ta trẻ, không đẹp bằng vợ Thành nhưng năng động, vô cùng quyến rũ và cách nói chuyện rất cuốn hút.

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Thành tâm sự hết với cô đồng nghiệp về những vấn đề trong hôn nhân. Anh không thể tâm sự được với ai vì có nói người ta cũng chẳng tin, lại nghĩ anh "ăn no dửng mỡ". Sự đồng cảm và thấu hiểu của cô ta khiến anh gục ngã rồi ngoại tình lúc nào mà không hay.

"Tôi không muốn bị gọi là kẻ bội bạc, đứng núi này trông núi nọ nên tôi đã suy nghĩ nghiêm túc đến việc ly hôn và bắt đầu 1 cuộc sống mới với tình yêu thực sự. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì không nghĩ ra được lý do nào thuyết phục vợ ly hôn. Nếu bố mẹ biết tôi phản bội vợ con ông bà sẽ từ mặt tôi. Nhưng phải trong cuộc mới hiểu được tôi ngột ngạt đến thế nào", Thành tâm sự.

Thành tìm mọi cách để vợ chán ghét mình, để cô ấy chủ động ly hôn thì anh ta không mang tiếng bỏ vợ vì ngoại tình. Thành hay cáu gắt, cằn nhằn vợ, thay đổi tính nết, dồn ép cho vợ chán mình nhưng lạ thay cô ấy không nói 1 lời.

Thành kể: "Có lần cô ấy rất từ tốn hỏi tôi sau trận cãi nhau: 'Dạo này anh stress công việc à, hay nghỉ vài hôm cả nhà mình đi du lịch' làm tôi có chút chạnh lòng. Tôi bắt đầu cảm thấy nản dần với sự chịu đựng của vợ, định thú nhận hết tất cả để giải thoát cho nhau thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn".

Vợ Thành bị tai nạn, dù không quá nặng nhưng vẫn phải nằm viện 1 tuần. Do phải tìm vài giấy tờ quan trọng mang lên cơ quan giúp vợ nên Thành khám phá ra bí mật to lớn cô giấu anh bấy lâu nay.

Kẹp trong cùng tập tài liệu có vài tờ đơn ly hôn ở các mốc thời gian khác nhau. Thật không thể tin nổi cô ấy từng muốn ly hôn Thành nhiều đến vậy. Anh ta ngồi kiên nhẫn đọc từng chiếc đơn có dấu hiệu nhòe chữ hoặc có cái đã bị vò nát.

Thành đã suy nghĩ rất nhiều và anh quyết định hỏi thẳng vợ thì anh nhận được câu trả lời: "Đúng, đơn là do em viết, em đã từng muốn bỏ anh rất nhiều lần nhưng rồi em phải tự đấu tranh với chính mình. Ai cũng có thiếu sót, chúng ta không chọn người hoàn hảo để cưới thì chúng ta phải học cách yêu nhau hoàn hảo nhất. Mỗi 1 lần muốn ly hôn, viết xong đơn em lại suy nghĩ, em đặt mình vào vị trí của anh. Rồi em tự hỏi, chắc sẽ có lúc anh giống em, cũng chán ghét em như thế. Vậy thì tại sao không cố gắng để sửa chữa, khắc phục".

Nhìn vợ từ tốn giải thích 1 cách nhẹ nhàng, tay chân bó bột mà vẫn cười tươi với chồng, Thành hối hận vô cùng. Anh đã quá ích kỉ. Cả đêm nằm suy nghĩ, chấn chỉnh lại bản thân cuối cùng Thành quyết định cắt đứt quan hệ mờ ám với cô nhân tình. Bấy giờ Thành mới khẳng định: "Trước khi thay mới thì phải chắc chắn rằng thứ mình muốn vứt bỏ đã hỏng hẳn hay chưa, vì sao nó lại hỏng. Nếu cách dùng của chúng ta sai thì có thay bao nhiêu lần mới kết quả vẫn cứ là thất bại mà thôi".