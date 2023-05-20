Đang ngủ lúc nửa đêm, tôi hoảng hốt, la toáng lên khi phát hiện 'bàn tay đi lạc', đang cố tình đụng chạm vào ngực mình

Tôi hỏi thì Vi lấp liếm, nói rằng đi chơi về khuya nên đến khách sạn ngủ và T luôn giữ gìn cho Vi, không bao giờ làm gì quá giới hạn cho phép cả. Nhưng sau đó, tôi vô tình phát hiện trong túi xách của cô ấy có bao cao su, chứng tỏ Vi đã nói dối tôi.

Tôi và Vi ở chung nhà trọ. Chúng tôi vốn dĩ là bạn thân từ ở quê, nay xuống thành phố học cũng phải ở chung với nhau. Chúng tôi thân với nhau như chị em ruột thịt, chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau. Nhưng từ khi có người yêu, Vi thay đổi hẳn tính tình. Không còn hồn nhiên, vui vẻ nữa, cô ấy lúc nào cũng lo lắng sợ mất người yêu. Mỗi lần nói chuyện, Vi đều kể về T, người yêu cô ấy, bằng sự say mê. Thấy Vi lâm vào yêu đương theo chiều hướng không tốt, tôi thường khuyên cô ấy phải biết "giữ mình", đừng bao giờ đi quá giới hạn với người yêu. Vi cười cười, cho rằng tôi chưa yêu ai nên chưa biết tình yêu ngọt ngào thế nào? Rồi tần suất cô ấy ngủ qua đêm bên ngoài ngày càng nhiều. Tôi hỏi thì Vi lấp liếm, nói rằng đi chơi về khuya nên đến khách sạn ngủ và T luôn giữ gìn cho Vi, không bao giờ làm gì quá giới hạn cho phép cả. Nhưng sau đó, tôi vô tình phát hiện trong túi xách của cô ấy có bao cao su, chứng tỏ Vi đã nói dối tôi.

Về T, tôi không có ấn tượng tốt về anh ta. T có vẻ đàng hoàng, ăn nói cũng lịch sự nhưng thỉnh thoảng lại văng tục hoặc bàn về vấn đề tế nhị một cách thô thiển. Có mấy lần Vi dẫn người yêu về phòng ăn tối, tôi đều cảm thấy mất tự nhiên, T luôn nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Ảnh minh họa: Internet Tháng này, Vi lại dẫn người yêu về ngủ lại qua đêm. Dù không thích nhưng tôi cũng không thể đuổi T đi được. Tôi bảo Vi đưa người yêu đến nhà nghỉ thì cô ấy nói T đang thất nghiệp nên khó khăn. Bảo anh ta về nhà thì Vi lại bào chữa nhà T ở xa, trời thì tối khuya rồi nên cô ấy không yên tâm. Nhưng tôi thừa hiểu, Vi chỉ đang tìm cách để ở bên cạnh T mà thôi. Tối, hai người bọn họ ngủ trên gác, tôi nằm dưới sàn nhà. Nghe âm thanh tế nhị phát ra mà tôi ngượng đỏ mặt, phải lấy bông gòn bịt tai lại.

Đêm qua, khi đang ngủ thì tôi hốt hoảng giật mình khi có một "bàn tay đi lạc" lên ngực mình. Tôi định hét lên thì gã đàn ông ấy bịt miệng tôi lại rồi khe khẽ nói: "Là anh đây, là anh". Nghe giọng của T, tôi nổi đóa. T giải thích là mơ ngủ nên nhầm tôi là Vi? Nhầm thế nào được khi Vi ở trên gác còn tôi nằm ngay sàn nhà? Rõ ràng anh ta có mưu đồ xấu xa. Từ hôm qua đến giờ, tôi vừa muốn kể hết mọi chuyện cho Vi nghe để cô ấy nhận ra bộ mặt đểu cáng của T, lại vừa sợ cô ấy không tin lời mình. Vi rất yêu T, cô ấy sẽ đau khổ lắm nếu biết chuyện anh ta làm với tôi. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không ổn? Tôi nên chuyển trọ hay tiết lộ mọi chuyện đây?

Cho bạn thân vay 50 triệu, hứa hẹn đủ điều nhưng không thấy trả, 'bạo dạn' đưa ra một lời đề nghị khiến tôi sốc ngất Nhưng đã 4 tháng từ ngày Liên liên lạc, tôi vẫn chưa thấy cô ấy trả tiền. Tôi là đàn ông, cũng không muốn đi đòi tiền bạn bè, còn là phụ nữ. Thấy Liên vẫn đăng trạng thái trên Facebook, tôi cũng chỉ vào bình luận một câu vu vơ, như để nhắc cô ấy. Nhưng Liên không trả lời, như đang cố tình làm lơ.

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