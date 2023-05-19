Mẹ chồng nói rửa bát là việc của con dâu, nàng dâu mới cưới mở một đoạn ghi âm khiến mẹ chồng sững người 'hóa đá'

Tâm sự 19/05/2023 14:11

Vào ngày kết hôn, sau khi tiễn khách Lộ Thần vào phòng dọn dẹp đồ đạc. Đến bữa cơm chiều mẹ chồng gọi hai vợ chồng ăn cơm, sau bữa cơm Lộ Thần định đi vào trong phòng thì mẹ chồng nói cô rửa bát.

Lý Lộ Thần và chồng là bạn học cùng lớp, chồng cô là một anh chàng đẹp trai lại có tài trong khi đó Lộ Thần cũng là hoa khôi của khoa. Hai người thường học cùng nhau, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai về quê làm việc một thời gian. Hai năm sau cả hai chính thức tính chuyện cưới xin. Bố mẹ hai bên đã gặp nhau để bàn chuyện hôn sự của hai người, bố mẹ chồng sẽ hỗ trợ vợ chồng Lộ Thần tiền mua nhà ở thành phố, bên cạnh đó sính lễ cho đám cưới vào khoảng 300 triệu. Trong khi đó phía nhà gái sẽ lo phần nội thất cho căn nhà và hơn 700 triệu để mua xe. Đám cưới của Lộ Thần được tốt chức đúng vào ngày lễ tình nhân.

Mẹ chồng nói rửa bát là việc của con dâu, nàng dâu mới cưới mở một đoạn ghi âm khiến mẹ chồng sững người 'hóa đá' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đính hôn, Lộ Thần hỏi chồng rằng sau khi kết hôn việc nhà ai sẽ làm? Khi đó chồng cô nói rằng, cả hai người đều đi làm nên khá vất vả vì vậy cả hai sẽ cùng nhau làm việc nhà. Chồng Lộ Thần sẽ lo nấu nướng, rửa xoong nồi chén bát, trong khi Lộ Thần chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa. Chồng Lộ Thần nói nói rằng mùi dầu cùng nước rửa chén có hại cho phụ nữ.

Khi nghe những lời này, Lý Lộ Thần vô cùng xúc động, cô nói với chồng rằng mình đã ghi âm lại tất cả những gì anh nói để làm bằng chứng, sau này anh không được hối hận. Chồng Lộ Thần hứa rằng anh sẽ không bao giờ hối hận.

Vào ngày kết hôn, sau khi tiễn khách Lộ Thần vào phòng dọn dẹp đồ đạc. Đến bữa cơm chiều mẹ chồng gọi hai vợ chồng ăn cơm, sau bữa cơm Lộ Thần định đi vào trong phòng thì mẹ chồng nói cô rửa bát. Lúc này Lộ Thần nói với mẹ chồng rằng chồng cô sẽ rửa chén bát, cô hơi mệt. Vậy nhưng mẹ chồng Lộ Thần nói rằng tối tân hôn con dâu rửa chén bát là quy định từ trước đến nay của nhà chồng.

Lộ Thần đi vào phòng lấy máy ghi âm rồi bật lên cho mẹ chồng nghe, mẹ chồng nghe xong vô cùng tức giận nên đã bỏ về phòng. Trước khi đi bà mắng chồng Lộ Thần thật vô dụng, cưới con dâu kiểu gì không biết.

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