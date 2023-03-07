Nhờ nhân tình chọn quà tặng vợ, vừa mở ra tôi 'điếng người' rồi nhận ngay một cái tát trời giáng từ vợ, hôm sau thấy tờ đơn ly hôn trên bàn

Tâm sự 07/03/2023 04:15

Hôm đó, sau khi đã vui vẻ bên nhân tình, tôi đặt một lãng hoa đẹp, cầm theo hộp quà mà cô ấy mua giúp để mang về tặng vợ. Vợ cũng nấu sẵn những món tôi thích chờ tôi về ăn. Tối đó, 2 con tôi bận đi học thêm nên không có nhà. Khi mở món quà ra, thấy chiếc váy đẹp, sang trọng, vợ tôi hết sức vui mừng.

Trong mắt nhiều người khác, tôi là người đàn ông thành đạt. Tôi có sự nghiệp thành công, có gia đình hạnh phúc với người vợ đảm đang, tháo vát và 2 đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình cảm vợ chồng tôi không được mặn nồng như trước.  Có thể do chúng tôi đã ở bên nhau trong thời gian quá dài, trải qua quá nhiều chuyện nên tất cả chỉ dừng lại ở trách nhiệm và tình nghĩa. Hơn 2 năm về trước, vợ tôi mắc bệnh thoát vị đĩa đệm và phải điều trị dài ngày ở bệnh viện, tôi với vợ cũng không gần gũi với nhau từ đó.

Hơn 1 năm về trước, qua một chuyến công tác, tôi quen biết với Ly- cô thư ký trẻ đẹp của công ty đối tác. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác yêu mến, quyến luyến. Không ngờ, sau lần làm việc chung, Ly đã chủ động nhắn tin trò chuyện với tôi. 

Tôi với Ly yêu nhau từ lúc nào không biết. Có bồ trẻ, tôi cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn hẳn. Về nhà, tôi chẳng biết nói gì với vợ vì chúng tôi đã quá hiểu nhau trong khi ở bên Ly, tôi có hàng tá chuyện để tâm sự, chia sẻ với nàng. Không những thế, Ly còn rất khéo léo trong khoản phòng the, hơn hẳn vợ tôi.

Trong thời gian yêu Ly, tôi không tiếc tiền mua xe, mua nhà cho người tình trẻ. Ly chấp nhận là người tình trong bóng tối của tôi. Cô ấy chưa bao giờ đòi tôi ly dị vợ, cũng không đòi danh phận gì. Không những thế, Ly cũng khéo léo trong việc giúp tôi vun vén cho gia đình.  Ví dụ, những dịp tôi đi công tác, kết hợp du lịch với Ly, em đều thay tôi mua rất nhiều quà cáp cho vợ, các con tôi. Vợ tôi khi nhận được váy, nước hoa Ly mua tặng thì hết sức vui mừng và không hề nghi ngờ gì đến chuyện tôi bồ bịch bên ngoài. Vì vậy, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì bản thân vẫn hạnh phúc bên vợ và ấm êm bên bồ.

Nhưng tôi đã lầm và một sự việc xảy ra đã làm tôi cảm nhận ra rằng tôi là một người đàn ông tham lam và ích kỷ. Sắp đến ngày 8/3, tôi thấy 2 đứa con tôi đang chuẩn bị quà 8/3 tặng bà, tặng mẹ nên cũng nhắn tin nhờ Ly mua hộ tôi một chiếc váy đẹp để tặng quà 8/3 cho vợ.

Nhờ nhân tình chọn quà tặng vợ, vừa mở ra tôi 'điếng người' rồi nhận ngay một cái tát trời giáng từ vợ, hôm sau thấy tờ đơn ly hôn trên bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, sau khi đã vui vẻ bên nhân tình, tôi đặt một lãng hoa đẹp, cầm theo hộp quà mà cô ấy mua giúp để mang về tặng vợ. Vợ cũng nấu sẵn những món tôi thích chờ tôi về ăn. Tối đó, 2 con tôi bận đi học thêm nên không có nhà. Khi mở món quà ra, thấy chiếc váy đẹp, sang trọng, vợ tôi hết sức vui mừng.

Nhưng khi thấy 1 loạt ảnh rơi ra từ hộp quà, tôi và vợ đều hết sức hốt hoảng. Đó là những bức ảnh nóng tôi chụp với nhân tình. Hóa ra, Ly đã cố tình gửi thêm những bức ảnh đó để khiêu chiến với vợ tôi.

"Anh Trọng, anh tặng cho em cái gì thế này?", vợ tôi gào lên.

Dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện, vợ tôi tát tôi một cái trời giáng. Cô ấy trách móc tôi phản bội vợ con, ra ngoài tằng tịu với gái. Vợ tôi tuyên bố sẽ ly dị vì không thể tiếp tục chung sống với một người chồng như tôi.

Tôi gọi điện hỏi Ly thì Ly nói vì quá yêu tôi và cô ấy không muốn tiếp tục làm người tình trong bóng tối của tôi nữa. Cô ấy muốn có danh phận, muốn trở thành vợ của tôi. Chính vì vậy, Ly đã làm như vậy. 

Tôi không biết phải làm sao, phải nói thế nào với vợ. Vợ tôi đã viết sẵn đơn ly hôn và để trên bàn nhưng tôi cũng không dám ký. Tôi không muốn mất đi gia đình hạnh phúc này nhưng cũng không thể buông bỏ được bồ. Tôi bế tắc quá mọi người ơi. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

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