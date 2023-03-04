Ngang nhiên 'cướp' được anh từ tay vợ cũ, 2 năm sau, tôi 'hóa đá' khi gặp lại chị trong tình cảnh không thể đau đớn hơn

Tâm sự 04/03/2023 21:49

Người ta nói tôi là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác tôi không bận tâm bởi anh là thứ quý giá nhất với tôi lúc đó. Tôi như ngủ quên trong chiến thắng, tự đắc với thành quả của mình.

Tôi là tập 2 của chồng. Tôi quen anh ấy trong một lần đi gặp gỡ khách hàng. Lúc đó anh ấy đã có vợ và một cô con gái rất xinh xắn. Thực sự tôi biết đó là tội lỗi nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn bị anh cuốn hút và mê hoặc không rời. Tôi tìm cách tấn công anh, anh không từ chối và chính điều đó đã đẩy tôi đi xa hơn.

Đã có lúc tôi muốn dừng lại nhưng chỉ được vài 3 ngày tôi lại nhớ anh đến phát điên. Tôi luôn lấy lý do đó là do tình yêu chứ bản thân không có lỗi. Thậm chí khi vợ anh đến tìm tôi mong muốn tôi dừng lại bởi tôi còn trẻ, tôi xinh đẹp, nhà tôi có điều kiện nhưng càng làm thế tôi lại càng ngông ngênh hơn. Tôi luôn sống với ý nghĩ, thứ gì tôi muốn nhất định tôi phải có bằng được

Và cuối cùng, tôi có anh. Người ta nói tôi là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác tôi không bận tâm bởi anh là thứ quý giá nhất với tôi lúc đó. Tôi như ngủ quên trong chiến thắng, tự đắc với thành quả của mình.

Ngang nhiên 'cướp' được anh từ tay vợ cũ, 2 năm sau, tôi 'hóa đá' khi gặp lại chị trong tình cảnh không thể đau đớn hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sẽ chứng minh cho người ta thấy quyết định của tôi là không sai. Quả nhiên như vậy, cuộc sống của tôi và chồng cực kỳ tốt, anh ấy rất có trách nhiệm với tôi nhất là khi tôi sinh cho anh cậu con trai kháu khỉnh nhưng rồi mọi thứ cũng nhạt dần. Anh hay cáu gắt và cũng hay về trễ. Linh tính mách bảo, anh có nhân tình bên ngoài.

Tôi còn nhớ như in cái ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới, chồng tôi nói bận công việc về trễ. Tối đó, con tôi sốt cao nhập viện, tôi không gọi được cho chồng liền 1 mình ôm con đến bệnh viện. Con khóc, tôi cũng khóc theo. Nhưng đó chưa phải là nỗi đau quá lớn khi tôi nhìn thấy anh dắt tay vợ cũ từ phòng khám thai ra. Họ nhìn nhau âu yếm như thể "chưa bao giờ có cuộc chia ly" vậy.

Đúng, cái người mà chồng tôi đang cặp chẳng ai khác chính là vợ cũ anh ấy. Ngày đó tôi dùng đủ mọi cách để cướp chồng khỏi tay chị thì bây giờ tôi cũng phải nhận lại hậu quả từ việc mình gây nên.

Nhưng tại sao lại là chị ấy mà không phải một cô gái trẻ đẹp nào khác. Tôi cứ ngỡ mình là người chiến thắng nhưng không, cuộc đua này tôi thất bại thật rồi.

Nghĩ lấy chồng rồi được chồng nuôi, chẳng phải đi làm chi cho mệt, tôi bật ngửa khi nhận ngay 'kết đắng' này

Nghĩ lấy chồng rồi được chồng nuôi, chẳng phải đi làm chi cho mệt, tôi bật ngửa khi nhận ngay 'kết đắng' này

Có người nghĩ phụ nữ lấy chồng, xem như bước sang một trang mới đầy màu sắc. Có người cùng ăn cùng ngủ, không phải là hạnh phúc lắm sao?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường