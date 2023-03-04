Nghĩ lấy chồng rồi được chồng nuôi, chẳng phải đi làm chi cho mệt, tôi bật ngửa khi nhận ngay 'kết đắng' này

Tâm sự 04/03/2023 13:10

Có người nghĩ phụ nữ lấy chồng, xem như bước sang một trang mới đầy màu sắc. Có người cùng ăn cùng ngủ, không phải là hạnh phúc lắm sao?

Họ nghĩ lấy chồng rồi được chồng nuôi, chẳng phải đi làm chi cho mệt. Nhưng thực tế chẳng có ai nuôi ai ở đây cả. Trong hôn nhân nếu bạn không thật sự cố gắng, suốt đời cũng chẳng mong hạnh phúc. Vì vậy đừng vì muốn thử cảm giác có chồng như thế nào mà vội sa chân, hãy thành gia lập thất khi đã sẵn sàng.

Vả lại cuộc đời phụ nữ lấy chồng muộn một chút cũng chẳng sao. Đã là phụ nữ hiện đại, việc của bạn là phải kiếm tiền, chứ không phải đến tuổi đó bắt buộc phải lấy chồng như cha mẹ mong muốn. 

Nếu H'Hen Niê lấy chồng ở độ tuổi 14 thì bây giờ làm gì có cô hoa hậu xinh đẹp, tài giỏi bao người ngưỡng mộ? Nếu cô ấy chấp nhận một cuộc sống như những người phụ nữ khác, làm gì có được thành tựu đáng nể như ngày hôm nay. Có thể nói việc lấy chồng sớm làm cản trở cuộc sống của phụ nữ rất nhiều.

Ai nói lấy chồng rồi sẽ được tiếp tục đi học, đi làm, thực hiện ước mơ? Ai nói lấy chồng rồi cứ tự do sống cuộc đời mình thích? Phụ nữ lấy chồng như chim trong lồng, cá trong chậu, khó lòng mà được tự do như ý mình mong muốn. Dù muốn dù không, bạn cũng phải phụ thuộc vào một người, đó là chồng.

Nghĩ lấy chồng rồi được chồng nuôi, chẳng phải đi làm chi cho mệt, tôi bật ngửa khi nhận ngay 'kết đắng' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chí tại bốn phương, phụ nữ cũng có quyền được mơ ước và thực hiện những điều mình thích. Phụ nữ khi sinh ra không nhất định phải lấy chồng, sinh con, mà là sống một cuộc đời đúng nghĩa như mình mong muốn.

Tuổi thanh xuân cứ sống hết mình, đừng vội ràng buộc mình với hôn nhân. Hãy bỏ ngoài tai những lời như “bao giờ lấy chồng?”. Đó không phải là câu hỏi mà bạn nhất định phải trả lời. Bạn có quyền phớt lờ và sống theo cách mình thích. Không ai có quyền xen vào cuộc sống của bạn và quyết định thay.

Trước khi duyên đến, hãy hưởng một cuộc sống tự do. Nếu có ai hỏi “sao giờ này chưa có bồ, chưa có chồng?”, hãy dõng dạc nói rằng mình không thích. Cuộc đời phụ nữ đâu nhất thiết phải dựa dẫm vào một người đàn ông mới tốt.

Kết hôn sớm hay muộn không quan trọng bằng việc bạn đã sống hết mình, làm hết sức với khoảng thời gian độc thân của mình hay chưa. Đừng bao giờ lên kế hoạch cho tương lai như bao nhiêu tuổi phải có nhà cửa, bao nhiêu tuổi phải lấy chồng. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và sống hết mình với tuổi thanh xuân.

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Đời người đàn ông, cả đời chỉ biết đến một người phụ nữ là vợ thì quá kém cỏi mà hèn nhát, về nhà có vợ, ra ngoài có người tình nóng bỏng, cuộc sống như vậy mới thỏa mãn đủ đầy.

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