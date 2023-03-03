Sướng lên tiên khi ân ái đầy mặn nồng với người tình nóng bỏng, bất ngờ nghe em tâm thì tôi hết hồn, chạy thục mạng ra khỏi phòng

Vợ tôi sau khi sinh 2 đứa con thì già xấu xuống sắc đi nhiều. Nói thật là nhìn cô ấy, tôi không còn nhiều cảm hứng. Bạn bè trong nhóm chơi chung của tôi, 5 thằng thì đến 4 thằng có bồ rồi, chỉ còn mình tôi mà thôi. Thấy bạn bè như vậy tôi cũng kém miếng khó chịu.

Từ trước tôi vẫn lập quỹ đen nhưng từ khi có ý định bao bồ trẻ thì tôi viện cớ dịch bệnh công ty nợ lương, không mang tiền về cho vợ nữa. Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi quen được Hương, một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, vẫn độc thân chưa từng kết hôn.

Tôi nói dối cô ấy là mình vẫn độc thân chưa có vợ. Mấy thằng bạn trong nhóm đứa nào chẳng diễn bài ấy, mới lừa được những cô nàng xinh xắn ngây thơ. Hương năm nay 30 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Hương bảo sợ hôn nhân, sợ đàn đàn ông lúc yêu một đằng nhưng cưới về một nẻo. Nếu Hương cứ thích độc thân như vậy đến hết đời thì tốt quá, vừa hay phù hợp với tôi.

Sau một tháng tán tỉnh, quà cáp tới tấp, dẫn đi ăn đi chơi nhiệt tình, cuối cùng cô nàng cũng đồng ý qua đêm với tôi. Lúc cửa phòng khách sạn đóng lại, thú thật tôi hồi hộp như trai mới lớn biết yêu vậy. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm cưới vợ thì tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Hương lại xinh đẹp nóng bỏng như thế, chắc chắn là sẽ cho tôi một đêm không thể nào quên.

Quả đúng như vậy, dáng người Hương thon thả với phần bụng phẳng lì chứ không sồ sề thô ráp như vợ tôi. Cô ấy còn đặc biệt cởi mở nhiệt tình, không ngại thử nghiệm những thứ mới, riêng vợ tôi rất bảo thủ và thiếu chủ động. Hương cho tôi những cảm giác khác biệt một trời một vực. Giờ tôi mới hiểu tại sao đàn ông lại thích ngoại tình đến thế. Và một lần đã ngoại tình thì sẽ nghiện.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi mệt lử đử ôm Hương vào lòng giục cô nàng đi ngủ. Nhưng Hương vẫn rất tỉnh táo, còn đòi nằm nói chuyện tâm sự. Sau khi nghe người tình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Sau đó Hương đột ngột hỏi 1 câu khiến tôi giật mình tỉnh táo lại:

- Ăn xong cái Tết này, mình cùng nhau đến một nơi không ai biết sống cuộc đời khác anh nhé. Em thật sự muốn được bên anh đến hết đời.

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- Anh… cũng muốn bên em trọn kiếp nhưng tại sao phải bỏ đi vậy em?

- Vì…

Hương ngắc ngứ một lát tôi tiết lộ sự thật khiến tôi chao đảo. Không thể ngờ nổi cho đến bây giờ Hương vẫn chưa kết hôn là vì một nguyên nhân khó nói. Cách đây 7 năm, Hương từng yêu 1 gã đàn ông là dân xã hội. Lúc yêu được anh ta chiều lên tận mây xanh, sung sướng lắm. Ai ngờ yêu 2 năm thì gã ta phạm tội phải đi tù, cho đến bây giờ qua 5 năm vẫn chưa mãn hạn. Gã ta đi tù rồi nhưng anh em xã hội, người nhà hắn thì vẫn trông chừng Hương sát sao, bắt cô ấy phải thủ tiết chờ hắn ta ra tù làm đám cưới, không được bỏ đi lấy chồng. Hương mang tiếng còn độc thân mà chẳng khác gì đã kết hôn, yêu tôi cũng phải lén lút. Đó là lý do Hương rủ tôi đến một nơi khác không ai biết để làm lại từ đầu.

- Nếu họ biết em yêu anh thì chắc chắn là cả em và anh sẽ không thể lành lặn được đâu. Anh không biết chúng đáng sợ khủng khiếp thế nào. Vậy nên em mới phải sống trong gông cùm như vậy suốt 5 năm qua. Anh sẽ đưa em đi trốn, cứu vớt cuộc đời em chứ?

Tôi kêu ông nói mà rùng mình ớn lạnh, sợ hãi mềm oặt cả người. Tôi chỉ là một người bình thường, làm sao chống lại được những kẻ giang hồ đầu gấu kia. Cay đắng và không cam lòng chút nào! Sau cả tháng tán tỉnh nhiệt tình mới được một đêm “lên tiên” mà đã phải đối mặt với chuyện oái oăm quái gở đến mức này?

Lừa cho Hương ngủ, tôi lập tức mặc quần áo rồi chạy trốn như bay khỏi khách sạn. Cũng may khi tán tỉnh Hương thì tôi nói dối về chỗ làm chỗ ở, giờ chỉ cần chặn liên lạc là cô nàng khó mà tìm được tôi. Ăn vụng phiêu lưu kích thích thật nhưng cũng đáng sợ quá. Cả đời này chắc tôi không lặp lại lần thứ hai!