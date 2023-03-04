Đang tranh luận nảy lửa với chồng, bỗng anh thốt lên một câu khiến tôi 'chết lặng', liền suy nghĩ về đơn ly hôn

Tâm sự 04/03/2023 20:40

Nhưng rồi chính những người đàn ông cùng tụ tập với họ ấy cũng sẽ phân trần với vợ của họ rằng họ chẳng muốn thế một chút nào. Vậy thì ai ép ai?

Tôi vừa kết thúc trận tranh luận nảy lửa với chồng chiều qua, về việc tại sao anh ấy luôn có lý do để bận rộn mỗi khi tôi cần người trông con, cần ai đó làm bớt việc nhà, hay đơn giản là cần người cùng mình đi xem phim, đi ăn một món mới nào đó. Chồng tôi thốt lên: “Em sẽ không bao giờ hiểu được thế giới đàn ông, vì em là phụ nữ”. Được thôi, vì tôi là phụ nữ, nên tôi thấy quả thật đàn ông hầu như luôn là những kẻ ngụy biện, ngụy biện cho sự vô tâm và ích kỷ của mình.

 Đàn ông, trước tiên họ luôn là những người đi làm sớm và về nhà sau cùng, với lý do nghe có vẻ rất cao cả: “giao lưu với đối tác vì công việc”. Theo đó, họ đi nhậu là vì công việc, họ đi chơi với anh em là vì công việc, thậm chí ngồi nhà chơi game online với chiến hữu cũng là vì công việc. Nếu người vợ nào có trót căn vặn, cằn nhằn, ngay lập tức sẽ bị quy kết rằng “không rộng lượng”.

Đàn bà ấy mà, sao hiểu được sự giao thiệp của đàn ông. Mỗi buổi nhậu, mỗi lần nâng ly, mỗi trận game… đều là vì sự nghiệp, cao hơn nữa là vì sự đủ đầy no ấm của vợ con. Rằng thì những người vợ chẳng thấu hiểu nỗi vất vả của chồng, khi cứ đòi hỏi một người chồng vừa biết kiếm tiền vừa có đủ đầy thời gian dành cho gia đình.

Nhưng ngược về cái quan niệm đàn ông muốn kiếm tiền là phải đi nhậu, phải đi chơi, phải giao lưu online lẫn offline với nhau đó, tôi thấy nó chỉ là ngụy biện. Chồng của người phụ nữ này tụ tập cùng chồng của người phụ nữ kia, và phân trần với vợ rằng thực ra họ chẳng muốn thế một chút nào, họ muốn về nhà ngồi vào mâm cơm nóng hổi với vợ con chứ chẳng phải dô hò nâng ly trong quán nhậu, họ muốn chui vào chăn ấm đi ngủ chứ chẳng phải khoanh chân lên ghế cày game…

Đang tranh luận nảy lửa với chồng, bỗng anh thốt lên một câu khiến tôi 'chết lặng', liền suy nghĩ về đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi chính những người đàn ông cùng tụ tập với họ ấy cũng sẽ phân trần với vợ của họ rằng họ chẳng muốn thế một chút nào. Vậy thì ai ép ai? Chẳng ai ép họ cả. Chính họ tạo ra quan niệm đầy vô lý ấy như một cách ngụy biện cho sự ích kỷ của mình, cho những bữa cơm vắng mặt, cho những chiếc giường trống trải một bên, cho những lần về muộn, cho những phút vợ thiếu chồng, con thiếu bố.

Cách đây rất lâu, tôi từng đọc được một câu khiến mình rất tâm đắc: “Người muốn làm việc lớn, trước tiên phải biết làm việc nhỏ”. Có vẻ như rất nhiều người đàn ông quên điều đó, khi họ muốn chinh phục cả thế giới mà chẳng đủ kiên nhẫn trông con 10 phút, chẳng thể tự rửa dù chỉ một cái thìa, chẳng đủ ý thức để vứt một chiếc áo bẩn vào máy giặt thay vì vo tròn quẳng đâu cũng được.

Một người bạn của tôi phàn nàn rằng vợ anh ta luôn cằn nhằn việc chồng không bao giờ chịu làm một chút xíu việc nào trong nhà, không chịu dành thời gian chơi cùng con. Theo anh, nấu cơm, rửa bát, quét nhà là chuyện vớ vẩn, chuyện của phụ nữ. Đàn ông là người sẽ leo lên mái nhà khi nhà dột, sẽ sửa hệ thống điện khi trục trặc… to tát và nghiêm trọng biết bao nhiêu. Nhưng thử hỏi, mái nhà bao lâu mới dột một lần? Thay chiếc bóng điện mất bao nhiêu công sức?

Trong khi cơm ngày nào cũng phải ăn, quần áo ngày nào cũng phải giặt, nhà ngày nào cũng phải lau, con mỗi ngày mỗi lớn, càng thêm bận rộn nhiêu khê. Những việc mà đàn ông cho là nhỏ nhặt ấy lại là những việc thiết yếu cho cuộc sống, mà nếu thiếu, chính anh ta cũng không chịu được. Vậy thì việc nào mới là việc vớ vẩn, thưa các anh?

Khi yêu nhau, đàn ông luôn thề thốt sẽ trao cả cuộc đời mình cho người phụ nữ anh ta theo đuổi. Nhưng sau khi cưới, cũng chính đàn ông luôn đòi hỏi có thế giới riêng của mình. Anh ta vô tâm không biết rằng, để anh ta có thể bảo toàn được thế giới riêng bất khả xâm phạm, thế giới riêng của người vợ sẽ bị cắt đi một chút, xén đi một chút mỗi ngày, đến khi chẳng còn gì.

Người phụ nữ sau khi kết hôn cam tâm vứt bỏ thế giới riêng của mình, dành toàn bộ quỹ thời gian và tâm trí cho gia đình, trong khi hầu như đàn ông chẳng mảy may nhón tay bỏ một chút thời gian riêng của mình vào quỹ thời gian chung ấy. Hai người sống trong một gia đình, người này bo bo giữ thì người còn lại phải bỏ ra toàn bộ. Thời gian chẳng như tiền bạc có thể kiếm lại, mua lại được. Người phụ nữ mất đi những năm tuổi xuân, mất đi sự thảnh thơi, mất đi sự nhẹ nhõm… mãi mãi không có gì bù đắp lại được.

Tôi ghét vô cùng mỗi khi đàn ông biện hộ cho các thói xấu của mình bằng câu: “Đàn ông phải thế”. Những chuẩn mực vô lý ấy ở đâu ra, chẳng phải do chính đàn ông tạo ra để ngụy biện cho mình sao? Họ bằng lòng với những quan điểm đàn ông phải nhậu nhẹt, phải tụ tập bạn bè, phải có thú vui, phải có không gian riêng…, nhưng lại thờ ơ với những điều cần thiết rõ ràng rằng đàn ông phải biết làm việc nhà, phải biết dành thời gian cho gia đình, phải biết chăm sóc gần gũi con cái, phải biết tôn trọng cái gọi là “gia đình”.

Chị dâu sinh đến đứa thứ 3 nhưng vẫn xinh đẹp ngời ngời, tôi sang xin bí kíp thì 'sốc tận óc' khi biết lý do

Chị dâu sinh đến đứa thứ 3 nhưng vẫn xinh đẹp ngời ngời, tôi sang xin bí kíp thì 'sốc tận óc' khi biết lý do

Dạo gần đây gặp lại chị dâu, tôi thấy chị càng ngày càng xinh đẹp, ai cũng khen chị đẻ nhiều con lại càng đẹp ra. 1 lần chị về thăm bố mẹ, tôi đã hỏi chị.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 28 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 14 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường