Khi tôi vừa xách lỉnh kỉnh các thứ vào đến sân nhà bố mẹ chồng thì vừa hay gặp một người phụ nữ trẻ từ trong nhà đi ra. Cô ta nhìn thấy tôi có vẻ rất bất ngờ, tôi mỉm cười chào hỏi thì cô ta gật đầu qua loa một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Cuối tuần vừa rồi, tôi mua nhiều đồ ăn thức uống và quà cáp đến nhà bố mẹ chồng chơi. Vợ chồng tôi ở riêng ngay sau đám cưới, khoảng 2 tuần lại về chơi với bố mẹ chồng dịp cuối tuần.

Tôi vào nhà, mẹ chồng cũng giật mình khi nhìn thấy con dâu. Làm như không có chuyện gì, tôi hỏi thăm về vị khách nữ lúc nãy. Mẹ chồng lúng túng bảo đó là con gái một người bạn của bà đến chơi.

Khuôn mặt người phụ nữ đó rất lạ lẫm, tôi không hề quen biết. Chắc hẳn là cô ta cũng không quen tôi. Nhưng sự kinh ngạc bất ngờ mà cô ta thể hiện ra sao bất thường đến vậy? Nếu không quen tôi thì tại sao lại có vẻ mặt khó tả đến thế? Vừa giật mình lại có chút hoang mang sợ hãi và cả tức giận, không cam lòng?

Ánh mắt tôi chợt dừng lại trên bức ảnh gia đình treo tường. Bức ảnh chụp từ trước khi tôi về làm dâu, lúc ấy chỉ có bố mẹ chồng, chồng tôi và em gái anh. Tôi bủn rủn chân tay khi phát hiện ra một thứ đặc biệt trên tay mẹ chồng đeo khi chụp bức ảnh ấy.

Tôi cố gắng che giấu những cảm xúc dâng trào trong lòng, thản nhiên ở lại ăn bữa cơm trưa với mẹ chồng sau đó mới xin phép ra về. Song tôi không trở lại nhà ngay mà ghé qua một văn phòng thám tử tư có tiếng. Tôi thuê họ theo dõi động tĩnh của chồng mình và cả bố mẹ chồng.

Không thể tin nổi, sau đúng 1 tháng, tôi đã khám phá ra một bí mật khủng khiếp mà họ rắp tâm che giấu tôi bấy lâu nay. Vì họ rất kín kẽ và vì lần đụng độ bất ngờ giữa tôi với người phụ nữ đó ngày hôm ấy nên họ cẩn trọng hơn nhiều, mãi một tháng sau tôi mới có được bằng chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong bức ảnh mẹ chồng chụp cùng chồng con, bà đeo một chiếc vòng ngọc màu hồng vô cùng cùng tinh tế. Tôi nhớ là khi về ra mắt đã hỏi chồng về chiếc vòng đó. Vì lúc đó tôi không thấy mẹ chồng đeo nữa. Anh bảo đó là chiếc vòng gia truyền mà bà nội anh để lại cho con dâu nhưng sau này chẳng may bị mất rồi.

Vậy mà hôm đó tôi lại nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay của người phụ nữ kia. Ban đầu tôi không để ý lắm cho đến khi bước vào nhà và nhìn lên bức tranh trên tường. Bà nội chồng để lại cho con dâu, dường như đó là vật gia truyền gia đình anh truyền lại cho con dâu các thế hệ thì phải. Tôi là vợ anh mà không được sở hữu, chiếc vòng lại nằm trên tay một người phụ nữ xa lạ!

Từ kết quả theo dõi thu được, tôi mới biết người phụ nữ đó là người yêu cũ của chồng tôi. Nói vậy cũng không đúng vì cô ta đã sinh một đứa con cho anh, hiện tại có thể coi như phòng nhì. Nhưng rõ ràng địa vị của cô ta trong lòng chồng tôi và gia đình chồng không bình thường. Cô ta quả thật là con gái một người bạn của mẹ chồng nhưng bà ấy đã mất từ lâu. Và mẹ chồng tôi nuôi cô ta từ lúc còn nhỏ, xác định là con dâu trong nhà.

Khổ nỗi khi cô ta và chồng tôi chuẩn bị kết hôn thì nhà chồng lại phá sản. Nếu hai người lấy nhau, cả đời sẽ sống trong nghèo khổ. Đó là lý do mà họ tạm thời chia ly dù cô ta đã mang thai. Rồi chồng làm quen tán tỉnh tôi, cũng do gia đình tôi làm ăn buôn bán phát đạt, có cơ ngơi đáng nể. Cũng chỉ lợi dụng mà thôi, bảo sao anh ta chưa muốn sinh con. Chỉ sợ sau khi đã bòn rút lợi dụng chán chê thì sẽ đá tôi như một chiếc giẻ lau.

Căm hận tột cùng nhưng càng căm hận thì tôi càng phải tỏ ra thản nhiên để tìm cách trả đũa những con người ấy thật xứng đáng. Giờ họ vẫn chưa biết là tôi đã rõ mọi chuyện. Xin mọi người cho tôi vài cao kiến.