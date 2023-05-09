Nhìn ảnh gia đình chồng treo trên tường, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật kinh hoàng đằng sau qua chiếc vòng tay

Tâm sự 09/05/2023 10:58

Khuôn mặt người phụ nữ đó rất lạ lẫm, tôi không hề quen biết. Chắc hẳn là cô ta cũng không quen tôi. Nhưng sự kinh ngạc bất ngờ mà cô ta thể hiện ra sao bất thường đến vậy? Nếu không quen tôi thì tại sao lại có vẻ mặt khó tả đến thế?

Cuối tuần vừa rồi, tôi mua nhiều đồ ăn thức uống và quà cáp đến nhà bố mẹ chồng chơi. Vợ chồng tôi ở riêng ngay sau đám cưới, khoảng 2 tuần lại về chơi với bố mẹ chồng dịp cuối tuần.

Khi tôi vừa xách lỉnh kỉnh các thứ vào đến sân nhà bố mẹ chồng thì vừa hay gặp một người phụ nữ trẻ từ trong nhà đi ra. Cô ta nhìn thấy tôi có vẻ rất bất ngờ, tôi mỉm cười chào hỏi thì cô ta gật đầu qua loa một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Khuôn mặt người phụ nữ đó rất lạ lẫm, tôi không hề quen biết. Chắc hẳn là cô ta cũng không quen tôi. Nhưng sự kinh ngạc bất ngờ mà cô ta thể hiện ra sao bất thường đến vậy? Nếu không quen tôi thì tại sao lại có vẻ mặt khó tả đến thế? Vừa giật mình lại có chút hoang mang sợ hãi và cả tức giận, không cam lòng?

Tôi vào nhà, mẹ chồng cũng giật mình khi nhìn thấy con dâu. Làm như không có chuyện gì, tôi hỏi thăm về vị khách nữ lúc nãy. Mẹ chồng lúng túng bảo đó là con gái một người bạn của bà đến chơi.

Ánh mắt tôi chợt dừng lại trên bức ảnh gia đình treo tường. Bức ảnh chụp từ trước khi tôi về làm dâu, lúc ấy chỉ có bố mẹ chồng, chồng tôi và em gái anh. Tôi bủn rủn chân tay khi phát hiện ra một thứ đặc biệt trên tay mẹ chồng đeo khi chụp bức ảnh ấy.

Tôi cố gắng che giấu những cảm xúc dâng trào trong lòng, thản nhiên ở lại ăn bữa cơm trưa với mẹ chồng sau đó mới xin phép ra về. Song tôi không trở lại nhà ngay mà ghé qua một văn phòng thám tử tư có tiếng. Tôi thuê họ theo dõi động tĩnh của chồng mình và cả bố mẹ chồng.

Không thể tin nổi, sau đúng 1 tháng, tôi đã khám phá ra một bí mật khủng khiếp mà họ rắp tâm che giấu tôi bấy lâu nay. Vì họ rất kín kẽ và vì lần đụng độ bất ngờ giữa tôi với người phụ nữ đó ngày hôm ấy nên họ cẩn trọng hơn nhiều, mãi một tháng sau tôi mới có được bằng chứng.

Nhìn ảnh gia đình chồng treo trên tường, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật kinh hoàng đằng sau qua chiếc vòng tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong bức ảnh mẹ chồng chụp cùng chồng con, bà đeo một chiếc vòng ngọc màu hồng vô cùng cùng tinh tế. Tôi nhớ là khi về ra mắt đã hỏi chồng về chiếc vòng đó. Vì lúc đó tôi không thấy mẹ chồng đeo nữa. Anh bảo đó là chiếc vòng gia truyền mà bà nội anh để lại cho con dâu nhưng sau này chẳng may bị mất rồi.

Vậy mà hôm đó tôi lại nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay của người phụ nữ kia. Ban đầu tôi không để ý lắm cho đến khi bước vào nhà và nhìn lên bức tranh trên tường. Bà nội chồng để lại cho con dâu, dường như đó là vật gia truyền gia đình anh truyền lại cho con dâu các thế hệ thì phải. Tôi là vợ anh mà không được sở hữu, chiếc vòng lại nằm trên tay một người phụ nữ xa lạ!

Từ kết quả theo dõi thu được, tôi mới biết người phụ nữ đó là người yêu cũ của chồng tôi. Nói vậy cũng không đúng vì cô ta đã sinh một đứa con cho anh, hiện tại có thể coi như phòng nhì. Nhưng rõ ràng địa vị của cô ta trong lòng chồng tôi và gia đình chồng không bình thường. Cô ta quả thật là con gái một người bạn của mẹ chồng nhưng bà ấy đã mất từ lâu. Và mẹ chồng tôi nuôi cô ta từ lúc còn nhỏ, xác định là con dâu trong nhà.

Khổ nỗi khi cô ta và chồng tôi chuẩn bị kết hôn thì nhà chồng lại phá sản. Nếu hai người lấy nhau, cả đời sẽ sống trong nghèo khổ. Đó là lý do mà họ tạm thời chia ly dù cô ta đã mang thai. Rồi chồng làm quen tán tỉnh tôi, cũng do gia đình tôi làm ăn buôn bán phát đạt, có cơ ngơi đáng nể. Cũng chỉ lợi dụng mà thôi, bảo sao anh ta chưa muốn sinh con. Chỉ sợ sau khi đã bòn rút lợi dụng chán chê thì sẽ đá tôi như một chiếc giẻ lau.

Căm hận tột cùng nhưng càng căm hận thì tôi càng phải tỏ ra thản nhiên để tìm cách trả đũa những con người ấy thật xứng đáng. Giờ họ vẫn chưa biết là tôi đã rõ mọi chuyện. Xin mọi người cho tôi vài cao kiến.

Ầm ĩ gọi cả nhà chồng đến bắt gian, tôi suýt ngất khi vé tấm chăn ra, nhìn thấy gương mặt của kẻ thứ ba

Ầm ĩ gọi cả nhà chồng đến bắt gian, tôi suýt ngất khi vé tấm chăn ra, nhìn thấy gương mặt của kẻ thứ ba

Tôi quyết định sẽ làm ra ngô ra khoai chuyện này, để bố mẹ anh chứng kiến cảnh tượng anh ngoại tình. Từ nay về sau, anh sẽ không còn dám dở thói trăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 15 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 27 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm