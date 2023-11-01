Nhắm mắt lên xe hoa cùng chồng già, cả tuần trăng mật anh không để tôi yên ngày nào, nhưng sau mỗi lần gần gũi, tâm can tôi như vụn vỡ vì tủi nhục

Tâm sự 01/11/2023 07:30

Trước khi cưới, Thắng đã gửi cho bố mẹ tôi 200 triệu để giúp bố mẹ tôi sửa sang lại căn nhà cũ, coi như đó là món quà ra mắt. Bố mẹ và tôi đều vui mừng lắm.

Sau khi học hết lớp 12, tôi không thi đại học mà theo một người chị họ ra thành phố làm phục vụ ở một nhà hàng. Công việc vất vả, đồng lương bèo bọt, tôi sinh ra chán nản. Tìm được một vài thông tin trên mạng, tôi bỏ việc ở nhà hàng, xin làm việc ở một quán bar.

Cũng ở đây, tôi quen biết Thắng, một doanh nhân giàu có hơn tôi đến 30 tuổi. Thắng thấy tôi trẻ đẹp, dễ gần, anh theo đuổi tôi ra mặt.

Trong những lần gặp gỡ, Thắng tâm sự với tôi rằng anh đã qua một đời vợ và có 2 đứa con đều đã trưởng thành. Trong hai con anh, có một người thậm chí còn lớn hơn tuổi tôi. Thắng kể rằng anh mải mê công việc, không có thời gian quan tâm đến gia đình nên vợ anh đã ngoại tình, cặp kè với một chàng trai kém tuổi. Họ công khai qua lại khiến anh rất đau khổ.

Nhắm mắt lên xe hoa cùng chồng già, cả tuần trăng mật anh không để tôi yên ngày nào, nhưng sau mỗi lần gần gũi, tâm can tôi như vụn vỡ vì tủi nhục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe Thắng tâm sự về chuyện hôn nhân của mình tôi thấy thương và thông cảm cho anh. Hẹn hò với anh một thời gian, Thắng ngỏ ý muốn cùng tôi nói chuyện nghiêm túc nhưng anh mặc cảm vì bản thân đã có 1 đời vợ, có 2 con riêng nên nói tôi suy nghĩ kỹ. Tôi nghe mẹ phân tích thiệt hơn và cũng đã toan tính nhiều trong cuộc hôn nhân này.

Không yêu Thắng nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi lấy được một người đàn ông giàu có như Thắng, tôi sẽ sớm đổi đời, một bước lên tiên. Vì hiện giờ, tôi có cố gắng làm việc cũng chỉ vì đồng tiền. Lấy chồng giàu, tôi có tiền theo cách dễ dàng và nhàn hạ hơn rất nhiều.

Nghĩ là làm, tôi chấp nhận lấy Thắng sau một tuần suy nghĩ. Chấp nhận lấy Thắng, tôi nghe được không ít lời xì xào, dị nghị. Người nói tôi ham tiền, người nói tôi ngu dại nhưng tôi tin tưởng vào quyết định của mình. Trước khi cưới, Thắng đã gửi cho bố mẹ tôi 200 triệu để giúp bố mẹ tôi sửa sang lại căn nhà cũ, coi như đó là món quà ra mắt. Bố mẹ và tôi đều vui mừng lắm.

Nào ngờ, đêm tân hôn đến, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Thắng tuy đã 50 tuổi nhưng có vẻ do vắng vợ lâu ngày nên anh có vẻ rất sung mãn. Trong một đêm, tôi chỉ có thể chợp mắt được 2 tiếng. 

Ngay sau đám cưới, tôi với chồng đi tuần trăng mật ở Đà Nẵng. Vừa đến phòng khách sạn sau một quãng thời gian di chuyển dài, khi tôi còn chưa hết mệt mỏi, chồng tôi đã hùng hục đòi hỏi tôi phải chiều chuộng. Tôi vừa mệt, vừa bối rối nên chưa muốn Thắng âu yếm. Tuy nhiên, chồng tôi lập tức trở mặt, quát lớn: “Giờ em đã là của anh, anh đã tốn rất nhiều tiền để lo cho em, cưới em làm vợ vì vậy em phải biết nghe lời”.  

Nhắm mắt lên xe hoa cùng chồng già, cả tuần trăng mật anh không để tôi yên ngày nào, nhưng sau mỗi lần gần gũi, tâm can tôi như vụn vỡ vì tủi nhục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày thứ 5, tôi nói hết lời hết lẽ thì Thắng mới chịu cho tôi ra ngoài đi dạo và ngắm cảnh biển. Trên đường đi, do mải mê dùng điện thoại, tôi có vô tình chạm vào một chàng trai nên xin lỗi anh ấy thì chồng tôi ghen tuông, tát vào mặt tôi rồi mắng: “Cố tình làm trò để làm quen với trai hả? Thật không biết xấu hổ.” Cứ mỗi lần tôi tỏ thái độ hay làm gì trái ý, chồng tôi lại chửi mắng rồi vung tay dọa đánh.

Sau tuần trăng mật, tôi cảm thấy tủi nhục, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Phải chăng tôi đã quá vụ lợi trong cuộc hôn nhân này nên giờ tôi đang phải trả giá cho những gì mình đã làm?

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Sau khi gần gũi, vợ tôi thấy trong ví tôi chỉ còn 50 ngàn đồng. Tôi nói hôm nay chưa có tiền mặt, hay là vợ ghi nợ đi rồi lần sau tôi sẽ trả bù. Vợ tôi đáp lại một câu khiến tôi sốc tận óc:

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