Người phụ nữ U50 ngoại tình với trai trẻ kém 20 tuổi, sau khi bị phát hiện liền nói một câu khiến chồng choáng váng ngã quỵ

Tâm sự 09/02/2023 06:50

Chị nghĩ rằng chị và chàng trai trẻ kia là tình yêu đích thực của nhau. Chị nói mình đã không được trải nghiệm một tình yêu lãng mạn khi còn trẻ, bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được.

Chị Hạnh và chồng đã kết hôn được 20 năm. Hai người sinh được hai con, một nam một nữ, là một gia đình ấm áp hạnh phúc. Trong mắt người ngoài, họ là những người có cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, kể từ khi chị Hạnh bắt đầu sử dụng mạng xã hội, chị dần nghiện việc trò chuyện trực tuyến đến mức không thể kiềm chế, tâm trạng cũng thay đổi.

Chị dường như không còn quan tâm đến công việc gia đình, đối với bản thân và con cái cũng thường không quan tâm. Thậm chí có lúc buổi tối về nhà muộn, chị nói là cùng đám chị em bạn dì thư giãn, thật ra là giấu chồng đi gặp gỡ người quen biết trên mạng xã hội, mà người kia là nam sinh, mới 18 - 20, trẻ, đẹp trai.

Hai người đã lén lút nói chuyện hơn nửa năm, sau đó là lén lút gặp mặt, còn khiến chồng chị Hạnh bị cắm sừng. Lúc đi làm về, thấy vợ không có ở nhà, anh nghĩ chắc chi đi chơi với bạn bè, thế nhưng chị lại đi qua đêm, đến sáng mới gửi cho anh 1 tin nhắn thông báo: “Tối qua em ở nhà cái Hiền (bạn thân). Lâu hai đứa không gặp”.

Khi chị mệt mỏi trở về nhà, chồng chị đã ngay lập tức nhận ra sự bất thường rõ ràng. Trên cổ chị có rất nhiều dấu đỏ, điều này làm anh không thể không nghi ngờ. Không kiềm chế được sự tò mò của mình, anh lén xem trộm lịch sử nhắn tin trong điện thoại di động của chị và biết được sự thật. Trong nháy mắt anh liền sụp đổ, ngay lập tức cho chị 1 cái bạt tai.

Người phụ nữ U50 ngoại tình với trai trẻ kém 20 tuổi, sau khi bị phát hiện liền nói một câu khiến chồng choáng váng ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nghĩ đến tình cảm vợ chồng 20 năm, con cái cũng đều đã lớn cả, anh không đành lòng nhìn một gia đình hoàn mỹ tan vỡ nên vẫn thuyết phục vợ “quay đầu là bờ”, trở về sống tốt bên gia đình. Lại chẳng ngờ, chị cơ bản không ý thức được sai lầm của bản thân, quay lại quở mắng chồng không đúng.

Chị oán giận anh nhiều năm qua không hiểu lãng mạn là gì. Kết hôn nhiều năm, chị cảm thấy tình cảm của hai người ngày càng bình thản đến nhạt, còn anh là người đàn ông không biết tặng quà cho vợ vào ngày Valentine. Chị tỏ vẻ đã sớm chịu không nổi.

Chị nghĩ rằng chị và chàng trai trẻ kia là tình yêu đích thực của nhau. Chị nói mình đã không được trải nghiệm một tình yêu lãng mạn khi còn trẻ, bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được.

Mà chàng trai trẻ kia thậm chí còn cùng chị nhắc tới chuyện kết hôn. Chàng trai nói nguyện ý muốn chuyển đến thành phố của chị, sau này hai người bọn họ có thể sớm chiều bên nhau. Nghe điều này, chị dù biết trước mặt có thể là biển lửa, cũng muốn đâm đầu vào.

Vợ chồng chị cãi nhau. Anh nhất thời tức giận nói: “Tình yêu đích thực cái quái gì. Tôi thấy cô bây giờ là đầu óc choáng váng, bị nó “chăn rau” cũng không hay. Cô thậm chí có biết tên thật của nó không?”

Anh vừa dứt lời, chị liền phản bác: "Anh đừng nói những lời khó nghe như vậy. Thế nào là “chăn rau”? Mà ngay cả như vậy, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi không thấy mình bị thiệt thòi!” 

Sau cuộc cãi vã, chị thu dọn hành lý bỏ đi. Anh còn không kịp hỏi chị đi đâu. Nửa tháng sau, chị chủ động đệ đơn ly hôn anh. Thì ra nửa tháng nay chị thuê nhà ở cùng người tình nhỏ, không muốn trở về nhà, thậm chí không hỏi thăm hai đứa con 1 câu.

Phụ nữ mặc dù không thể giữ mình trong sạch, nhưng tôn nghiêm tối thiểu của con người nên có. Trong hôn nhân, bất kể nam hay nữ, đều phải giữ được nội tâm trong sạch của mình, duy trì lòng chung thủy, sống sạch sẽ, làm việc ngay thẳng, có như vậy mới xứng đáng với người, cũng sẽ không thẹn với chính mình!

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Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của hai đứa. Trước đó tôi chưa từng yêu anh, lúc yêu anh cũng có lần gợi ý nhưng tôi là người khá cổ hủ nên vẫn muốn để dành cho đêm tân hôn.

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