Nghĩ chồng vô sinh, đêm tân hôn tôi lên giường ngủ ngay, nửa đêm nghe tiếng 'rục rịch' phát ra từ phòng em gái chồng, tiến lại gần tôi chết đứng khi thấy chồng và cô em gái đang ‘làm chuyện này’

Tâm sự 16/01/2023 05:34

Tôi ngã quỵ ngay cửa phòng em chồng. Lẽ nào em gái chồng chỉ là con nuôi của bố mẹ chồng tôi hay sao. Hóa ra không phải vì anh ta vô sinh mà vì anh ta và em gái nuôi của mình đang có mối quan hệ mờ ám thế này nên 40 tuổi chồng tôi không chịu lập gia đình.

33 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng với một người đàn ông hơn mình 7 tuổi. Ở cái tuổi quá lứa lỡ thì tôi cũng không hề kén chọn nhiều nữa. Mọi người mai mối tôi cho anh, chúng tôi cũng tìm hiểu nhau 5 tháng rồi mới đi tới hôn nhân. Tuy nhiên sát ngày cưới thì tôi biết một tin động trời, chồng tôi từng ấy tuổi mà chưa lấy vợ là vì anh vô sinh.

Biết tin ấy tôi đã choáng váng tới mức ngã quỵ, định hủy hôn luôn vì cưới về không có con thì làm sao có hạnh phúc. Tuy nhiên nhìn người cha già đang thoi thóp chờ c.hết trên giường tôi lại không thể làm thế được. Sau khi cưới nhà chồng đã hứa sẽ đưa cho nhà tôi 300 triệu để đưa bố tôi đi mổ cấp cứu, mà mổ xong thì chắc chắn bố tôi cũng phải sống được thêm 5, 7 năm nữa. Còn nếu không mổ thì chắc ông chỉ cố gắng cầm cự tới khi tôi cưới xong.

Phận làm con tôi không thể bất hiếu, không thể nhìn bố mình ra đi trong đau đớn được. Thôi thì chồng vô sinh cũng đành chấp nhận, tới đâu hay tới đó, coi như số tôi nó thế rồi. Ngày cưới tôi cố gắng giấu giọt nước mắt cay đắng vào trong theo anh lên xe hoa. Họ hàng chẳng ai biết chuyện, chỉ thấy tôi quá lừa mà vẫn lấy được chồng giàu tử tế thì bảo số tôi may mắn. Mẹ thì cứ động viên về đó làm dâu cho tốt để người ta còn đưa tiền cho bố chữa bệnh.

Đêm tân hôn tôi lên phòng trước, chồng còn ở dưới say sưa với anh em họ hàng. Nghĩ anh gay nên tôi cũng chẳng còn hứng thú gì mà tân hôn nữa. Tắm rửa xong cũng đã 10 giờ đêm tôi lên giường ngủ trước, cũng nghe thấy dưới nhà mẹ chồng giục chồng đi ngủ nhưng anh vẫn cố uống thêm vài chén.

Nghĩ chồng vô sinh, đêm tân hôn tôi lên giường ngủ ngay, nửa đêm nghe tiếng 'rục rịch' phát ra từ phòng em gái chồng, tiến lại gần tôi chết đứng khi thấy chồng và cô em gái đang ‘làm chuyện này’ - Ảnh 1
Tôi ngã quỵ ngay cửa phòng em chồng, lẽ nào em gái chồng chỉ là con nuôi của bố mẹ chồng tôi hay sao - Ảnh minh họa: Internet

1 ngày mệt mỏi tiếp khách tôi thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm thấy buồn đi vệ sinh thì tôi tỉnh, quờ tay bên cạnh song không thấy chồng đâu. Chẳng lẽ chồng tôi vẫn chưa vào phòng ngủ sao, không biết giờ này còn đi đâu nữa. Tôi không bật điện sáng mà theo ánh điện ngủ bước ra khỏi phòng để tìm tới nhà vệ sinh.

Tầng 2 nhà chồng có 2 phòng, 1 phòng dành cho chồng tôi và 1 phòng dành cho cô em gái chồng 25 tuổi chưa lập gia đình và có 1 vệ sinh chung. Bố mẹ chồng tôi cũng sinh cô em khá muộn. Nhưng khi vừa định mở cánh cửa phòng vệ sinh tôi bất ngờ nghe tiếng rúc rích phát ra từ phòng em gái chồng, điện vẫn sáng, tại sao lại có giọng đàn ông được?

Tò mò tôi tiến lại gần nghe ngóng thì choáng váng khi nghe thấy cuộc nói chuyện của em chồng và người đàn ông lạ mặt:

- Hôm nay tân hôn của anh mà dám bỏ vợ sang đây ư?

- Tân hôn thì sao chứ. Anh cưới cô ta chỉ là để che mắt bố mẹ, để bố mẹ không bắt anh lấy vợ và anh được bên em thôi. Giá bố mẹ cho chúng mình đến với nhau thì tốt biết bao.

- Tại vì mẹ thương em như con gái nên mẹ không cho.

Liền sau cuộc nói chuyện ấy là những tiếng thở gấp gáp của hai người. Tôi ngã quỵ ngay cửa phòng em chồng. Lẽ nào em gái chồng chỉ là con nuôi của bố mẹ chồng tôi hay sao. Hóa ra không phải vì anh ta vô sinh mà vì anh ta và em gái nuôi của mình đang có mối quan hệ mờ ám thế này nên 40 tuổi chồng tôi không chịu lập gia đình.

Giờ tôi hoang mang quá, không biết phải làm thế nào nữa. Cứ sống ở đây, hàng đêm phải chứng kiến cảnh chồng ngủ với em anh thì chắc chắn có lúc tôi cũng phát điên c.hết mất, còn nếu bỏ về thì coi như tôi cầm dao g.iết bố mình. Tôi phải làm gì bây giờ?

Biết không thể thoát tân hôn với chồng già U50, tôi uống 2 viên thuốc ngủ rồi mặc kệ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chết đứng khi kéo quần xuống kiểm tra

Biết không thể thoát tân hôn với chồng già U50, tôi uống 2 viên thuốc ngủ rồi mặc kệ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chết đứng khi kéo quần xuống kiểm tra

Uống xong 2 viên thuốc Mai lịm đi. Nhưng rồi sáng hôm sau tỉnh giấc, thấy chồng vẫn ngủ say bên cạnh cô đoán ông ta chắc chắn đã phải hì hục cả tối qua nên giờ mới ngủ không biết gì. Mai cầm điện thoại của mình lên thì thấy tin nhắn của mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 23 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 48 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả