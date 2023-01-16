Tôi ngã quỵ ngay cửa phòng em chồng. Lẽ nào em gái chồng chỉ là con nuôi của bố mẹ chồng tôi hay sao. Hóa ra không phải vì anh ta vô sinh mà vì anh ta và em gái nuôi của mình đang có mối quan hệ mờ ám thế này nên 40 tuổi chồng tôi không chịu lập gia đình.

33 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng với một người đàn ông hơn mình 7 tuổi. Ở cái tuổi quá lứa lỡ thì tôi cũng không hề kén chọn nhiều nữa. Mọi người mai mối tôi cho anh, chúng tôi cũng tìm hiểu nhau 5 tháng rồi mới đi tới hôn nhân. Tuy nhiên sát ngày cưới thì tôi biết một tin động trời, chồng tôi từng ấy tuổi mà chưa lấy vợ là vì anh vô sinh. Biết tin ấy tôi đã choáng váng tới mức ngã quỵ, định hủy hôn luôn vì cưới về không có con thì làm sao có hạnh phúc. Tuy nhiên nhìn người cha già đang thoi thóp chờ c.hết trên giường tôi lại không thể làm thế được. Sau khi cưới nhà chồng đã hứa sẽ đưa cho nhà tôi 300 triệu để đưa bố tôi đi mổ cấp cứu, mà mổ xong thì chắc chắn bố tôi cũng phải sống được thêm 5, 7 năm nữa. Còn nếu không mổ thì chắc ông chỉ cố gắng cầm cự tới khi tôi cưới xong.

Phận làm con tôi không thể bất hiếu, không thể nhìn bố mình ra đi trong đau đớn được. Thôi thì chồng vô sinh cũng đành chấp nhận, tới đâu hay tới đó, coi như số tôi nó thế rồi. Ngày cưới tôi cố gắng giấu giọt nước mắt cay đắng vào trong theo anh lên xe hoa. Họ hàng chẳng ai biết chuyện, chỉ thấy tôi quá lừa mà vẫn lấy được chồng giàu tử tế thì bảo số tôi may mắn. Mẹ thì cứ động viên về đó làm dâu cho tốt để người ta còn đưa tiền cho bố chữa bệnh. Đêm tân hôn tôi lên phòng trước, chồng còn ở dưới say sưa với anh em họ hàng. Nghĩ anh gay nên tôi cũng chẳng còn hứng thú gì mà tân hôn nữa. Tắm rửa xong cũng đã 10 giờ đêm tôi lên giường ngủ trước, cũng nghe thấy dưới nhà mẹ chồng giục chồng đi ngủ nhưng anh vẫn cố uống thêm vài chén.

Tôi ngã quỵ ngay cửa phòng em chồng, lẽ nào em gái chồng chỉ là con nuôi của bố mẹ chồng tôi hay sao - Ảnh minh họa: Internet 1 ngày mệt mỏi tiếp khách tôi thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm thấy buồn đi vệ sinh thì tôi tỉnh, quờ tay bên cạnh song không thấy chồng đâu. Chẳng lẽ chồng tôi vẫn chưa vào phòng ngủ sao, không biết giờ này còn đi đâu nữa. Tôi không bật điện sáng mà theo ánh điện ngủ bước ra khỏi phòng để tìm tới nhà vệ sinh. Tầng 2 nhà chồng có 2 phòng, 1 phòng dành cho chồng tôi và 1 phòng dành cho cô em gái chồng 25 tuổi chưa lập gia đình và có 1 vệ sinh chung. Bố mẹ chồng tôi cũng sinh cô em khá muộn. Nhưng khi vừa định mở cánh cửa phòng vệ sinh tôi bất ngờ nghe tiếng rúc rích phát ra từ phòng em gái chồng, điện vẫn sáng, tại sao lại có giọng đàn ông được? Tò mò tôi tiến lại gần nghe ngóng thì choáng váng khi nghe thấy cuộc nói chuyện của em chồng và người đàn ông lạ mặt: - Hôm nay tân hôn của anh mà dám bỏ vợ sang đây ư? - Tân hôn thì sao chứ. Anh cưới cô ta chỉ là để che mắt bố mẹ, để bố mẹ không bắt anh lấy vợ và anh được bên em thôi. Giá bố mẹ cho chúng mình đến với nhau thì tốt biết bao. - Tại vì mẹ thương em như con gái nên mẹ không cho. Liền sau cuộc nói chuyện ấy là những tiếng thở gấp gáp của hai người. Tôi ngã quỵ ngay cửa phòng em chồng. Lẽ nào em gái chồng chỉ là con nuôi của bố mẹ chồng tôi hay sao. Hóa ra không phải vì anh ta vô sinh mà vì anh ta và em gái nuôi của mình đang có mối quan hệ mờ ám thế này nên 40 tuổi chồng tôi không chịu lập gia đình. Giờ tôi hoang mang quá, không biết phải làm thế nào nữa. Cứ sống ở đây, hàng đêm phải chứng kiến cảnh chồng ngủ với em anh thì chắc chắn có lúc tôi cũng phát điên c.hết mất, còn nếu bỏ về thì coi như tôi cầm dao g.iết bố mình. Tôi phải làm gì bây giờ?

Biết không thể thoát tân hôn với chồng già U50, tôi uống 2 viên thuốc ngủ rồi mặc kệ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chết đứng khi kéo quần xuống kiểm tra Uống xong 2 viên thuốc Mai lịm đi. Nhưng rồi sáng hôm sau tỉnh giấc, thấy chồng vẫn ngủ say bên cạnh cô đoán ông ta chắc chắn đã phải hì hục cả tối qua nên giờ mới ngủ không biết gì. Mai cầm điện thoại của mình lên thì thấy tin nhắn của mẹ.

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