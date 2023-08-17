Nghe thầy phán năm nay phải sinh con, mẹ chồng mặc kệ con dâu đang bệnh nặng, vẫn ép đêm nào cũng phải gần gũi để sớm có cháu bế

Tâm sự 17/08/2023 21:02

Giờ bà quá ân hận nhưng cũng không thể giúp con dâu sống lại.

Hôm đó, mẹ chồng sống chết bắt con trai và con dâu đi khám, ngờ đâu đang nói chuyện bỗng dưng con dâu lăn đùng ra ngất, cả nhà hốt hoảng đưa cô vào viện. Hóa ra, Ngọc bị suy tim giai đoạn đầu, bác sĩ nói cô cần phải điều trị theo lộ trình được đưa ra và không được phép mang thai trong thời gian này.

Nghe vậy, cả chồng và mẹ chồng đều thi nhau thở dài. Mẹ chồng Ngọc ấm ức, tức giận vì con dâu yếu đuối mà ảnh hưởng đến chuyện nối dõi của gia đình.

1 tháng sau, bỗng nhiên công ty chồng Ngọc làm ăn thua lỗ nặng, phải vay mượn khắp nơi khiến cả nhà náo loạn. Riêng mẹ chồng Ngọc thì đi đông đi tây xem bói để biết có gặp vận hạn gì không. Nào ngờ, thầy bói phán 1 câu:

- Là do nhà bà không có phúc khí, con dâu phải sinh được 1 đứa con trai thì gia đình mới hung thịnh được, không thì còn tai họa nhiều.

Nghe thầy phán năm nay phải sinh con, mẹ chồng mặc kệ con dâu đang bệnh nặng, vẫn ép đêm nào cũng phải gần gũi để sớm có cháu bế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng nghe vậy thì gật đầu lia lịa vì tâm đắc. Quả thực, từ trước đến nay bà vẫn luôn ấm ức chuyện con dâu không sinh đẻ. Giờ biết con dâu hoàn toàn bình thường, chỉ bị suy tim nhẹ, nên bà quyết định trở về nói chuyện với con dâu.

Về đến nhà, thấy con dâu đang nằm trên giường, mẹ chồng liền dịu dàng khuyên bảo:

- Con ơi, năm nay con nhất định phải đẻ cho mẹ 1 đứa cháu nhé, thầy bói nói năm nay mà sinh con thì lộc phát đấy con à.

Ngọc nghe vậy thì nói:

- Mẹ ơi, bác sĩ nói sức khỏe con yếu chưa chửa đẻ bây giờ được.

Mẹ chồng cô nói to dần:

- Uống thuốc cả tháng nay rồi còn gì, với lại bị yếu thôi chứ có phải vô sinh đâu mà, chỉ là bác sĩ hay nghiêm trọng hóa vấn đề thôi chứ có gì.

Ngọc lắc đầu không đồng ý:

- Để khi nào con khỏe hẳn đã ạ, mẹ cứ từ từ.

Thì mẹ chông không chịu được nữa bèn quát lên:

- Từ từ là từ từ thế nào? Tôi sắp chết đến nơi rồi không đợi được nữa, nói nhẹ cô không ưa chỉ ưa nói nặng đúng không? Đẻ, phải đẻ cho tôi.

Sau hôm đó, mẹ chồng ép con trai và con dâu có bầu bằng được không thì bà sẽ chết. Cuối cùng, vợ chồng Ngọc cũng không thể  trái lời mẹ. 

Nghe thầy phán năm nay phải sinh con, mẹ chồng mặc kệ con dâu đang bệnh nặng, vẫn ép đêm nào cũng phải gần gũi để sớm có cháu bế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi mang thai, Ngọc lúc nào cũng mệt mỏi, sức khỏe của cô so với người thường đã yếu, nay có thai càng yếu hơn. Mặc dù mẹ chồng hết lòng chăm sóc nhưng vật vã suốt mấy tháng trời, Ngọc thỉnh thoảng lại ngất lên ngất xuống.

Cho đến khi còn 1 tháng nữa mới tới ngày sinh , Ngọc đã đau bụng dữ dội nhưng thở không ra hơi. Cả nhà chồng hoảng hốt đưa cô tới bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ tuyên bố phải mổ ngay lập tức, nhưng trong quá trình mổ, Ngọc quá yếu nên đã tắt thở, sau khi bác sĩ báo tin đó, mẹ chồng và chồng Ngọc run rẩy:

- Con dâu… chết rồi?

Bác sĩ cúi đầu buồn bã , chồng Ngọc vội lao vào ôm chầm lấy vợ xin lỗi, còn mẹ anh thì cứ đứng run run bên ngoài không cử động nổi. Giờ bà quá ân hận nhưng cũng không thể giúp con dâu sống lại.

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