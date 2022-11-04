Mỗi lần đi tụ họp với đám bạn thân thì ai cũng nhìn Liên rồi hoảng hốt.

Liên và Huy cưới nhau đến nay đã được hơn 7 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Liên khi cưới được ông chồng giỏi giang chiều vợ hết mức. Thú thật thì bản thân Liên cũng hạnh phúc lắm, vậy nhưng mọi thứ đều chấm dứt để từ khi Liên sinh đứa con đầu lòng. Từ vóc dáng thon gọn thì bây giờ cô xập xệ vô cùng. Lắm lúc nhìn chồng lắc đầu chê mình mà Liên tủi thân lắm. Phải đến khi sinh xong được hơn 5 tháng thì Liên mới dám nhìn bản thân mình vào gương, lúc đó cô đã bật khóc vì không còn nhận ra chính mình nữa. Ngay đến Liên còn chán con người cô chứ đừng nói là chồng mình.

- Tao cũng muốn đi tập thể dục lắm, nhưng mà con nhỏ quá không ai trông cho. Bọn mày còn có ông bà nội ngoại lên giữ con cho, chứ tao thì làm gì có ai. Chắc phải đợi con hơn 2 tuổi mới muốn đi đâu thì đi được.

- Này, mày sinh xong mà không đi tập yoga lấy lại vóc dáng à? Nhìn mày xập xệ ghê quá, cái bụng mỡ còn hơn bụng bia chồng tao rồi.

- 2 năm nữa thì đến khi đó mày mất chồng như chơi. Mày tính như nào cho hợp lý, không thì quản chồng cho tốt vào. Giờ mấy ông chồng cứ hở tý là gái gú ngay, mình sinh con cho chồng nên mới xập xệ nhưng có mấy ông chồng hiểu được điều đó. Cứ thấy vợ xấu là chán rồi ngoại tình ngay.

Nghe con bạn nói câu đó mà Liên chỉ biết cười và nói chồng mình không bao giờ gái gú. Vậy nhưng sự thật thì lúc đó cô bắt đầu thấy lo lắng vô cùng, xưa nay chồng Liên vốn có nhu cầu "chăn gối" rất cao. Ấy vậy mà sinh con xong được thời gian rồi mà vợ chồng cô chưa "gần gũi" lại. Cũng vì cả ngày chăm con vất vả nên đến tối con ngủ là Liên cũng ôm con ngủ luôn nên không có thời gian dành cho chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Thế là tối hôm đó Liên quyết định đợi con ngủ rồi mặc váy sexy tý để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Cứ tưởng Huy sẽ hào hứng lắm ai dè anh từ chối rồi kêu mệt.

Tuy nhiên những ngày sau đó thì đúng là Liên được Huy chăm sóc rất chu đáo. Mọi thứ đều ổn, duy chỉ có một việc khiến cho Liên thấy tò mò đó là đêm nào chồng mình cũng ra ban công nghe điện thoại cả tiếng lại còn cười như bắt được vàng.

- Đi làm cả ngày về rồi thì anh vào chơi với con tý đi. Ngày nào anh cũng cầm điện thoại là sao? Cô nào mà tán tỉnh khiếp thế?- Liên nói bóng gió.

- Đây...cô tổng đài gọi tư vấn dịch vụ chứ ai đâu. Vợ anh lại đa nghi rồi.

Dù chồng nói vậy Liên vẫn cầm điện thoại xem có đúng không? Quả thật thì đúng là danh bạ cuộc gọi đến là đầu số tổng đài. Nghĩ mình quá đa nghi nên Liên không bận tâm nữa vì cô biết đàn bà mà quản chặt quá thì rất dễ mất chồng.

Và có lẽ Liên vẫn tin tưởng vào người chồng của mình nếu như cô không phát hiện ra sự thật khủng kiếp đó. Hôm đó hơn 10 giờ Huy mới về đến nhà nói là đi công tác, sợ chồng vất vả nên Liên giục chồng tắm rồi nghỉ ngơi. Thế rồi trong lúc Huy tắm thì điện thoại có cuộc gọi đến, Liên cầm lên thì thấy số tổng đài. Lúc đó cô định không nghe vì nghĩ lại tư vấn mấy cái dịch vụ vớ vẩn. Nhưng bỗng Liên thấy lạ vì làm gì có tổng đài nào lại đi tư vấn dịch vụ cả đêm như thế. Cô bấm lên nghe chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ ẻo lả.

Liên choáng váng không thốt thành lời thì lúc đó Huy bước vào thấy vợ giận dữ thì hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Ai gọi anh sao?

- Em...để anh giải thích.

- Anh còn muốn giải thích gì nữa đây hả? Em vì anh là vất vả, vì anh là chịu khổ. Vậy mà anh nỡ đối xử với em như thế sao? Anh có còn là chồng em không? Anh thật quá tàn nhẫn.

Nói rồi ngay đêm đó Liên bế con về nhà ngoại ở, Huy cầu xin vợ tha thứ mãi nhưng Liên vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Chỉ vì ngoại tình mà giờ đây anh mất tất cả, thế mới nói đàn ông ngoại tình chẳng được gì mà còn mất hết mọi thứ. Liệu như vậy có đáng không?