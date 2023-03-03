Ngày đến tòa, tôi dắt theo một người lạ mặt khiến cả nhà chồng phải kinh ngạc, còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự 03/03/2023 01:19

Một lúc sau Luân quay lại chỗ tôi bảo là về nhà không ly dị nữa, các con cần bố mẹ.

Tôi từng là cô gái xinh đẹp, hoa khôi của trường đại học, được rất nhiều người con trai theo đuổi. Thế nhưng suốt 4 năm sinh viên không một chàng trai nào khiến trái tim tôi rung động.

Vậy mà ra trường mới có nửa năm tôi đã yêu say đắm một anh chàng đồng nghiệp của mình. Sau hai năm yêu nhau thì tôi và Luân quyết định về chung sống một nhà.

6 năm sau ngày cưới tôi đã biến thành một mẹ sề béo ú. Không phải đi làm kiếm tiền, nhưng tôi ở nhà phải chăm sóc hai đứa con thơ, đã nhiều năm nay tôi chưa có được một giấc ngủ đúng nghĩa.

Đang đêm con khóc phải dậy pha sữa hay thay tã thay quần, những lúc con ngủ thì tranh thủ chợp mắt để dưỡng sức. Thương chồng đi làm vất vả nuôi 3 cái miệng đang há mồm, nên tôi không bao giờ bắt Luân phải phụ giúp việc nhà.

Ngày đến tòa, tôi dắt theo một người lạ mặt khiến cả nhà chồng phải kinh ngạc, còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với suy nghĩ đơn giản là hi sinh đời tôi để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho chồng con, nên tôi sẵn sàng dành cho chồng con mọi thứ tốt nhất nhưng với bản thân thì không có cũng được.

Để rồi một ngày mở mắt ra nhận được đơn ly hôn trên bàn, lý do chia tay là hết chịu nổi người vợ dơ bẩn cũ kỹ và xấu xí. Tôi như người điên, vừa ôm con vừa phóng xe máy như bay đến công ty của chồng để hỏi tại sao lại ly dị.

Thế nhưng anh không có ở công ty, gọi điện cho chồng thì chỉ có giọng ân ái hoan lạc khiến tôi chết lặng. Thì ra chồng đã chán vợ từ lúc nào rồi mà tôi không hay, thế mà tôi cứ ngu ngơ mơ tưởng gia đình mình đang rất hạnh phúc.

Suốt một tháng sau đó chồng không về nhà, để mặc tôi vật lộn với hai đứa nhỏ, cả nhà chồng cũng tìm cách vun vén hạnh phúc cho chúng tôi nhưng đều thất bại. Do lo nghĩ chán chường tôi đã gầy sụp đi 10 cân chỉ trong vòng một tháng.

Nước mắt đã cạn cũng là lúc tôi nghĩ thông thoáng hơn, tình yêu đã chết thì có kéo cũng chẳng lại được. Và tôi chấp nhận cùng chồng ra tòa ly hôn.

Luân chê tôi xấu béo và bẩn nên mới tìm người con gái khác, thế thì tôi phải làm gì đó để khi chia tay chồng thấy tiếc nuối thực sự.

Trước khi ra tòa tôi trang điểm rất kỹ lưỡng, mặc chiếc đầm đẹp, tóc thì uốn điệu khiến nhân viên trang điểm cứ ngỡ tôi đi tham gia dự tiệc gì đó. Tôi thuê cho mình một anh chàng cao to đẹp trai đi cùng.

Ngày đến tòa, tôi dắt theo một người lạ mặt khiến cả nhà chồng phải kinh ngạc, còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp cả nhà chồng trước tòa thì mọi người đều kinh ngạc với vẻ đẹp mặn mà của tôi. Chồng tôi vừa nhìn thấy vợ thì đã khó chịu hỏi người đàn ông đi bên cạnh là ai và tôi không quên giới thiệu là người yêu.

Một lúc sau Luân quay lại chỗ tôi bảo là về nhà không ly dị nữa, các con cần bố mẹ. Nhưng đúng lúc đó cô nhân tình của Luân lên tiếng là đã có bầu nên ép chúng tôi phải ly hôn nếu không cô ta sẽ bỏ cái thai.

Sau hôm đó chúng tôi không ly dị nhau, nhưng Luân cũng không từ bỏ đứa con của cô nhân tình. Tôi không chịu nổi cảnh chồng chung, nhưng nhìn các con thơ phải sống xa bố mẹ tôi đau lắm, không biết phải làm sao nữa đây mọi người?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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