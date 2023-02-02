Thương mẹ là vậy, nhưng ngày bà trút hơi thở cuối cùng tôi lại bất ngờ trước di nguyện của mẹ dành cho tôi. Bà cầu xin tôi, bắt tôi phải hứa với bà rằng tuyệt đối không được có con với chồng. Hai vợ chồng cứ ở vậy, nếu muốn thì nhận con nuôi hoặc để chồng tôi đi kiếm con ở ngoài.

Vừa về làm dâu được 10 ngày, mẹ chồng tôi đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Vợ chồng tôi cưới vội vì bệnh tình của mẹ đã khá nặng, không thể chờ đến 2 tháng nữa như hôn lễ đã định sẵn trước đó. Mẹ chồng tôi là người hiền lành, tốt bụng, thương tôi như con gái, bà luôn bảo vệ tôi trước mọi điều tiếng từ dư luận.

Hai năm sau, biết tin có một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa, chồng bàn với tôi đến đó xin nhận con, làm thủ tục. Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo chồng: "Con nuôi sao bằng con đẻ được, hay mình cứ đẻ đi. Mẹ cũng mất rồi mà, vợ chồng mình thất hứa có sao đâu?". Chồng lắc đầu đòi làm theo yêu cầu của mẹ khiến tôi chán nản.

Mẹ chồng mất, lo hương khói cho bà xong xuôi, qua 49 ngày tôi đem chuyện mẹ dặn dò mình kể với chồng. Anh thở dài mà buông nhẹ câu: "Vậy làm theo lời mẹ đi" khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Cứ vậy, vợ chồng tôi ở với nhau không con cái, lần nào anh gần gũi tôi cũng cẩn thận dùng biện pháp phòng ngừa.

Trước đây, mẹ chồng luôn tỏ ra yêu thương, quý tôi nhưng lại bắt tôi làm cái điều khó hiểu đó là vì sao chứ? Bà ghét tôi, không muốn cháu bà mang dòng máu của tôi ư? Hay mẹ chồng muốn tôi cô độc cả đời? Càng nghĩ tôi lại càng giận mẹ chồng, nghĩ xấu về bà nhiều hơn, muốn thất hứa nhưng chồng không chịu. Và rồi chúng tôi đến làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi đó, may mắn thay được chính quyền chấp nhận.

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Nuôi con người ta tôi nhiều lúc thèm được đẻ, được ẵm con ruột của mình nhưng chồng thì lại coi nó như con ruột, yêu thương vô điều kiện. Một thời gian sau tôi đang làm việc thì ngất, được đồng nghiệp đưa vào viện cấp cứu do cơn đau tim bẩm sinh của tôi tái phát. Nằm đó điều trị, tôi vô tình nghe được câu chuyện của mấy chị cùng phòng nói với nhau rằng bữa nọ ở phòng có một chị bị bệnh tim nặng có thai, nhưng vẫn cố giữ và thật không may mẹ con chị ấy đã qua đời do biến chứng của bệnh tim.

Không dám tin đây là sự thật, tôi hỏi bác sĩ điều trị, họ thừa nhận tùy vào độ nặng - nhẹ, có những trường hợp bệnh nhân bị bệnh tim không nên mang thai và tôi nằm trong nhóm nguy hiểm. Bác sĩ khuyên, tôi không nên có bầu để đảm bảo sức khỏe, nếu bầu bí là đánh cược mạng sống của mình. Ngẩn người khi biết điều đau đớn đó, tôi ngồi bần thần như kẻ mất hồn cho tới khi chồng vào, gọi mãi tôi mới giật mình nhìn anh mà òa khóc nức nở.

Kể cho chồng nghe tất cả, anh chỉ ôm tôi, an ủi nói chúng tôi đã có đứa con nuôi rồi không phải đẻ nữa. 3 năm trước trong lần về ra mắt nhà anh, tôi bất ngờ bị ngất, mẹ và anh đưa tôi vào viện đã biết bệnh tim của tôi trở nặng hơn và không nên có thai. Nhưng cả mẹ và chồng đều giấu tôi chuyện này. Đây là lý do vì sao mẹ chồng lại van xin tôi đừng có con với chồng, thà để chồng tôi kiếm con ở ngoài chứ không được đẻ. Hóa ra là vì mẹ thương tôi, lo cho tôi nên mới nhất nhất đòi tôi hứa với bà điều đó.

Chồng bảo, mẹ với anh đã thống nhất với nhau từ trước thà không có con chứ không để tôi mang thai rồi nguy hiểm tới tính mạng. Con cái thì anh và cả nhà đều muốn, nhưng tôi không có con thì có thể nhận con nuôi, hoặc nhờ người đẻ thuê chứ mất tôi, là điều anh và gia đình không muốn. Chồng khuyên tôi đừng cố chấp đòi đẻ nữa. Anh tuyên bố tôi mà đẻ anh sẽ ngoại tình, lấy vợ mới khiến tôi khiếp sợ.

Được chồng động viên nhiều, tôi chấp nhận không sinh đẻ, trở thành một người ích kỷ để được ở bên chồng lâu dài. Anh ấy là người đàn ông tốt, tôi không muốn mất anh ấy. Mẹ chồng tôi cũng vậy, bà không sinh ra tôi nhưng bà lại đối tốt với tôi như mẹ đẻ. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn mẹ đã kịp thời ngăn cản tôi có ý định sinh con.