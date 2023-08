Trước đây, mẹ chồng luôn tỏ ra yêu thương, quý tôi nhưng lại bắt tôi làm cái điều khó hiểu đó là vì sao chứ? Bà ghét tôi, không muốn cháu bà mang dòng máu của tôi ư? Hay mẹ chồng muốn tôi cô độc cả đời? Càng nghĩ tôi lại càng giận mẹ chồng, nghĩ xấu về bà nhiều hơn, muốn thất hứa nhưng chồng không chịu. Và rồi chúng tôi đến làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi đó, may mắn thay được chính quyền chấp nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Nuôi con người ta tôi nhiều lúc thèm được đẻ, được ẵm con ruột của mình nhưng chồng thì lại coi nó như con ruột, yêu thương vô điều kiện. Một thời gian sau tôi đang làm việc thì ngất, được đồng nghiệp đưa vào viện cấp cứu do cơn đau tim bẩm sinh của tôi tái phát. Nằm đó điều trị, tôi vô tình nghe được câu chuyện của mấy chị cùng phòng nói với nhau rằng bữa nọ ở phòng có một chị bị bệnh tim nặng có thai, nhưng vẫn cố giữ và thật không may mẹ con chị ấy đã qua đời do biến chứng của bệnh tim.

Không dám tin đây là sự thật, tôi hỏi bác sĩ điều trị, họ thừa nhận tùy vào độ nặng - nhẹ, có những trường hợp bệnh nhân bị bệnh tim không nên mang thai và tôi nằm trong nhóm nguy hiểm. Bác sĩ khuyên, tôi không nên có bầu để đảm bảo sức khỏe, nếu bầu bí là đánh cược mạng sống của mình. Ngẩn người khi biết điều đau đớn đó, tôi ngồi bần thần như kẻ mất hồn cho tới khi chồng vào, gọi mãi tôi mới giật mình nhìn anh mà òa khóc nức nở.

Kể cho chồng nghe tất cả, anh chỉ ôm tôi, an ủi nói chúng tôi đã có đứa con nuôi rồi không phải đẻ nữa. 3 năm trước trong lần về ra mắt nhà anh, tôi bất ngờ bị ngất, mẹ và anh đưa tôi vào viện đã biết bệnh tim của tôi trở nặng hơn và không nên có thai. Nhưng cả mẹ và chồng đều giấu tôi chuyện này. Đây là lý do vì sao mẹ chồng lại van xin tôi đừng có con với chồng, thà để chồng tôi kiếm con ở ngoài chứ không được đẻ. Hóa ra là vì mẹ thương tôi, lo cho tôi nên mới nhất nhất đòi tôi hứa với bà điều đó.

Chồng bảo, mẹ với anh đã thống nhất với nhau từ trước thà không có con chứ không để tôi mang thai rồi nguy hiểm tới tính mạng. Con cái thì anh và cả nhà đều muốn, nhưng tôi không có con thì có thể nhận con nuôi, hoặc nhờ người đẻ thuê chứ mất tôi, là điều anh và gia đình không muốn. Chồng khuyên tôi đừng cố chấp đòi đẻ nữa. Anh tuyên bố tôi mà đẻ anh sẽ ngoại tình, lấy vợ mới khiến tôi khiếp sợ.

Được chồng động viên nhiều, tôi chấp nhận không sinh đẻ, trở thành một người ích kỷ để được ở bên chồng lâu dài. Anh ấy là người đàn ông tốt, tôi không muốn mất anh ấy. Mẹ chồng tôi cũng vậy, bà không sinh ra tôi nhưng bà lại đối tốt với tôi như mẹ đẻ. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn mẹ đã kịp thời ngăn cản tôi có ý định sinh con.